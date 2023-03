ОВЕН

През втората половина на месеца резултатите, които очаквате, са предимно в материално отношение. Оглеждайте внимателно финансовите документи, ако подписването им зависи от вас. Ще сте във вихъра на срещи и запознанства. Очаквайте посещение на задгранични партньори. Не се доверявайте при първата ви среща, ако не сте се виждали досега. Избягвайте обсъждането на вашите делови качества и планирани проекти. През четирите почивни дни може да се наложи да работите и да помогнете на нуждаещите се хора, ако се занимавате със социална дейност, която сте избрали сами, като допълнителна даряваща помощ работа. Благодарността на хората ви зарежда с нови сили и желание да сте добротворци. Чувствате се отпаднали, но здравето ви е стабилно. Несемейните да очакват приятна среща. Ако сте семейни, постигнете хармония, за да си възвърнете любовта на интимни половинки.



ТЕЛЕЦ

От първия ден на втората половина на март сте във властта на емоцията, която ви вреди. Ако сте заети с творческа професия, периодът е проблемен. Ще се наложи да промените плановете си, въпреки че не ви е приятно. Очаквайте делово предложение. Не го отказвайте, въпреки служебните трудности. Не пропускайте да си осигурите допълнителни доходи. Склонни сте да избързвате и да се впускате в рисковани сделки. През четирите почивни дни очаквайте запознанства. Не забравяйте, че Съдбата ви дава шанс за успешни начинания, стига да сте дейни. Пазете се от самохвалство и не се поддавайте на ласкателства, които целят да измъкнат информация за плановете ви. Здравето ви се стабилизира. Пазете се от простуди. Решили сте, че нещо в личните ви отношения не е както трябва и търсите отговор какво се случва. Вината може да е във вас. Време е да се постараете да възстановите хармонията в отношенията си с такт и търпение.

БЛИЗНАЦИ

Двете седмици до края на месеца ви орисват да сте напрегнати, но успехът е с вас. Не отказвайте помощ. Ще получите похвала, последвана от парично поощрение. Предстои ви един невероятен период, изпълнен със срещи и запознанства. Ще получите признание от колегите, от ръководството и от вашите близки. Ще ви изненадат промени на работното място. Пътуванията са нежелателни. Пазете се от необмислени решения, за да избегнете грешки и загуби. През четирите почивни дни сте в блестяща форма и дразните конкурентите си, ако сте на работа, защото се справяте бързо със задълженията си. Не се колебайте да поднесете и новите си идеи на ръководството. Здравето ви изисква грижи. Засилете имунната си система. Не са изключени проблеми с хора, към които изпитвате силно привличане, но не сте готови за сериозна връзка. Семейните са склонни към изневери. Проблемите им са сигурни.

РАК

В началото двуседмичния период започвате нов проект. В деловите отношения и при обсъждане на предстоящо сключване на договори се доверете на чувството си за самосъхранение. Въпреки че дните са печеливши в материално отношение, са възможни финансови загуби, особено след като сте с променливо настроение. Не позволявайте на емоцията да провали работата ви. Избягвайте запознанствата. Ако ги осъществите, се отнасяйте към тях предпазливо. Не бива да рискувате. През четирите почивни дни ви съветвам да отмените планираното пътуване. Справяте се със задачите си по-добре от очакваното, ако сте дежурни. Здравето ви е нестабилно, заради предразположеност към проблеми със стомаха. В личният ви живот срещате трудности заради опит на интимната ви половинка да ви мами. Интимност със случайни партньори ще ви създаде сериозни проблеми, ако сте семейни или сериозно обвързани.

ЛЪВ

От началото на двуседмичния период не ви се занимава с обичайната работа и затова ви се струва изморителна. Разрешете бързо проблемите. Поемете инициативата за промени, ако се налага. При възможност организирайте обяд и проведете разговорите си с ваши познати, работещи в държавните институции. Не е изключена неочаквана подкрепа. Бъдете внимателни в думите си. Бъдете компромисни и упорити, за да се справите със задачите си. Не е изключена криза в материално отношение. През четирите почивни дни обмислете кога да поставите началото на доходоносни занимания. Пазете се от безпричинна разправия. Вечер си лягайте си по-рано, защото се нуждаете от сън. Тези от вас, които страдат от хронични болести, да се грижат за здравето си. Ако чувствата ви срещат взаимност и са споделени, не пропускайте възможността да създадете семейство. Въпреки че между вас и брачната ви половинка съществува дистанция, е време да я надмогнете.

ДЕВА

Двете седмици до края на март ви налагат да проявете такт и търпение, ако се опитват да ви ядосват или да ви натоварят с допълнителна работа. Имате възможност да обсъдите кога да преминете на ново място или на нова позиция на настоящето, даваща ви възможност за кариерно израстване. Отново ви предстоят срещи и запознанства. Напредък в работата ще ви осигури допълнителни източници на доходи. Доверявайте се на здравия разум и на интуицията си. Предстоят ви промени. От вас зависи да ги превърнете в личен успех. През четирите почивни дни сте напрегнати заради противоречия и трудности, но резултатите от действията ви са отлични. Не предявявайте прекалено високи изисквания към вашите колеги. Радвате се на отлично здраве, което ви зарежда със сили. За да сте в хармония със себе си и с любимите си хора, трябва да докажете, че сте готови на компромиси и промяна. Не са изключени прояви на ревност.

ВЕЗНИ

В началото на двуседмичния период ви предстоят полезни срещи, ако се занимавате с бизнес или с търговия. Имате възможност да попълните банковата си сметка. Смело се заемете с новите си задачи, които ще ви донесат добри приходи. Анализът е задължителен заради негативни бъдещи тенденции, които не зависят от вас. Предпазвайте се от некоректни действия и удари отстрани. Периодът е неблагоприятен и за общуване. Емоцията ви пречи да работите спокойно и може да предизвика сериозни загуби – морални и материални. През четирите почивни дни не се затваряйте в себе си, не си изключвайте телефона, за да не пропуснете обаждане за очаквана от вас добра новина. Обърнете внимание на здравето си, защото сте податливи на инфекции. Не е изключено да ви предложат брак или годеж. Не проявявайте ревността си, ако сте семейни. Романтичната вечеря с вашата половинка ще реши недоразуменията.

СКОРПИОН

През първите дни на периода работете, без да отклонявате вниманието си, и ще се радвате на резултат, какъвто отдавна очаквате. Изненадващо ще ви направят предложение за нова работа, но не давайте прибързан положителен отговор. Проверете дали условията ви задоволяват. До края на месеца ви очаква отлично представяне в делови план. Не се надявайте на очаквани големи приходи, които ще закъснеят. Поставете всичко ставащо около вас под контрол. Напрежението в околните ще се отрази и на вас. През четирите почивни дни може да си бездействате безгрижно. Ако за вас са работни, забравете за служебните си планове, изпълнявайте само рутинните си задачи. Здравето ви е нестабилно, защото сте притеснени и изнервени. Запознанство в романтична обстановка не е причина да градите веднага планове за съвместно бъдеще. При семейните представители на знака изневярата е причина за проблеми в семейството.

СТРЕЛЕЦ

От началото на двуседмичния период промените в живота ви налагат необходимостта да изясните служебните си отношения. Бъдете внимателни с колегите си, за да не засегнете гордостта им. Отново сте в състояние да предизвикате неочакван обрат в живота си. Не взимайте прибързани решения и овладейте агресията си, за да не си навредите сами. Не променяйте убежденията си заради странично влияние, не отстъпвайте от моралните си принципи. Успехът ви е гарантиран, ако не сте прибързани. През четирите почивни дни използвайте възможността да промените поне малко живота си и най-вече да сте в хармония със себе си. Освободете се от песимизма си и обзелите ви страхове, че някой ви мами. Здравето ви изисква грижи, защото за пореден път сте податливи на простуди. Не забравяйте да си почивате. Важно е да се съобразявате с мнението на човека до себе си, особено ако не сте семейни и искате да намерите своята половинка.

КОЗИРОГ

От първите дни на периода и до края на месеца се чувствате в стихията си. Не рискувайте с начинания, а завършете започнатото. Отношенията с колегите ви са хармонични. Поставете ново начало, но без да избързвате. Периодът ще завърши добре, ако сте търпеливи и не предизвиквате конфликти. Не пътувайте. Не бива да уговаряте срещи. При запознанства не се поддавайте на умението на новите си познати да омайват с думите си, за да не се разочаровате в бъдеще, когато установите, че сте използвани. През четирите почивни дни ще научите за приходи, които отдавна очаквате. Не правете веднага планове за покупки. Не си позволявайте обилна храна и много алкохол, за да не навредите на здравето си. На вратата ви чука ново романтично запознанство, но не бързайте да се влюбвате, защото може да се разочаровате. Намерете верният път към сърцата на любимите си хора, ако искате да изживеете приятни интимни мигове.

ВОДОЛЕЙ

През двуседмичния период без колебание анализирайте постигнатото и преценете нивото, което сте достигнали. Направете бъдещите си планове. Очаквайте финансови постъпления. Дните ви обещават запознанства, гарантиращи ви възможност да се обогатите с нови знания. Неприятностите ви са заради грешки на работното място. Ще се сблъсквате с трудности, които са пречка пред задълженията ви, изискващи бързи инвестиции. Завършете дълго отлагана работа. През четирите почивни дни сте подвластни на емоцията. През периода се отдайте единствено на рутинните си задължения. Здравето ви е стабилно, ако не се поддавате на депресивни състояния. Време е да си спомните, че е редно да отделите дължимото внимание на близките си. Ако имате до себе си партньор, който не иска да покаже чувствата си към вас, то е защото се страхува да не го нараните.

РИБИ

От първия ден на двуседмичния период не рискувайте и не се ядосвайте, че работите по-бавно от очакваното. Отложете деловите срещи и разговорите с ръководството. Не проявявайте прибързаност. Голяма част от грешките, които осъзнавате на вашето работно място, са породени от факта, че сте се доверили на информация, която не сте проверили. Желанието ви да блеснете води до финансови загуби. Избягвайте новите запознанства. През четирите почивни дни е във ваша полза да сте предпазливи и да не се впускате в делови запознанства, които могат да се окажат неподходящи. Ще бъде грешка, ако решите да споделите идеите си с хора, които ви ласкаят. Здравето ви е нестабилно, но бързо ще се възстановите. Бъдете предпазливи към новите си познати, които не са подходящите за ваши интимни партньори. Не се поддавайте веднага на желанието за интимна близост. Ако сте семейни, се радвате на хармония.

Забранени операции, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане:

Луна в Козирог – на костите, ставите, коленете, ваденето и лечението на зъби.

Луна във Водолей – на сухожилията, вените, очите и апендикса.

Луна в Риби – на стъпалата, лимфната система, пръстите на краката при проблеми със сраснали или врязани в меката тъкан нокти.

Луна в Овен – на главата, очите, ушите, на челюстите и под брадичката, ваденето и лечението на зъби.

Луна в Телец – на сливиците, на щитовидната жлеза, на гласните струни, лечението и ваденето на зъби.

Луна в Близнаци – на белите дробове и трахеята, а също и на дланите.

Луна в Рак – на стомаха, жлъчката, панкреаса и на гърдите, дори и пластичните и за увеличаване на бюста.

Луна в Лъв – на сърцето, кръста и диафрагмата.

Луна в Дева – на органите в коремната кухина – черен дроб, далак, стомах, жлъчка и подстомашна жлеза, и козметичните за отстраняване мазнини от корема.

Хороскопа можете да чуете в аудио файла тук: