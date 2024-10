ОВЕН

От първия ден на периода не се противопоставяйте на предложенията на колегите си. Убедени сте, че са във ваша полза, но не изневерявате на нрава си и предпочитате да проявите ината си. Не обещавайте заем на роднини, които ви молят за помощ, защото завистта им ще ви нарани. Прибързаността ви вреди и може за секунди да съсипе авторитета, който сте градили с години. Късметът ви изневерява. Не провеждайте разговори за разширяване на дейността си или за начинания. Търговците да осъществят промени, без значение дали е търговски офис, магазин или складова база. Направете вътрешна финансова ревизия независимо от вашия счетоводител, за да не се окажете губещи заради недогледани пропуски и дори вътрешнофирмени измами. През четирите почивни дни се справяте блестящо, отговорно и компетентно със задачите си на работното място, ако сте дежурни. Стабилизирайте постигнатите резултати. Начинанията, дори като хоби, са нежелателни. Склонни сте да се разпилявате, захващайки се ту с едно, то с друго. Бъдете отговорни и предпазливи, защото новина за финансови загуби, предизвикани от поредните грешки и фатални пропуски на колегите ви или деловите ви партньори, ще ви развали настроението. Няма как да реагирате веднага, но не се притеснявайте, изход има, дори да не е бърз.

ТЕЛЕЦ

От началото на двуседмичния период разкрийте изцяло своите възможности, като предприемете планираните промени в деловите си планове. На работното място ви очаква новина за финансови постъпления. Обсъдете с адвокатите си подготвените договори за съдружие с нови партньори и ги подпишете в следващите дни. Успехите, които жънете в професионални отношение, ви зареждат с много оптимизъм, за да продължите уверено напред. Впечатляваща е активността ви, която ще ви донесе очакваните положителни резултати. Приходите ви са впечатляващи. Към края на двуседмичния период ще се наложи да ви помогнат, за да се справите със задълженията си. Нетърпението и избухливостта не са във ваша полза. Не взимайте прибързани решения за личния си живот. Не надценявайте силите си и знанията си. През четирите почивни дни бъдете внимателни, ако пътувате и сте зад волана, защото сте вглъбени в мисли за проявилите се неочаквани трудности. Вместо да се ядосвате, се справете с проблемите, които са лесно преодолими. Справяте се отлично с деловите си задължения. Променливото ви настроение е изцяло във ваша вреда. Не допускайте загуби заради ненужни разходи. Предпазвайте се от разногласия с началниците, колегите, близките си. Неприятните думи ще се помнят дълго.

БЛИЗНАЦИ

Втората половина на октомври изисква да не се преуморявате заради желанието си да се захванете с нови задачи. Внимавайте! Не сте достатъчно компетентни. Ще предизвикате подигравки, които ще ви засегнат и изпълнят с безпричинна омраза. Не сте склонни да приемете новите делови предложения, които ви поднасят. Притеснени сте, че може да сте губещи, ако участвате в начинания, които са свързани и с други хора. Ако искате да сте спокойни, завършете започнатите задачи. Следобед проведете планираните срещи и разговори. Бъдете внимателни при обсъждане на работа, свързана с обществени организации и финансови документи. Внимателно се запознайте със съдържанието и значението им. През четирите почивни дни не сте достатъчно инициативни и не гоните целите си така, както очакват от вас. Липсата на достатъчно търпение пречи да стабилизирате позициите си. Не отказвайте да помислите върху направените ви делови предложения. Предпазвайте се от неподходящи запознанства, дори и ако ви ги налагат. Интуицията ще ви подскаже от кои да се пазите. Бъдете гъвкави, за да се справите бързо с проблеми заради разправия – следствие от грешки на хора около вас. Отхвърляте с лекота задачите си, въпреки че сте доста напрегнати.

РАК

Втората половина на месеца не позволява договаряне на финансиране за строеж на ваш офис, работно помещение, склад. Доволни сте от разговорите, но преди да положите подписа си, се уверете, че договорът няма да ви натовари с непосилни клаузи. Избягвайте деловите срещи и разговори, защото сте склонни да водите ненужни спорове, провалящи планираните сделки за следващата седмица. Не се сърдете на колегите си. Имате шанс да спечелите добри пари. Начинанията са причината да сте подвластни на прибързани решения. Не се изкушавайте да действате прибързано. Вършете само рутинните си задължения. Пред четирите почивни дни се отдайте на работа и ще спечелите неочаквано много пари. Радва ви възцарилата се хармония във вашето семейство, която е допълнителен стимул за деловите ви усилия. Недопустимо е да давате заеми, разчитайки на коректност и връщане на парите в следващите дни, което няма да се случи. Липсващата сума ще ви създаде сериозни затруднения, защото скоро ще ви потрябва. Не пътувайте. Посъветвайте се с хора, които искат да ви помогнат да разрешите проблемите си. Трудностите не пречат да запазите спокойствието си. Изнервени сте и лесно уязвими.

ЛЪВ

От четвъртък през целия двуседмичен период при възможност и финансова стабилност помогнете с малка сума пари на ваш приятел, който има парични затруднения, а се нуждае от лечение и операция. Не пътувайте, за да не пропуснете важни делови обсъждания и решения. Периодът пред вас е изпълнен с положителни емоции. Планирали сте да пазарувате. Безполезно е да си губите времето по магазините, ще си тръгнете изнервени. Не е изключено да поставите началото на нови задачи. При необходимост от неочаквани делови срещи бъдете уверени в исканията си и не се притеснявайте да ги поднесете. Не е изключено в живота ви да се появят влиятелни хора, които да ви бъдат полезни. Не провеждайте делови разговори за финансиране. Заслужените похвалите на работното място ще ви направят щастливи заради успешно завършените професионални задачи и с неочаквано добро заплащане. През четирите почивни дни неприятна новина от финансово естество може да помрачи доброто ви настроение, но бързо ще намерите начин да разрешите проблема. Не давайте заем на ваши роднини, дори ако държите да съхраните добрите отношения с тях. Бъдете организирани и дисциплинирани, не бягайте от отговорност, ще си създадете проблеми. Преценете добре възможностите си и не се опитвайте да надскачате себе си

ДЕВА

От първия ден на петнадесетдневния период имате възможност да приемете допълнителна задача, която не пречи на текущите ви служебни задължения. Ще се справите бързо, ще си възвърнете самочувствието и не на последно място – ще получите пари. Време е да се заемете с постоянно отлагани спешни задачи, които сте длъжни да завършите до края на деня. Не пътувайте, дори и ако имате нужда от промяна на обстановката! Предстоят ви неочаквани професионални обрати, които не трябва да ви заварят неподготвени. Деловите разговори са градивни. В средата на периода срещате трудности при договарянето и подписването на сделка, което е очаквано. Приемате критиката и обсъдете претенциите на вашите колеги към вашата работа и причината, поради която са предявени. Пазете се от финансови загуби. Трудностите са породени и от вашите действия, но за ваша радост са преодолими. През четирите почивни дни блокирайте опитите да ви пречат и да ви отклоняват с въпроси от преките ви занимания. От значение е да сте сигурни в обещаното заплащане. Ако останете измамени, няма как да се върнете обратно и да заемете изоставената позиция. Бъдете справедливи към исканията на близките ви, колегите, партньорите ви и търпеливи при разговори с тях, ако имате да изяснявате недоразумения.

ВЕЗНИ

Във втората половина на месеца възобновете прекъснатите отношения с хора, които могат да ви бъдат полезни. Внимателните и разумни действия ще ви помогнат да избегнете сериозните грешки на работното място. Разрешаването на натрупалите се текущи делови проблеми ще ви донесе спокойствие и възможност да работите пълноценно. Резултатите от вече завършена работа ви осигуряват отлични приходи. При делови срещи и неотложни разговори не прекъсвайте събеседника си, за да не се провалите с проява на некомпетентност заради прибързаността си. Очаквайте известие за печалба. Не пропускайте да проверите финансовото си състояние. Не приемайте на сериозно случайно подхвърлените язвителни забележки. Не позволявайте да ви притискат с идеята за бързи начинания и още по-бързи приходи. През почивните дни не разваляйте отношенията си с ръководството или с хора, от които зависите, като отправяте заядливи забележки. Рискувате да провалите обсъжданата възможност да бъдете повишени, да ви натоварят с повече отговорности, да получите увеличение на заплатата. Не пренебрегвайте съветите на близките си и не отхвърляйте тяхното желание да ви помогнат. Във ваша полза е да откажете предложения в делови и личен план. Приключете спокойно задачите си. Оценката за работата ви ще бъде отличното заплащане.

СКОРПИОН

От първия ден на периода началото на нови занимания е нежелателно. По-добре приключете със започнати и все още незавършени задачи, за да не създадете впечатлението, че сте безотговорни. Успехите ви са впечатляващи, въпреки че се налага да работите повече от очакваното заради спешни служебни задължения. Разговорите с ръководството са затруднени заради вашата необщителност и склонност да критикувате. Нямате причина да сте напрегнати, агресивни, емоционални и раздразнителни, въпреки че сте доволни от постигнатото през изминалите дни. Заслужили сте отмората, защото сте работили усилно през месеца. Признанието и приходите през следващите месеци ви са гарантирани, ако сте разумни и умерени. Не се захващайте с нови задачи. През четирите почивни дни общувате с лекота, но ви съветвам да избягвате запознанствата, за да си спестите разочарования. Не е изключено вашите близки да са поканили на гости непознати за вас хора, които няма да ви харесат. Въпреки това запазете добрия тон и на давайте знак, че са ви досадни. Не си струва да сте прекалено чувствителни към всичко, което се говори зад гърба ви и приемате емоционално критиката. Настъпил е моментът да прецените възможностите си. Начинанията са успешни.

СТРЕЛЕЦ

През втората половина на месеца бъдете внимателни, защото неприятелите ви за пореден път искат да ви злепоставят. Бъдете откровени и разкрийте коварните им планове, които вредят и на общата работа, но преди това обмислете добре действията си. Бъдете решителни в постъпките. Въпреки трудностите имате възможност да осъществите всичките си планове и идеи от изминалата седмица. Приходите, които ще получите, са отлична възможност за нов бизнес и за стабилизиране на финансовото ви състояние. Планирали сте задгранични пътувания, чиято подготовка започнете веднага. Внимавайте да не създадете ненужна дистанция между себе си и подчинените си, ако сте на ръководна позиция. Помислете добре дали да се натоварите с непосилни задачи. Обсебени сте от желанието да блеснете и да впечатлите колегите и партньорите си. Внимавайте да не прескочите безопасната за вас граница. През почивните дни спор за пари с колеги и делови партньори може да доведе до лични загуби и да ви съсипе настроението. Нежеланието да се съобразите с мнението на близките си също ви вреди. Спокойният тон при недоразуменията, които се налага да изясните, ще ви помогне повече от проявата на словесна агресия. Успехът изисква да сте тактични и да не критикувате.

КОЗИРОГ

От първия ден на периода бъдете отговорни към служебните си задължения. Внимателно се вслушвайте в разговорите на колегите си, които може да ви упрекнат в нежелание да им бъдете полезни. Повлияни сте от мнението на новите си познати. Проявата на доверчивост и податливостта ви на влияние от кого ли не е причина да отстъпите от принципите си. Не се включвайте в разправия, която изобщо не ви засяга. Напразно сте решили да защитите ваш колега, когото почти не познавате. За непоисканото добро ще си получите наказанието, и то веднага, а омразата му ще ви потиска дълго време. Вашата самоувереност, дори самонадеяност дразни близките и приятелите ви. Ще получите подкрепата на влиятелни хора. Не проявявайте прекомерна доверчивост към хората от вашето обкръжение, за да се предпазите от интриги и удари под кръста. През почивните дни си спестете хвалбите за добрите финансови постъпления, за да не предизвикате нечия завист. Не предприемайте промени, ако не сте подготвени за тях. Съветвам ви да не пътувате. Добре обмислените действия са гаранцията за бъдещите ви постижения. Новите запознанства са източник на бъдещи сериозни разочарования и професионални неприятности. Не провеждайте разговори с непознати хора, дори и да са настойчиви.

ВОДОЛЕЙ

От четвъртък, първия ден на втората половина на октомври, променете отношението си към хората от вашето професионално обкръжение. Трудностите на работното място са преодолими, ако не затъвате в неприятностите на колегите си. Пътувайте, ако няма да навредите на професионалните си планове. Постарайте се без отлагане да приключите със започнатите спешни задачи. Не допускайте финансови загуби. Информация, която ще получите в днешния ден, ще ви принуди да преосмислите действията си и да промените начина си на работа. Успехът е с вас и в начинанията, които сте планирали, и в личните отношения. Не подписвайте предварителни договори за банкови и финансови институции, защото може да си навредите. Причината да сте неуверени е породена от разочарованието ви от колеги, на които сте имали доверие, но са ви предали. Търговците жънат неочакван приход. Преодолейте вашата чувствителност, нерешителност и съмнения. През четирите почивните дни анализът на грешките ви е във ваша полза. Знаете, че трудностите ви предпазват от проблем. Преодолявайте ги с благодарност. Забравете за начинанията, обречени са на провал. На работното си място не се натоварвайте с повече от предвидената работа и се приберете у дома в ранния следобед, стига да е възможно.

РИБИ

През втората половина на месеца трудностите на пътя ви са предизвикани и от ваши прибързани действия. Станали сте причина за финансови проблеми, които трудно ще ви бъдат простени. Не обиждайте и не се оправдавайте за грешката си, а мислете как да възстановите загубите. Пътуване ще ви се отрази добре и скоро ще ви донесе отлични финансови постъпления. Не споделяйте намеренията си да осъществите делова среща, за да не ви изпреварят и провалят. Във ваша полза е да се отдадете на рутината, без да отвличате вниманието си в странични занимания. В противен случай сами ще блокирате шанса да приключите със задачите си. Не бягайте от отговорност. Преценете къде допуснахте грешка в изминалите дни. Използвайте своя чар при срещи с непознати хора. Допуснатите грешки са свързани с вашите изисквания, които явно не са били преценени правилно. Изразявайте се ясно. През почивните дни са необходими предпазливост и спокойствие както в личното общуване, така и с ваши делови партньори, от които зависи бизнесът ви. Пазете се от негативно влияние, което цели да ви тласне в погрешна посока. Успехът е с вас на работното си място, стига да не позволите да ви манипулират. Овладейте емоцията, мерете си думите. Внимавайте с кого и как общувате. Бъдете предпазливи при запознанства.

Характеристика за влиянието на Луната за втората половина от октомври

Четвъртък – Луната преминава от Овен в Телец, където остава до събота.

До прехода на Луната са забранени операциите на главата, очите, ушите, челюстите, ваденето и лечението на зъби, а след този час – на гърлото, ваденето на сливици и зъби, лечението на ушите, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

Събота – Луната преминава от Телец в Близнаци, където остава до вторник.

До прехода на Луната са забранени операциите на гърлото, а след този час – на бронхите, белите дробове и трахеята, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

Вторник – Луната преминава от Близнаци в Рак, като остава в знака до четвъртък.

До прехода на Луната са забранени операциите на бронхите, белия дроб и трахеята, а след това – на стомаха, жлъчката, подстомашната жлеза, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

Четвъртък – Луната преминава от Рак в Лъв и остава в знака до събота.

До прехода на Луната са забранени операциите на стомаха и жлъчката, а след този час – на сърцето, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

Събота – Луната преминава от Лъв в Дева, където остава до вторник.

До прехода на Луната са забранени операциите на стомаха и жлъчката, а след този час – на сърцето, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

Вторник – Луната преминава от Дева във Везни и остава в знака до четвъртък.

До прехода на Луната са забранени операциите на коремната кухина, а след този час – на бъбреците, подстомашната жлеза и ендокринната система, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

Четвъртък – Луната преминава от Везни в Скорпион.

До прехода на Луната са забранени операциите на бъбреците, пикочния мехур и подстомашната жлеза, а след това – на половите органи, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.