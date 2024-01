ОВЕН

От първия ден на периода ви съветвам да не отлагате началото на планираните проекти, въпреки че на моменти периодът е напрегнат и изнервящ. Резултатите ще ви зарадват – приходите са впечатляващи, комбинирани с приятните емоции. Пред вас се разкриват нови професионални възможности, но този път с изискването да се запознаете с подходящите хора, които да ви подкрепят. Предложенията са интересни, но ги обмислете добре, най-вече ако са свързани с инвестиции. Направете оценка на вашата финансова стабилност и бъдете разумни с вложенията. Не се доверявайте на странични съвети, защото между всичките ще има и подвеждащи. През четирите почивни дни, нетипично за вас, представителите на огнения Овен, настроението ви е променливо и колебливо. Трудно ви е да се задълбочите в каквото и да било. И за да е пълно объркването, обаждане за спешна работа може да наруши вашата предварително подготвена програма за деня и най-вече желанието ви да се отдадете на пълна почивка. Този път сте отпуснати и изобщо не сте обсебени от желание да постигнете целите си.

ТЕЛЕЦ

От началото на двуседмичния период бъдете решителни и не допускайте ваши колеги съзнателно и завистливо да провалят планираните от вас задачи, въпреки че не е невъзможно да постигнете разбирателство. Така са се родили, такива ще си останат. Приемете ли този факт, ще ви е по-лесно да надмогнете кризите заради тях. Промени ще ви помогнат да се справите със задача, която е доходоносна, но спешна за изпълнение. Не ви съветвам да предприемате делово пътуване, защото работата ви ще изостане. Добре обмислете новите предложения. Имате подкрепата на вашите делови партньори. Отношението им към вас ви изпълва с нови сили. Въпреки че сте склонни на прекомерна активност, именно тя е причината през четирите почивни дни да сте блестящи на работното място, ако сте дежурни, но и по отношение на домашните си задължения. Проведете без колебание делови разговори. Те ще ви отворят вратата към нови служебни възможности и със сигурност ще са ползотворни. Не се поддавайте на емоцията, ако пътувате и бъдете внимателни, ако сте зад волана. В семейството ви са радостни от вашите успехи и ви подкрепят.

БЛИЗНАЦИ

През целия двуседмичен период сте във върховата си форма. Успявате във всички начинания. Предпазвайте се от ненужни разходи, които може да разклатят финансовото ви състояние. Не обмисляйте вложения за покупки на имот или лек автомобил. Не търсете място за изграждане на офис или складова база, ако се занимавате със спедиция или с търговия. Изберете ли го сега, няма да е подходящото и впоследствие ще съжалявате. Ще допуснете грешка, ако решите да проявите агресия към тези, които не са съгласни с вашето мнение. От вас зависи да избегнете конфликта, като сте убедителни с думи и пояснения, за да избегнете ненужно противопоставяне. През четирите почивни дни Съдбата ви позволява да осъществите промените, за които мечтаете. Работите упорито, защото знаете, че ще получите добро заплащане. При възникнали проблеми потърсете най-бързия начин да ги преодолеете, за да не блокирате своите служебни планове. Бъдете предпазливи при запознанства, за да избегнете разочарованията заради присъствието на злонамерени хора, от които трудно ще се отървете. Ако имате намерение да пътувате за отмора, нека е с вашето семейство, което ще ви бъде благодарно, че сте заедно и им създавате това разнообразие.

РАК

През втората половина на месеца сте странно отпаднали уморени, но не сте преценили натоварването, което сте допуснали от началото на годината и за което сега си плащате. Въпреки това не закъснявайте за работа. Въпреки че сте обладани от амбицията да сте водещи, да сте връх, вашата самоувереност е причина да си печелите врагове. Не надскачайте своите възможности. Влезте в обичайното русло на вашите знания и умения и бъдете убедени, че ви очакват интересни делови предложения и инвестиции. Именно те ще ви помогнат да развиете в нова насока интелекта си и вашия бизнес. Съветвам собствениците на заведения да бъдат отговорни към кухнята и клиентите си, ако искат да печелят добре и да не си създават проблеми. През четирите почивни дни сте изтъкани от напрежение. Бъдете умерено щедри, ако ви предлагат благотворителност. Неизпълнените обещания, които сте дали без да се замислите, са във ваша вреда. Не обсъждайте договори, свързани с пари. През тези дни общуването с ваши роднини никак не ви е приятно. Трудности в семейството и разправии с вашите близки ви създава фактът, че сте приели покана за служебен коктейл и за пореден път ще ги лишите от присъствието си.

ЛЪВ

От първия ден на двуседмичния период сте щастливи заради печеливши начинания и сбъднати мечти. Не се поддавайте песимизма си и не изпадайте в депресия, а бъдете борбени и самоуверени. Имате възможност да предприемете промени, които ще дадат тласък на вашето личностно и интелектуално развитие. Не изпадайте в колебание. Направете крачката към новото. Започнете задачите, които ще ви помогнат при осъществяването на отдавна обмислен проект. Приходите от неговото завършване са впечатляващи. Избягвайте запознанствата, които в този период не само че не са подходящи, а и скоро ще ви навредят. Желанието ви е през четирите почивни дни да загърбите монотонното си ежедневие, което ви изнервя, и да се заемете с нещо ново и интересно, но още не сте решили какво да е то. Може би като начало, малко нова информация, свързана с вашата работа, е достатъчна и ви носи полза и поводи за размисъл. Знаете, че когато нещо в дните ви се бави, това е знак от Съдбата, която ви предпазва от проблеми. Начинанията, които планирате, ще ви донесат признание и приходи. Доброто настроение ще ви помогне да се справите със задълженията си – делови и лични. Хармонията в семейството ви радва, въпреки че вечер може да се прибирате с лошо настроение, заради разправии с ваши колеги, на които е време да престанете да обръщате внимание.

ДЕВА

От началото на двуседмичния период всички ваши планове са осъществими. Предпазвайте се от финансови неуредици. Не допускайте да ви манипулират, за да работите в нечия полза, ако искате да сте отговорни към вашите планове и да получите признание. Бъдете смели и борбени, но в същото време – и умерени, за да избегнете грешките. Въоръжете се с такт и проявете разбиране към трудностите, които срещат вашите колеги. Ако не е във ваша вреда и ви помолят, може да им помогнете. При желание и възможност поставете начало на важни делови разговори и осъществете срещи с нови партньори. За да сте уверени и спокойни на работното място, е във ваша полза да избягвате общуването с хора, които не са почтени с вас и сте се убедили в този факт през годините на познанство. Ще се радвате на планираните резултати, само ако сте обмислили предварително действията си. Ще постигнете резултатите, за които мечтаете, както в личен, така и в делови план. Чувствате се отлично както на работното място, така и в личните отношения. Ползотворен делови разговор ще ви ободри и зареди със сили и с нови надежди за кариерен възход. Вечер ще се стремите към усамотяване и спокойствие. Заредете се с оптимизъм. Бъдете грижовни и към вашите близки. Общуването и разговорите ви в семейството ви доставят удоволствие и носят полза.

ВЕЗНИ

От вас зависи през двете седмици до края на месеца да се справите с лекота със задачите си, но не се надявайте на лесни успехи, защото късметът не е на ваша страна. Гаранцията за отлична изява са вашите знания, които напомнят, че стига да поискате, ще постигнете много. За съжаление може неочаквано да осъзнаете, че финансовите операции, в които сте се включили по препоръка на влиятелни познати, не са съвсем почтени и крият риск. В тези смутни времена за България и за планетата прозорливостта ви е задължителна. Работата ви спори, ако не се притеснявате и не правите опити да надскочите възможностите си. Освен материалните успехи, които ще ви зарадват, се пригответе за неприятелски сплетни. Не забравяйте да цените положителните качества на колегите и партньорите си. Наложете спокойствие, не спорете и не се противопоставяйте. Ползата ще е и за вас. Четирите почивни дни няма да ви зарадват с нови предизвикателства, за каквито си мечтаете. Защитете интересите си, ако сте на работното си място. Отложете деловите и личните срещи, за да си спестите недоразумения. Бъдете уверени, амбициозни и упорити. Бъдете отговорни към вашите семейни задължения в почивния ден, за които напоследък не се сещате и ги пренебрегвате. В отношенията с ваши роднини и претенциите им за имотни делби се доверете на интуицията си. Не проваляйте деня си заради разправии в дома си.

СКОРПИОН

От началото на периода, ако имате тази възможност, представете на вашите партньори, колеги и началници новите си идеи, които искате да внедрите на работното място, след като сте преценили, че носят полза на всички. Не се изненадвайте че ви преследват буреносни облаци на конфликти. От вашата практичност зависи по-нататъшното развитие на планираните цели. Рискувате да съсипете отношенията си с вашите колеги и партньори. Избегнете агресивните реакции и разправиите. Искате да смените част от хората от деловото си обкръжение, което по ваше мнение блокира пътя ви, но периодът не е подходящ, за да им го съобщите. Важното е, че когато го сторите, действието ви ще е обмислено и осъзнато и ще сте напълно убедени в правотата си. Съсредоточете се в задачите си. Работата ви доставя удоволствие. Прегрупирайте силите си, за да доведете докрай започнатото. Допълнителните знания ще ви проправят пътя към нов връх, но ако разчитате на себе си. Ще се справите отлично. За ваша неприятна изненада четирите почивни дни са изтъкани от проблеми на вашето работното място, които са плод на интриги, затрудняващи работата и развалящи настроението ви. Избегнете ги и ще се справите без проблем със задълженията си. Познанствата са безперспективни, а обещанията, които ви дават, са неизпълними. Внимавайте да не усложните своите отношения в личен план, защото ще ви държат под напрежение дълго време. Компромисите от ваша страна са пътят към успеха.

СТРЕЛЕЦ

От първия ден, поставящ началото на втората половина от месеца, всички вие, които имате свой бизнес или работите в сферата на финансите, ще се радвате на небивало признание, което е проверка за вашия ум и интелект. Съветът ми е да се постараете да не противоречите на никого, за да си спестите проявите на неприязън от знайни и незнайни ваши неприятели. Бъдете умерени в думите и действията си. От вас зависи да отхвърлите много работа. Плановете ви изискват да сте финансово стабилни. Не си позволявайте разговори за кредитиране, защото трудно ще върнете взетите пари, ако получите съгласие да ви бъдат отпуснали. Планирайте време, в което да се отдавате на рутината, ако сте решили, че трябва да отхвърлите много работа съвпадаща с обичайните ви задължения. Съветвам да не бъдете резки и груби с хора, които са ви помолили да им помогнете. Не се ядосвайте, че точно вас са помолили, а им подайте ръка. Не се изненадвайте, ако ваши колеги се държат грубо и предизвикателно и не им отговаряйте със същото поведение. Изнервени сте заради множеството проблеми, които пречат на работата ви, и сте недоволни от противопоставянето на идеите ви, които според хората около вас ще ви загубят времето и парите, а и може би имат право да твърдят това. През четирите почивни дни не пренебрегвайте предупрежденията на Съдбата, която ви съветва да сте честни пред себе си пред каквито и изкушения да сте изправени. Взимайте сами отговорните делови решения. Не слушайте „добронамерени“ съвети. Не са изключени опити да ви отклонят от вашите задачи, за да ви провалят. Създайте хармония в личните отношения.

КОЗИРОГ

Още от началото на периода бъдете отговорни на работното си място, особено ако сте заели по-висока позиция. Търпеливо приемайте критиката и се вслушвайте в съветите на препатили хора, минали вече по вашия път. По-добре е да отложите планираното пътуване. Ако сте изнервени и избухливи, ще си попречите сами за осъществяването на плановете ви, ще съсипете отношенията с вашите колеги и ще провалите подписването на договори. Периодът изисква крайна предпазливост от ваша страна. Проявете такт към хората, с които имате делови отношения. Задълженията не ви позволяват да се отпускате, затова се постарайте да отхвърлите най-спешните си задачи. Избягвайте спор, който може да доведе до конфликти във ваша вреда. Не е във ваша полза да налагате насила мнението си. Новите ви идеи се осъществяват, ако цените помощта на околните. Бъдете търпеливи и отговаряйте ясно и точно, ако ваши нови колеги имат въпроси. Не променяйте убежденията си, омаяни от постиженията си, защото вредите на себе си. Четирите почивни дни може да ви донесат негативни емоции, ако сте самоуверени и амбицирани да успявате в начинанията, дори и наистина да постигнете мечтата си. От една страна сте уморени и не ви се ходи на работа. За съжаление не е възможно да си почивате, ако сте дежурни. От друга страна си наложете спокойствие. Съветвам ви да не се занимавате с ремонти, вие или майстори, защото нищо няма да бъде свършено качествено.

ВОДОЛЕЙ

От първия ден на двуседмичния период сте ядосани и гневни и започвате да се изнервяте от постоянните претенции на ваш партньор, който злоупотребява с желанието ви да сте полезни. Изяснете отношенията си и се заемете със служебните си задължения. Можете да сте доволни, защото периодът за вас е изпълнен с признание, публични изяви и творчески постижения по пътя към поредния връх. Съветът ми е да бъдете критични към недостатъците си, но и да не отпускате юздите на егото си. Активността ви е впечатляваща. Не отказвайте нито една от деловите си срещи. На моменти няма да ви е лесно на вашето работно място. За ваша изненада трудностите ще се стоварят върху главата ви неочаквано. Имате умения и знания и ще ги преодолеете, но доста ще се потрудите. Бъдете аналитични и честни към себе си. Не се притеснявайте от опитите на ваши колеги и познати да ви стреснат с предстоящи трудности, свързани и с вашите преки отговорности, които сте планирали и си знаете възможностите. Искат да ви извадят от равновесие. През четирите почивни дни отделете време за себе си. Предходната седмица беше напрегната и ви изтощи. Изяснете с търпение проблемите в семейните и приятелските си отношения, които са нажежени от напрежение заради финансов спор. Не позволявайте да ви използват, за да избегнете бъдещи неприятности. Не давайте заем, няма да си получите парите обратно. Време е да намалите напрежението, да се отпуснете и да се отдадете на приятни емоции.

РИБИ

От началото на периода не пропилявайте възможността да уловите успеха. Ако надмогнете лабилността си, Съдбата ви обещава както приходи, така и шанс да покорите точно днес нов професионален връх. Нерви, скука и раздразнителност ви тормозят, ако сте инертни, но сякаш ви е трудно да се вземете в ръце. Причината е във вашите необясними притеснения. Периодът ви обещава не само да се изявите като професионалисти, а и нови делови предложения. Бъдете коректни в деловите си отношения. Очаквайте изненадващи и примамливи предложения. През четирите почивни дни вашите мечти ще се превърнат в реалност, ако се заемете със служебните си задължения и не се разпилявате. Резултатите ще ви зарадват, а също и добрите приходи, които са неочаквано високи. Съветвам ви да запазите самообладание, въпреки че ще се наложи да спорите с ваши роднини и да доказвате правата си върху наследство. Ако прецените, че не ви е нужно, може да се откажете от него вместо да си съсипвате здравето и настроението. Алчността е непобедимо качество при тези, които я носят в себе си. Отхвърлете всяко искане за разговор – личен и делови, почивайте си. Не разчитайте на късмета си. С припряност ще се провалите.

Забранени хирургични интервенции, ако не са животоспасяващи:

Луна в Телец – забранени са операциите на щитовидната жлеза, на гърлото, ваденето на сливици, лечението и ваденето на зъби.

Луна в Близнаци – забранени са операциите на белите дробове, на хранопровода и трахеята и на дланите.

Луната в Рак – забранени са операциите на жлъчката, стомаха и панкреаса, включително и пластичните за уголемяване или намаляване на бюста.

Луната в Лъв – забранени са операциите на сърцето, кръста и диафрагмата.

Луна в Дева – забранени са операциите на панкреаса, стомаха, жлъчката, черния дроб и далака. Забранени са и процедурите за премахване на тлъстини от коремната стена заради бавното зарастване на тъканите.

Луна във Везни – забранени са операциите на бъбреците и пикочния мехур, а също и на бедрата, включително и процедурите за изсмукване на мазнини.

Луна в Скорпион – забранени са операциите на половите органи, на простата при мъжете, на матката и за премахване на кисти при жените, забранени са абортите и операциите на яйчниците.

Луна в Стрелец – забранени са операциите на черния дроб, също и свързани с донорство на органи, които може да не бъдат приети от трансплантирания пациент. Забранени са ваденето и лечението на зъби.