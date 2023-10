ОВЕН

От началото на двуседмичния период бъдете внимателни на работното място. Не се колебайте, а приемете предложение за подкрепа при старта на планирано начинание, но предпазливостта е задължителна при инвестиции, за да не предизвикате финансови загуби и задължителните разправии, ако парите не са само ваши. Овладейте емоцията си, защото блокира правилните ви действия. Избегнете запознанствата. Пазете се от неприятели, защото сте лесна жертва на измами. Служебните ви задължения изискват да сте отговорни. Имате възможност да докажете не само професионализма и интелекта си, а и да отстраните проблемите, породени от ваши и чужди грешки. Нищо не е в състояние да ви попречи на плановете, ако вие самите не решите да се отдадете на развлечения и да угодите на емоцията си. През четирите почивни дни, отново предупреждавам, да избягвате запознанствата, особено деловите, за си спестите бъдещи усложнения, дори в личните отношения. Вашите близки се надяват вечер да сте си у дома. Ще им бъде неприятно, ако сте заети до късните часове през четирите почивни дни. Не го допускайте.

ТЕЛЕЦ

През втората половина на месеца, особено в дните до 20 октомври, ви съветвам да не провеждате важни, отнасящи се до бъдещи начинания, делови разговори. Избегнете и разговорите, дори разменени думи с непознати хора, за да си спестите неочаквани неприятности. Бъдете търпеливи и задълбочени и ще се справите блестящо със служебните си задачи. Начинанията са печеливши. Ако планираните промени са във ваша полза, направете крачката към тях, но при най-малкото съмнение, по-добре се откажете, за да си спестите притесненията водещи към грешки. Обмислете начините за стабилизиране на дейността си, ако развивате собствен бизнес. През почивните дни ви очакват интересни познанства. Не се вживявайте в съветите и критиката на злонамерени хора, които дори не са запознати с вашите идеи и знания. Пътуване, обвързано с деловата ви дейност, ще има добър завършек. Ваши познати ще ви бъдат полезни при преодоляване на служебни проблеми. Не допускайте чувствата да попречат на разума ви да види истинските черти на хората, домогващи се до вашите планове.

БЛИЗНАЦИ

Двете седмици до края на октомври ви налагат да обмисляте спокойно и с разума си всичко, което предприемате. Ако сте предпазливи, ще ви изненадат приходи. Няма да ви подминат и интересни делови предложения. На моменти ще възприемате задълженията си като досадни и изнервящи. Въпреки това се заемете с рутинната си работа и ще си гарантирате приходи от завършените задачи. През целия период сте на висота в отношенията. Общувате с лекота, но бъдете сдържани, а не емоционално приказливи в разговорите с колегите, с деловите партньори, с приятели и познати. Пътуванията са нежелателни. Склонни сте да вземете недообмислени делови решения, които водят към грешки и финансовите загуби. През почивните дни при възможност не работете, а пътувайте. Онези от вас, които не се чувстват в добра форма и колебанието е тяхно душевно състояние, да не сядат зад волана. Нека да използват обществен транспорт или друг да шофира. Вечер си давайте почивка и не се занимавайте с нищо. Доволни от постигнатото, бъдете с вашите близки и се отдайте на сладки приказки.

РАК

От началото на двуседмичния период успехът е с вас, дори и ако не сте уверени в силите, знанията и възможностите си. Нова задача ще ви издигне на ново стъпало в служебната йерархия. Не я отказвайте заради съмненията ви, че ще справите. Резултатите ще са върхови. Не мислете за възможните трудности, за да не ги предизвикате сами и не се оплаквайте, ако ви споходят. Избегнете напрежението и ограничете срещите си до минимум. Избягвайте случайните запознанства, които ще ви напрегнат. Бъдете предпазливи и не избързвайте с крайни решения. Откажете си от начинанията, отдайте се на рутинните си служебни задължения, вместо да допускате грешки заради разсеяност. Избягвайте да се товарите с работа, която е над вашите възможности, за да не изостанете със служебните си задачи. Вашата активност изнервя околните и най-вече вашите близки, за които отново нямате време. Намерете време за семейството си.

ЛЪВ

Втората половина на октомври ви изненадва с доходоносни предложения и ползотворни делови разговори. Ако сте на ръководна позиция, организирайте среща с нови служители, за да им разясните техните задължения в детайли. Бъдете предпазливи към запознанствата и не правете опити да се сближавате с непознати, сторили ви се симпатични или подходящи за флирт. В делово отношение цари хармония, ако разчитате на рутината и си наложите търпение. Промените са във ваша полза, стига да го осъзнаете навреме и да ги приемете. Начинанията са перспективни, а подкрепата на вашите колеги и делови партньори е навременна и ви носи допълнителни гаранции за по-добри резултати. Четирите почивни дни ви обещават очакваните резултати, в личен и делови план, в случай че се доверите на интуицията си и проверявате поднесената ви информация. Ще стабилизирате финансовото си състояние. Не пропускайте възможността за себеизява. Не е във ваша полза да започвате нови задачи в края на месеца, а ако имате това намерение – само ги обмислете. Очаквайте информация за приходи. Вашите близки ви подкрепят, затова намерете време за почивка и приятни емоции с тях.

ДЕВА

През втората половина на месеца не се колебайте да се включите в съвместен проект, дори ако е благотворителен. Пътуване ви носи очакваните резултати. Промените, които ви предстоят, са причината да сте напрегнати. Резултатите от начинанията ви са сигурни, стига да не разчитате на късмета си и сте отговорни към работата си. При промяна на плановете ви не се ядосвайте и не търсете виновни за случващото се, а приемете, че е във ваша полза. При уговорени делови срещи не взимайте импулсивни решения, след време ще съжалявате. През четирите почивни дни, въпреки досадата, която ви е обзела, не пилейте енергията си напразно в занимания с проблемите на ваши роднини, които се чудят как да ви убедят да им дадете пари. Не проявявайте щедрост, особено когато не е заслужена. Овладейте емоцията си, защото може да ви попречи на правилните ви решения. Ограничете срещите и разговорите си. Бъдете справедливи и отговорни към исканията на близките ви, колегите, партньорите ви и търпеливи при разговори с тях, ако се налага да изяснявате недоразумения. Съхранете добрите отношения в дома си.

ВЕЗНИ

От началото на двуседмичния период се изявявате като добри професионалисти. Не се доверявайте на предложенията за инвестиции от хора, които познавате от броени дни, само защото са ви харесали при проведените разговори и са ви обнадеждили мечтите ви. Не се поддавайте на емоцията. Бъдете разумни и практични, а не лабилни и импулсивни. Не се доверявайте на съвети, особено ако ви ги натрапват настойчиво. Бъдете прозорливи при провеждането на делови разговори, свързани с работата ви и предстоящото подписване на дългосрочни договори. През четирите почивни дни се занимавайте със служебните си задължения, но не пренебрегвайте и тези в дома ви. Не се изкушавайте да доверите плановете си на когото и да било, за да не стигнат веднага до ваши конкуренти. Очаквайте вреда от хора, които искат да ви дискредитират, но са лицемерно сервилни с вас. Бъдете бдителни. Съсредоточете се в задълженията си. Не ви съветвам да се претоварвате с работа. Налага се да преодолявате непредвидени трудности, породени от непознати хора, появили се неочаквано около вас. Отдалечете ги.

СКОРПИОН

От първия ден на втората половина на октомври трудностите ви са следствие от неподходящи делови партньорства, които ви изтощават заради невъзможност да ги прекратите, но вината е ваша – проявили сте нетипична доверчивост. При делови срещи не проявявайте нервност. Бъдете отговорни към служебните си задължения, откажете планираните срещи и разговори, за които знаете, че ще ви загубят времето, а предложението за делови разговори в неформална обстановка отложете. Обмислете плановете си, преценете дали не е дошло време да смените работата си, ако сте в застой или заплащането вече не отговаря на задълженията ви. Не се надявайте на приходи или на професионални постижения през периода. От правилното разпределение на вашите задачи зависи дали ще ги отхвърлите в срок. През почивните дни отново работите, а единствените приятни мигове са свързани със запознанства, които ще ви донесат бъдеща полза. Вечер не проявявайте ината си, а внесете яснота в личните си отношения. Разговорът може и да не е приятен. Разсъждавайте с разума си, потискайте емоцията.

СТРЕЛЕЦ

Втората половина на октомври е изпълнена с изненади за вас. Ще получите предложение за повишение. Не бързайте да се радвате, преди да сте се убедили, че ще се справите с новите отговорности. Намерете начин да изгладите разногласията с хората от вашето делово обкръжение. Не избързвайте, ако искате да предприемете промени в живота си и ги обмислете още веднъж. На добри приходи могат да разчитат всички, но най-вече хората, които имат бизнес с интелектуална собственост. Планирайте дните си разумно и бъдете умерени с работата. Делово пътуване ще ви донесе перспектива за печеливши сделки. От вас зависи да приемете трудностите като предизвикателство и да докажете, че не се притеснявате от тях. През четирите почивни дни, ако сте на работа, ще се наложи да преодолявате професионални проблеми. Не разчитайте на късмета си. Очаквани финансови постъпления ви дават възможност да мислите за инвестиции. Дайте си задължителна почивка вечер. Не сте настроени за общуване дори с близките си и рискувате да си създадете проблеми в отношенията. По-добре ги избегнете.

КОЗИРОГ

Съветът ми е през втората половина на месеца да използвате знанията и уменията си, за да осъществите текущите си планове. Вашите колеги ви наблюдават завистливо заради активността ви. Разчитайте на себе си. Завистта не дарява помощ и сила. Не се впускайте в необмислени начинания, които вместо с добри резултати и приходи ще ви изненадат с провал и загуба на пари. Ако искате деловите ви срещи да преминават според очакванията ви, не бъдете доверчиви и проверявайте поднесената ви информация. В противен случай може да се окажете подведени. През почивните дни бъдете прозорливи и не се доверявайте на подвеждаща информация. Вашите импулсивни решения и емоционални реакции може да ви навредят. Посъветвайте се с хора, на които имате доверие. Работата ви спори въпреки недоразуменията, които се налага да изяснявате. Правото е на ваша страна. Нямате причина да се притеснявате за финансовото си състояние. Позволете си пътуване с вашите близки, дори и ако е задгранично.

ВОДОЛЕЙ

От първия ден на двуседмичния период отхвърляте с лекота всички служебни задължения. Ако сте на ръководен пост, бъдете внимателни, когато подписвате документи, особено свързани с получаване или даване на кредити. Склонни сте да реагирате негативно и импулсивно на всяка изречена дума или критика. Ако сте сдържани, ще избегнете конфликтите с колеги и делови партньори. Всички рисковани начинания са провал. Ако ваши колеги се опитват да ви развалят настроението, причината е, че сте ги предизвикали с нападателното си поведение. Не взимайте важни решения. Ще имате полезни делови срещи, които за пореден път ви позволяват да разгърнете печелившо бъдещо сътрудничество. Бъдете внимателни към предложенията за инвестиции. През четирите почивни дни начинанията ви носят удовлетворение, само ако сте получили нужната ви подкрепа. Сами няма да се справите. Някои от вас ще решат да създадат свой бизнес. Добре, но първо преценете дали сте достатъчно стабилни финансово и не го правете без предварителна астрологична прогноза. Намерете начин да изясните недоразуменията, възникнали в семейството и съхранете отношенията си.

РИБИ

През втората половина на октомври успехът е с вас, стига да не се осланяте на късмета си, а да работите усърдно. Ще се радвате на високи постижения. Не са изключени неочаквани делови предложения и шанс да сключите договор за допълнителна работа. Бъдете внимателни, защото начинанията са повлияни от импулсивните ви действия и не малка доза емоция. Направете оценка на отношенията си на работното място, за да избегнете бъдещите проблеми. Не ви съветвам да обмисляте промени, за да избегнете предстоящи финансовите загуби. Ако сте предпазливи, ще спечелите уважението и подкрепата на важни за вас хора. Не харчете пари за ненужни покупки, защото парите ще са ви необходими скоро след като сте ги получили. През почивните дни не се занимавайте с битовизми, а се заемете със задачите си на работното място. Роднински разправии заради имуществени делби ще ви загубят часове ценно време. Не си го позволявайте. Разчитайте на себе си и успехът ще е с вас. Имате възможност да разрешите личните си проблеми, не се крийте, а го сторете. Не се впускайте в нови запознанства и флиртове, дори и ако търсите половинката си, а любовта все ви убягва.

ЗАБРАНЕНИ ХИРУРГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА МЕСЕЦА ЗАРАДИ ВЛИЯНИЕТО НА ЛУНАТА:

Луна в Стрелец – забранени са операциите на черния дроб, също и свързани с донорство на органи, които може да не бъдат приети от трансплантирания пациент. Забранени са ваденето и лечението на зъби.

Луна в Козирог – пазете се от проблеми със зъбите, от травми на костите и ставите, от кожни алергии.

Луна във Водолей – забранени са операциите на сухожилията, вените, очите, на апендикса.

Луна в Риби – забранени са операциите на стъпалата, ноктите на краката и на лимфната система.

Луна в Овен – забранени са операциите на главата, на очите, на ушите, на носа и на лицето – включително пластичните, филърите и ботоксът, ваденето и лечението на зъби.

Луна в Телец – забранени са операциите на щитовидната жлеза, на гърлото, ваденето на сливици, лечението и ваденето на зъби.

Луна в Близнаци – забранени са операциите на белите дробове, на хранопровода и трахеята, както и на дланите.