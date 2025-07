Чуйте астрохороскопа на Светлана Тилкова- Алена за периода 01.07 – 16.07.2025 в звуковия файл:

ОВЕН

От първия ден на двуседмичния период се пригответе се пригответе за трудности на работното място. Не се карайте с колегите си, а им обяснете, че ще намерите начин да се справите. Не е изключено, въпреки трудностите, да научите за предстоящи стабилни приходи. Задълбочете се в задълженията си, за да не допускате грешки! Начинанията ви не са да са обвързани с полезни делови запознанства, в противен случай не ги предприемайте. Ако искате да отложите служебни задачи, за да пътувате по-добре се откажете, защото ще пропуснете важни инцидентни срещи, които ви носят бъдещи приходи. Трудностите блокират пътя ви, но за ваша радост ви носят полза, като не позволяват да сте прибързани. Независимо от спънките дерзайте и ще получите мечтаното признание. Не разчитайте на късмета си! Не рискувайте! Предложат ли ви задгранична командировка, приемете я с удоволствие. През четирите почивни дни избягвайте срещите и запознанствата. Ако колегите ви проявяват завист към вас в тези дни, то е заради професионалните ви постижения и нарочно се опитват да ви развалят настроението. Примирете се и не им обръщайте внимание! Пригответе се за трудности заради невъзможност да получите необходимата ви информация. Не се впускайте в начинания! Признанието ще бъде с вас, ако на работното място завършите започнатите задачи.

ТЕЛЕЦ

Периодът от две седмици не е благоприятен за активна работа, дори у дома. Не са изключени разправии на работното място заради неприятни делови срещи и разговори. Справяте се добре със задачите си, ако работите умерено. Не прекалявайте с критиката! Късметът не е с вас. Прибързаността е във ваша вреда и всичко започнато ви носи проблеми заради желанието ви да се справите по-бързо със забавянето, наложено от трудностите. Рутината и натрупаният опит ще ви помогнат да приключите задачите си. Не ги подценявайте. Ако успеете да си осигурите подкрепата на вашите колеги ще постигнете напредък в начинанията и ще се успокоите от създалото се напрежение в напоследък. Бъдете по-упорити, въпреки че емоцията властва над вас! При възможност не работете с финансови документи. Съществува опасност от грешки и професионални загуби, които ще навредят на кариерата ви. За заетите в сферата на банковото дело е задължителна задълбочена проверка на всичко, което им предстои да разписват. Разчитайте на интуицията си! Съветите на приятели или вмешателството на делови партньори в работата ви ще доведе до застой. Почивните дни не позволяват работа в съдружие. Съветът ми е да бъдете внимателни, за да не ви провалят ваши колеги, партньори или уж компетентни хора, даващи ви съвет при липса на знания, за която не сте се досещали. Първо, завършете започнатите задачи! Не проявявайте доверчивост към непознати хора! Важна е почивката.

БЛИЗНАЦИ

От първия ден на периода сте готови да мързелувате, но сте напрегнати заради трудности, които не сте очаквали. Работете без прибързаност! Премълчавайте и ще спечелите уважението на хората от обкръжението си! Не критикувайте, дори да сте прави! Ще сте изкушени за промени и пътувания. Поднасят ви примамливи предложения за начинания. Не отлагайте дълго отговора си, дори и да е отрицателен! Ще вложите голяма част от силите си в разработване на нов творчески проект, но се пазете да не бъдете излъгани от деловите си партньори. Отложете големите разходи, въпреки че неочаквани приходи ще ви възвърнат доброто настроение. Организацията на светско събитие отнема от времето ви, но няма как да откажете. На вашето работно място очаквайте проблеми в деловите отношения. При възможност отложете планираните срещи и разговори, ако не е по силите ви да убедите хората, с които говорите, да кажат мнението си. Анализирайте грешките си! Вземете дейно участие в благотворителна дейност, свързана с членството ви в обществена организация! Готови сте на саможертва, но преценете дали не прекалявате с щедростта си. През четирите почивни дни ви предстои разговор, в който ще се сблъскате с неочаквани проблеми. Не се радвайте прибързано на скоро получени пари, защото ще се наложи да погасявате стари сметки и изостанали плащания! Периодът е подходящ за рутинни занимания, начинанията са нежелателни. Имате достатъчно сили, за да отхвърлите служебните си задачи. Докажете, че сте отговорни!

РАК

Двуседмичният период е наситен с неочаквани, но наложителни промени, които ще променят плановете ви. Поставете началото на нови занимания. Преди обед, не избързвайте с критиката към колегите си, нито с желание да блеснете със способности. Спестете си проблемите! Периодът е подходящ да наберете средства за благотворителна кауза, ако е ваша организацията й. Не избързвайте с думи и дела на работното си място! Не са изключени грешки заради прекалената ви самоувереност. Проведете планираните разговори, не ги отлагайте! В средата на периода между първата и втората седмица ще сте сговорчиви и готови на компромиси, дори и ако са във ваша вреда. Ще срещнете нови делови партньори, които ще променят живота ви. Преценявайте внимателно новите си познати, за да не се разочаровате. Във ваша полза е да обогатите познанията си в областта на историята, дори и да са далеч от вашите интереси, особено ако се занимавате с политика. Не забравяйте да благодарите за подадената ви ръка. Пътувайте! Втората седмица е подходящ за целта. Не взимайте прибързани делови решения и не допускайте да ви манипулират! Проведете разговор, който отложихте през първата седмица! Не забравяйте да поставите условията си, за да не навредите на работата си, особено ако сте на ръководен пост! Завършете започнатите задачи! През почивните дни писатели и журналисти ще получат изненадващо предложение за договор от издател зад граница. Не ви липсва желание за работа. Направете анализ на финансовото си състояние, особено ако управлявате ваша фирма. Очаквайте новина за приходи, ако запазите спокойствие и не сте прибързани! Не проявявайте агресия!

ЛЪВ

През първата половина на юли не позволявайте да ви принуждават да завършите бързо работата си, защото ще се изложите. Ще ви притеснят проблеми с колегите и деловите партньори. Не са изключени разочарования. Анализирайте думите на новите си делови познати, за да не изживеете поредното разочарование! Промени ще усложнят отношенията ви на работното място, защото не сте готови за тях. Завършете започнатото и няма да усетите трудностите, породени от странични фактори. Направете оценка на работата си, бъдете честни пред себе си. Общуването с колегите ви е хармонично. Ще се засилва стремежът ви към промени. Обмислете началото на нови занимания. Претоварването с непосилна работа е във ваша вреда и ще ви изложи. Бъдете разумни! Оценете правилно възможностите си! Стабилизирайте позициите си! Деловите срещи няма да ви донесат удовлетворение и очаквания резултат, дори и да сте добре подготвени. В края на периода очаквайте добри резултати в професионално отношение. Задълбочаването в работата и умението ви да разпределите правилно времето си ще ви донесат признание. През четирите почивни дни сте в състояние да допуснете грешки заради прибързаност само защото сте решили да надскочите възможностите си. Почивайте си, вместо да си сътворите проблем или болежки! Избягвайте срещите! Всяка словесна агресия е във ваша вреда, не ви носи победа. На работното място сте разсеяни и необщителни, ако сте дежурни. Проблемите в общуването се отразяват и на работата ви.

ДЕВА

Първата половина на месеца ви изненадва, че ваши делови партньори ще споделят с вас идеите си за разширяване на фирмената ви дейност. Преценете ги добре, преди да се съгласите с тях и да поставите началото на кампанията. Прекалената активност на работното място ви вреди, но ако се заемете сериозно със задачите си, те ви помагат да приведете в изпълнение професионалните си планове. Срещите и преговорите ви са успешни, а също и деловите пътувания. Бъдете признателни за получената помощ! Развийте чувството си за отговорност, което е от значение за вас! Умението ви да прогнозирате е гаранция за успех. Ще завишите авторитета си. Бъдете внимателни при работа с документи. Очаквайте приходи! В средата на периода намерението ви веднага да подпишете договорите за бъдеща дейност може да стане причина за бъдещите ви провали. Прочетете ги още веднъж, ще откриете пропуски. Появата на нови идеи ви позволява да разкриете нови източници за осигуряване на доходи. Избегнете появата на препятствия заради участие в рисковани инвестиции! Трудностите ще ви предпазят от грешки. През четирите почивни дни, овладейте порива си към импулсивни и прибързани действия, които ви вредят. На работното място, ако сте дежурни, покажете най-доброто от себе си, ако искате да получите признание. Деловите разговори са успешни. Не се ядосвайте заради забавени плащания, които ви пречат в свободното ви време да направите нужните ви покупки! Срещите не са приятни, разговорите са затруднени. Пазете се от конфликти!

ВЕЗНИ

Преценете дали да през този период да предприемете делово пътуване зад граница, или да отхвърлите текущите си задачи. Не позволявайте забавяне, във ваша вреда е. Решението ви за промени, свързани с кариерата ви, е във ваша полза. Общуването е хармонично. Бъдете особено внимателни при работа с документи. Не слагайте подписа си под каквото и да било в този ден! Пазете се от измами и самозаблуда в професионално отношение. Не проявявайте излишна доверчивост, ако ви убеждават да се включите в благотворителна кампания! Може да сте необщителни и затворени в себе си, въпреки че сте заети с отговорна задача, която изисква да обсъждате нейното изпълнение. Анализирайте грешките си и се издигнете на ново стъпало в кариерата си. Не се колебайте и се възползвайте от ваши неизявени качества! Финансовото ви положение се стабилизира. Без особени усилия ще осъществите изгодни краткосрочни начинания и ще се издигнете към върха. Очаквайте финансови постъпления! Планирайте целия месец, за да не се натоварите до физическо изтощение и камари неочаквани задачи в някои от дните му, докато в други изнервено бездействате. Съгласете се на предложение за сътрудничество, ако не е свързано с рисковани инвестиции. Очаквайте финансови постъпления от участието ви в голям проект! През почивните дни сте доволни от получените похвали, егото ви е надскочило позволените граници и сте обсебени от самочувствието, че сте незаменими, но рискувате да си спечелите врагове, които ще започнат да ви вредят.

СКОРПИОН

От първия ден на седмицата не надценявайте възможностите си, за да успявате и да сте доволни от себе си,. Избегнете рискованите сделки! Във ваша полза е да сте търпеливи, спокойни, уверени и да се задълбочите в работата си. Бъдете доволни, че ви очаква спокоен и хармоничен двуседмичен период. Пътуване, което ще се наложи да осъществите без да е планирани, ще бъде напрегнато и свързано с неприятни разговори, които сте длъжни да проведете, защото следва успех. Ще научите, че сделка с ваши делови партньори ви носи по-добра от очакваната печалба. Успех ще жънат занимаващите се с изкуство. Творческите срещи и обмяна на опит са градивни и ще бъдат помнени дълго. Не взимайте прибързани решения! Направете крачката към начинания след детайлно обмисляне на идеите си. И при вас може да се случи да се ядосате на семейна разправия, която ще изостри отношенията ви. Може да я избегнете, но не искате. Концентрирайте се и не позволявайте на никой да ви отклони от вашата работа! Имате възможност да започнете нови задачи около обед. Изчакайте търпеливо. Изпълнени сте с противоречия, затова си съветвам да не проявявайте сервилност при делови разговори. Бъдете внимателни при работа с финансови документи! Възможни са загуби. Поемете инициативата на работното си място! През почивните дни няма да сгрешите, ако излезете на делови обед. Така ще имате възможност да предложите идеите си. Следобед сте потиснати и депресирани заради властващата емоция, породена от семейни и роднински проблеми. Не ви се работи. Не сядайте зад волана, мислете за здравето си.

СТРЕЛЕЦ

През двуседмичния период не са изключени проблеми с колегите ви на работното място. Планирайте задачите си! Ако сте предпазливи и избягвате разправиите, успехът е с вас. Резултатите ви са отлични. Очакват ви положителни промени в материално отношение. Всички делови познанства, срещи и разговори ви носят полза. Засилва се интуицията ви. Осъществете замислите си! Във ваша полза е неочакваната възможност да разкриете причината за завистта на вашите колеги. Първата половина на месеца изисква съвместна работа с тях. Стабилизирайте позициите си! Проведете разговорите! При необходимост обсъдете извънсъдебно разрешаване на проблеми. Заемете се със задачи, които напоследък умишлено пренебрегвахте! Подгответе се за сериозни промени! Общуването с колегите, ръководството и близките ви е затруднено, а на работното ви място цари хаос, който ви изнервя. Проверете всички разпореждания, които са ви дали, и се заемете със задълженията си! Предстои ви да стабилизирате завоюваните позиции. Търговците ще отчетат добра печалба. Обогатете се с нови знания, за да успеете да изпълните по-добре от очакваното служебните си задачи! Вероятността да се справите с начинанията е голяма, ако сте упорити и не се противопоставяте на естествения ход на събитията. През почивните дни дори и делово, за да се заредите със сили. Откъснете се от мислите за проблемите, които имате да разрешавате! Не е изключено случайно запознанство да окаже положително влияние на бъдещото ви финансово състояние.

КОЗИРОГ

През първата половина на юли не позволявайте да ви прекъсват, докато работите, за да отхвърлите докрай задълженията си и да се приберете в дома си спокойни, а не напрегнати. Предстои ви да изживеете положителни промени в материално отношение. Деловите разговори са успешни. Ще се срещнете с влиятелен познат. Очаквайте недоразумения и разногласия в разговорите, но ако не се поддадете на емоцията и премълчите, всичко ще отмине без последствия. Не си разваляйте настроението! При делови срещи и провеждане на разговори се опитайте да не прекъсвате събеседника си. Бъдете търпеливи и спокойни. Стабилизирайте деловите си отношения и бъдете предпазливи! Очаквайте подобряване на финансовото си положение! Работата ви спори. В очите на околните сте стабилни и спокойни, но под тази маска се крие невероятна емоционалност. Тя е причината да имате неприятни срещи, които ще ви ядосат и заради непрекъснатите претенции на вашите колеги и близки. Едните искат да им помогнете, другите – постоянно да им обръщате внимание. Не поставяйте прибързано ново начало и не предприемайте пътувания зад граница! През почивните дни бъдете внимателни, ако сте зад волана, мислете за здравето си. На всяка цена отложете деловите срещи и разговори. Няма да бъдат очакваните. Преценете дали трябва да се съгласявате на делови запознанства, или да ги откажете с приемливо извинение. Съветвам ви да не избързвате заради бъдещи затруднения, ако положите началото на общуването си в този период. Начинанията няма да ви донесат удовлетворение.

ВОДОЛЕЙ

Първата половина на месеца е добра, за да стабилизирате постигнатото, без да влагате емоция. Не започвайте нови задачи. Не е желателно да пътувате. Работата няма да ви донесе очакваните резултати. Осъществете планираните делови срещи и не се крийте от запознанства. На работното място сте дейни и уверени. Радвате се, че смогнахте да поставите началото на планирани начинания, въпреки нервите и напрежението. Очаквате провеждането на делови разговори, но ви съветвам да не губите чувството си за реалност. Възможни са разочарования. Стабилизирайте постигнатото! Прекъснете всички ненужни отношения с хора от деловото си и лично обкръжение! Очаквайте изгодни делови предложения, които трябва да обмислите добре! Започнатите задачи ви обещават добри резултати. Периодът ви поднася изненади, свързани с ваши колеги, от които сте разочаровани. По-добре избягвайте общуването, ако видите, че са склонни да създават конфликти. През четирите почивни дни неочаквано за вашите планове трудностите по пътя ви няма да са малко. Имате достатъчно сили да се справите със задачите си, но не бива да разчитате на помощ, която няма да получите и ще се натъжите, че вие все помагате, но когато на вас ви е нужна, получавате отказ. Интересни запознанства ви зареждат с желание за начинания и обогатяват знанията ви. Подновете стари и полезни професионални познанства! Деловите ви партньори ще подпомогнат финансовите постъпления, които отдавна очаквате. Със задачите си се справяте добре.

РИБИ

През първата половина на юли без колебание направете необходимите делови промени. Очаквайте след известно време приходи от свършената работа. Случайните делови запознанства са ви от полза. Не се ядосвайте, а приемете предизвикателството, ако този период ви е труден. Проблемите на работното място са временни и ще ги разрешите бързо. Очаквайте приходи! Обърнете внимание на хората от новото си делово обкръжение и открийте в тях полезни за вас положителни качества. Проявете гъвкавост в деловите си отношения, защото противоречията са породени от преодолими трудности. Ако сте претоварени, избягвайте разправиите с колегите и безпричинните спорове с когото и да било. Неочаквано ще се променят отношенията ви със стари делови партньори. Отложете деловите срещи и разговори, за да си спестите провалите и разочарованията. Отстоявайте възгледите си и бъдете безкомпромисни! През почивните дни погледнете на професионалните си задачи с оптимистично настроение. На работното място сте във върховата си форма и ще получите похвала. Ще се срещнете с нови перспективни партньори. Независимо от трудностите работата ви спори. Неочаквано ви радват положителни промени в материално отношение. Имате шанс отново да си върнете уважението на колегите си и да получите подкрепата им. Внимавайте с разходите, за да избегнете финансовите проблеми в следващите дни!

Характеристика на Луната за периода 01.07 – 16.07.2025

На 1 юли вторник Луната е в Дева. Забранени са операциите на органите в коремната кухина заради по-трудното зарастване на тъканите, както и пластичните операции на коремната стена, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

На 2 юли сряда Луната преминава от Дева във Везни в 00.16 ч и остава в знака до петък 12.32 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на коремната кухина, а след този час – на бъбреците, подстомашната жлеза и ендокринната система, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

На 4 юли в петък Луната преминава от Везни в Скорпион в 12.32 ч и остава в знака до понеделник 01.06 ч До прехода на Луната са забранени операциите на бъбреците, пикочния мехур и подстомашната жлеза, а след това на половите органи, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

На 7 юли понеделник Луната преминава от Скорпион в Стрелец в 01.06 ч и остава в знака до 9 юли 11.55 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на половите органи, а след този час на черния дроб, кръвоносната система, операциите, свързани с донорство и кръвопреливане, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

На 9 юли сруда Луната преминава от Стрелец в Козирог в 11.55 ч и остава в знака до 11 юли 20.21 ч.. До прехода на Луната са забранени операциите на черния дроб, кръвоносната система, свързаните с донорство и кръвопреливане, а след прехода – на костната система, ставите, коленете, ваденето на зъби, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

На 11 юли петък Луната преминава от Козирог във Водолей в 20.21 ч където остава до понеделник 02.45 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на костите, ставите, сухожилията, а след това операциите на вените, сухожилията, апендикса и ваденето на зъби, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

На 14 юли понеделник Луната преминава от Водолей в Риби в 02.45 ч и остава в знака до 16 юли 07.32 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на ставите, вените, апендикса и ваденето на зъби, а след този час на стъпалата, лимфната система и за премахване на кисти, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

На 16 юли сряда Луната преминава от Риби в Овен в 07.32 ч. До прехода на Луната са забранени операциите в областта на стъпалата, пръстите на краката, на сухожилията на пръстите и сухожилните връзки, на храносмилателната система, а след този час на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.