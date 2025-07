Чуйте астрохороскопа на Светлана Тилкова- Алена за периода 17.07 – 31.07.2025:

ОВЕН

От първия ден на периода се чувствате в своята върхова форма. Не поставяйте ново начало, а завършете започнатото! Отношенията с околните са хармонични. Денят е добър за пътувания. Прибързаността ви води до грешки. Бързо ги отстранете! Проведете планираните разговори, без да подписвате договорите! Обмислете ги още веднъж! Периодът не е добър за делово пътуване. Пригответе се за служебни проблеми и трудности! Ако не съберете сили да ги преодолеете, сами ще сте виновни за бъдещите си проблеми. При запознанства не се поддавайте на нечий чар или умение да борави с думите, за да не се разочаровате в професионалните отношения. Вечерта очаквайте полезни делови срещи! Към края на периода неочаквани проблеми заради неподходящи запознанства налагат да въведете ред в живота си. Отдалечете от пътя си хората, които проявяват нездрав интерес към вашите планове. През почивните дни ще изпитате желание да се скриете от всички, да се отдадете на самоанализ, за да прецените какво постигнахте през изминалата втора половина на месеца. За съжаление служебните задачи не търпят отлагане и на мнозина ще се наложи да са на работното си място. Очаквайте запознанства, които няма да ви бъдат приятни, но са наложителни! Не допускайте лошото настроение да попречи за изпълнението на професионалните ви задачи! Отново обмислете деловите разговори, от които зависи осъществяването на бъдещите ви професионални планове!

ТЕЛЕЦ

От четвъртък работата ще ви издигне на нов кариерен връх. Ще научите, че имате отлични финансови постъпления. Начинанията са успешни. Направете бъдещите си професионални планове! Общуването с непознати или малко познати хора е противопоказно. Избягвайте го на всяка цена, дори с риск да ви помислят за невъзпитани. Работата ви спори. Деловите разговори и срещи са ползотворни, ако контролирате емоцията си. Имате възможност не само да пътувате, но и да предприемете промени на работното място. Без да искате ще ви поднесат информация, която ви е необходима и важна. Не се обвързвайте с обещания за финансова подкрепа! За периода отложете преди всичко важните делови срещи. Неочаквани събития може да ви извадят от обзелите ви притеснения, ако се наложи да участвате във важна среща. Не е изключено да ви поканят на политическа дискусия, ако политиката е ваше поприще. През четирите почивни дни, дори и да ви се струва рано, е време да планирате бюджета си и за следващите месеци, и дори до края на годината. Не проявявайте щедрост, защото скоро ще имате нужда от пари и ще съжалявате, че сте били разточителни. Съдбата дава възможност а някои от вас да се изкачат още няколко стъпала по служебната стълбица и да заслужат одобрението на ръководството преди края на месеца.

БЛИЗНАЦИ

През двуседмичния период всичко около вас се развива много бавно. Започнатото ще се провали. Неочаквана новина за допълнителна работа ще усложни отношенията с колегите ви. Не пътувайте! Очаквайте делови запознанства! Работата ви и умението да се справяте с всичко ще бъдат отчетени от ръководството и ще получите парично възнаграждение. Предпазвайте се от грешки в пряката ви професионална дейност, породени от доверяване на непроверена информация. Искате да блеснете, но с цената на финансови загуби вместо да се занимавате с приятни неща, дори на работното място. Смело се захванете със служебните си задачи и резултатите няма да закъснеят. Ще проведете дискусии и задълбочени разговори. Втората половина на юли ви позволява стабилизация. Всичко, което предприемате, трябва да е разумно. Подхождайте аналитично към действителността около вас, за да си спестите провалите. Не бързайте да попълвате и подготвяте за подпис финансови договори, ако не сте съгласни с вашия дял участие и разпределение на приходите. През почивните дни ще останете разочаровани в очакванията си за големи печалби и от ваши начинания. Въздържайте се от пътувания! Ако се налага да провеждате делови разговори, изслушвайте с внимание събеседника си, за да ви донесат очакваните резултати. Не проявявайте агресия, ако решите да наложите мнението си, защото по този начин ще навредите на себе си!

РАК

Втората половина на юли позволява имате възможност да осъществите запознанства, които да ви осигурят финансова подкрепа. Все пак оглеждайте внимателно проектодоговорите, за да не се окажете притиснати от непосилни клаузи. Вашата чувствителност ще ви изиграе лоша шега, ако не овладеете емоциите си. Склонни сте да отмъщавате на околните за вашите трудности. Очаквайте подобряване на материалното си състояние и информация за делово посещение на ваши задгранични партньори. Деловите срещи са успешни, защото сте спокойни и самоуверени. Отдавна не ви се беше случвало да сте с отлично самочувствие. Време е за начинание, но не сте решили какво и кога да започнете и дали този период е подходящият. Не сядайте зад волана. Нека друг шофира или ползвайте обществения транспорт. Трудности в общуването, породени от прибързаност и необмислени изказвания, ще ви объркат плановете. По-добре се задълбочете в служебните си задължения. Очаквайте информация за приходи, които ще ви позволят да си почивате повече и да предприемете мечтаните начинания! През почивните дни престанете да мърморите на интимната си половинка за всяка дреболия, защото ще досадите и връзката ви може да приключи в този ден. Заради делови трудности не прекалявайте с претенциите си. Всичко замислено може да почака.

ЛЪВ

От четвъртък отново ви изнервят затруднения. Ако сте заети с творческа професия, денят ви е едно голямо разочарование. Ще се наложи да направите корекция на плановете си, а това няма да ви хареса. Не избързвайте и работете със съзнанието, че ако сте разумни, ще постигнете целите си. Бъдете практични. Едва следобед се отдайте на новите си занимания. Проведете важните делови разговори и срещи! Трудно ще успеете да разрешите наболели проблеми на неотложна работна среща. Не взимайте прибързани решения и не предприемайте решителни стъпки за промяна! Възможно е влошаване на финансовото ви състояние. Бъдете отговорни и въздържани. Не се правете на многознайковци, приемете мнението на околните, за да не предизвикате агресия в деловите си партньори и да не се злепоставите. Срещите и разговорите са ползотворни, ако разчитайте изцяло на вашата съобразителност и на възможността да намерите нестандартни начини за разрешаване на професионални проблеми и хармонизиране на делови отношения. Възможни са финансови придобивки и приходи. През почивните дни бликате оптимизъм и желание да изясните потискащи ви недоразумения. Заредени сте със сили и желание за работа. Промените на работното място могат да ви изнервят, но след броени часове ще се убедите, че са във ваша полза. Отложете уговорените срещи! Стабилните отношения гарантират подкрепа.

ДЕВА

През втората половина на юли бъдете отговорни и ако пътувате проверете състоянието си на вашата кола. На късмет не разчитайте. На работното място запазете спокойствие и работете само рутинната си работа. Бъдете представителни и не давайте повод за съмнение в качествата и интелекта си! Резултатна е всякаква колективна работа, чрез която ще получите похвала и по-високо заплащане. Не отказвайте помощ отстрани. Рутинни задължения заемат голяма част от мислите и времето ви. Днес оказвате силно влияние върху колегите си, но този факт не ви дава право да ги използвате заради материалните си стремежи. Сложете в ред документацията на фирмата си! Добра новина и изгодно предложение ще ви донесат приходи. Имате шанс за неочакван успех и благоприятно разрешаване на лични проблеми. Деловите разговори са ползотворни. Бизнесмените и хората, които се занимават с предприемаческа дейност жънат успехи, на които не са се надявали. През почивните дни се подгответе да останете на работното си място и след края на работното време. Освен финансовите постъпления ще ви зарадват и перспективни делови запознанства и разговори. Обърнете внимание на новите изгодни предложения, без да давате положителен отговор в същия ден! Справяте се със задълженията си.

ВЕЗНИ

Периодът от две седмици позволява да поставите началото на запознанства, свързани с бъдещата ви самостоятелна дейност. Бъдете предпазливи в деловите отношения и при обсъждане на договорите, ако сте започнали скоро самостоятелен бизнес. Ще ви зарадват заслужени финансови постъпления. Няма да липсват и професионални трудности, изискващи задължителен анализ на работата ви до момента. Заемете се с рутинните си задължения, начинанията отложете. Не позволявайте липсата на спокойствие да провали работата ви! Избягвайте запознанствата и се дръжте добре с колегите си! Вашият оптимизъм ви помага да постигнете отлични резултати и да достигнете поредния професионален връх. Въпреки че сте притеснени, ще се представите блестящо в поредната си изява на работното място. Постигате планираните професионални цели. Завършете започнатата работа и без колебание се заемете с новите си задачи. Справяте се без усилия, но ядовете в дома ви са причина да работите по-бавно от обичайното. Изпълнявайте преките си задължения на работното място! Наложете си спокойствие и ще постигнете целта си с лекота, но не разчитайте на късмета си. Пред почивните дни поднесете идеите си на вашите колеги не пропускайте да им направите добра обосновка, за да ви подкрепят. Пред вас се очертава предложение за нова работа. Не избързвайте с отговора си. Разчитайте на себе си!

СКОРПИОН

През втората половина на юли не пропускайте добрите възможности, дарени ви от Съдбата. Ще разрешите финансов проблем. Емоцията няма да ви позволи да сте обективни към колегите и партньорите си и ще стане причина за разправии. Възползвайте от благоприятната възможност без притеснения да оформите важни документи, както и такива, свързани с намерението ви да започнете частен бизнес. Не споделяйте какво сте постигнали, за да не ви попречат! Обмислете предстоящо провеждане на разговори със служители от държавните институции, с които сте обвързани в делови отношения. Не е изключена подкрепата на влиятелни личности. Постарайте се да сдържате емоциите си и завършете работата си! Ще срещнете хора, които ще ви обогатят с нови знания и ще ви бъдат полезни. Пазете се от кражба на пари на улицата, особено ако излизате от банка! Не е изключена криза в материално отношение. През четирите почивни дни сте спокойни и постигате стабилност на работното място и се справяте отлично с рутинните си професионални задължения. Промените са положителни. Имате възможност да завършите доходни задачи. Радвате се на признание. Оценката, която ще получите днес, е от значение за материалното ви състояние, но на този етап не се отнася и за кариерата ви. Идеите ви ще намерят приложение. Бъдете точни и принципни и ще докажете, че сте перфектни във всяко отношение!

СТРЕЛЕЦ

От четвъртък не пропускайте да потърсите ново поле за развитие, като проявите такт и търпение. Имате възможност да обсъдите прехвърляне на друга работа с по-високо заплащане. Не я отказвайте, ако ви я предложат през тези две седмици, приемете я, но след период за размисъл! На всяка цена откажете да се включите в обсъждане на съвместни финансови операции. От вас се изисква особена предпазливост по отношение на познанствата, срещите и разговорите. Възможни са срещи с неприятели. Отново ако не овладеете емоцията си създавате сериозни трудности в общуването. Конфликтите са заради промени на работното място, които не желаете да обсъдите. Очаквайте да получите известие за приходи, които ще ви зарадват, защото са ви необходими! Силите ви се възвръщат. Стабилизирайте постигнатото! През почивните дни имате нужда от подкрепа на вашите планове, но и шанс за възход. Съветът ми да не предявявате прекалено високи изисквания към околните. Деловите разговори са ползотворни. Ще отхвърлите много работа, но резултатите няма да ви задоволят. Мислите ви са заети с вече подписани договори и споразумения, дали не сте сгрешили, но те които ще ви донесат добри приходи. Разногласия заради клевети на работното място са причина да нарушите спокойствието си дори и в дома ви.

КОЗИРОГ

От първия ден на периода избегнете срещите и разговорите със задгранични партньори, защото ви предстоят полезни срещи с местни партньори ако се занимавате с търговия. Имате възможност да попълните банковата си сметка. Трудностите няма да ви попречат да жънете професионални постижения. Промените, които ви предстоят, са и положителни. Освободете се от песимизма си! Не позволявайте да провалят шансовете ви за материална стабилизация, въпреки че сте неуверени в силите и възможностите си. Ще научите, че се издигате на важна професионална позиция и може да поставите ново начало в работата си. Не бъдете прибързани! Няма да успеете да разрешите лесно проблеми, свързани с финансите. Не проявявайте агресия и не показвайте раздразнение без причина. Трудностите по вашия път няма да липсват. Част от тях са свързани с новите ви познати. Бъдете готови да отхвърлите неотложни служебни задачи! През почивните дни ще получите новина за добро заплащане за многото приключени задачи. Очаквайте промени! В лошо настроение сте към край на периода, защото все намирате кусурите на нещо, но ще го преодолеете. Съхранете спокойствието си като сдържате емоциите си! Ще постигнете целите си, ако не се ядосвате, че всичко се осъществява по-бавно, а трудностите са породени от безотговорността на ваш колега, но не пречат на работата ви.

ВОДОЛЕЙ

От началото на втората половина на месеца трудностите са преодолими. Работете, без да отклонявате вниманието си с извънслужебни разговори! Очаквайте ново предложение за работа, което ще ви впечатли със заплащането. Изненадват ви неочаквани приходи. Пазете се от кражби! Пътуване ще ви се отрази добре. Не очаквайте помощ от деловите си партньори. Деловите разговори са ползотворни. Разчитайте на интуицията си при изпълнение на поставените ви задачи! Колкото и да ви се иска да си кажете мнението, бъдете тактични, мълчаливи и отговорни по отношение на служебните си задължения. Не очаквайте бързо и лесно разрешаване на финансови проблеми! Налага да разрешавате стоварили се върху вас проблеми на работното място, въпреки че не ви засягат пряко. Начинанията ще имат добър завършек, ако предварително са добре обмислени. През почивните дни въпреки намерението ви да не работите се налага да се заемете с преките си служебни отговорности. Обмислете начинанията с вашите партньори и проведете разговорите си на делови обяд. Не се изкушавайте да обещавате инвестиции, които не сте обсъдили и анализирали! Имате нова възможност да постигнете нови доходоносни делови споразумения. Прегледайте още веднъж и подгответе за подписване финансови договори със задгранични партньори!

РИБИ

През двуседмичния период до края на месеца промените са свързани с необходимостта да изясните отношенията с колегите си. Бъдете предвидливи и не взимайте прибързани крайни решения, ако сте началници. Въпреки желанието на вашите колеги да ви помогнат, това трудно ще се случи, защото неприятностите са породени от ваши емоции, които ви пречат да действате безпристрастно. Деловите разговори ще ви ядосат, затова сте в състояние да предизвикате неочакван и негативен обрат в живота си заради неподходящи познанства, срещи и разговори. Не взимайте прибързани решения! Контролирайте емоциите си, овладейте агресията си и не се ядосвайте от най-малкото нещо! Бъдете самокритични, за да осъзнаете собствените си недостатъци и да запълните пропуските в знанията си! Допълнителната работа ще ви натовари. Ако отдавна обмисляте да промените изцяло дейността на вашата фирма, не започвайте от днес. Почивните дни позволяват да използвате възможността да промените нещо в живота си и да го направите по-съдържателен. Рутинните занимания ще ви помогнат да се освободите от напрежението. Не е изключено да помогнете на ваши нови служители или работници, ако заемате ръководен пост. Не влизайте в конфликт, защото последиците ще са трудно предвидими! От нищо може да предизвикате сериозен проблем, а ако сте на работа – дори уволнението си.

Характеристика за влиянието на Луната за периода 17.07 – 31.07.2025

На 17 юли – четвъртък Луната е в Овен където остава до следващия ден. Забранени са операциите на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката.

На 18 юли Луната преминава от Овен в Телец в 10.59 ч и остава в знака до неделя 13.22 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на главата, а след този час на на гърлото, щитовидната жлеза, ваденето на сливици.

На 20 юли - неделя Луната преминава от Телец в Близнаци в 13.22 ч и остава в знака до вторник 15.27 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на гърлото, а след този час – на бронхите, белите дробове и трахеята.

На 22 юли - вторник Луната преминава от Близнаци в Рак в 15.27 ч и остава в знака до 18.29 ч в четвъртък. До прехода на Луната са забранени операциите на гърлото, а след този час – на бронхите, белите дробове и трахеята.

На 24 юли – четвъртък Луната преминава от Рак в Лъв в 18.29 ч където остава до 23.55 ч в събота. До прехода на Луната са забранени операциите на стомаха и жлъчката, а след този час

На 26 юли – събота Луната преминава от Лъв в Дева в 23.55 ч, където остава до 08.43 ч във вторник. До прехода на Луната са забранени операциите на сърцето, кръста, гърба и диафрагмата., а след този час на стомаха и жлъчката

На 29 юли – вторник Луната преминава от Дева във Везни в 08.43 ч, където битува до 20.24 ч в четвъртък. До прехода на Луната са забранени операциите на коремната кухина, а след този час – на бъбреците, подстомашната жлеза и ендокринната система.

На 31 юли – четвъртък Луната преминава от Везни в Скорпион в 20.24 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на бъбреците, пикочния мехур и подстомашната жлеза, а след това на половите органи.