Чуйте астрохороскоп на Алена за периода 16.02 - 29.02.2024, разположен в звуковия файл под главната снимка!

ОВЕН

През втората половина на месеца сте доволни от работата си и ще получите похвала, която не бива да отприщва желанието ви да прекалите с претенциите си. Спестете си финансовите загуби и възможността похвалата да премине в упрек! Очаквано задълженията ви са повече от планираните. Въпреки че сте напрегнати и притеснени, ви доставя удоволствие да се доказвате като знаещи и можещи пред вашите колеги и партньори. Не мислете да разширявате дейността си, ако имате собствен бизнес! Няма да ви липсват делови запознанства. Не сте склонни да се срещате с непознати хора, чието странно поведение ви притеснява. Откажете тази среща, която може да се окаже обсебваща и да ви въвлече в бъдещи проблеми! Очаквайте закъснели финансови постъпления, но не бързайте да ги харчите! През четирите почивни дни се предпазвайте от прибързаност и грешки, които ви бавят при изпълнение на планираните задачи. Чувствате се безпомощни и потиснати заради конфликти между ваши колеги. Ще се разочаровате от отношенията на ваши роднини, които не знаят какво точно искат, но все вие сте виновните за провалите им. Нервността ви е във ваша вреда. Необмислени решения и импулсивни постъпки ще са причина за неочаквани обрати в личните ви отношения. Бъдете предпазливи, но и добронамерени към вашите близки!

ТЕЛЕЦ

Втората половина на месеца предупреждава, че разговорите ще бъдат успешни, ако не се държите предизвикателно и не пропускате нито дума от казаното. Не позволявайте на ваши колеги да се намесват в изпълнението на служебните ви задължения! Работете упорито и ще ви изненада заслужено признание! Не взимайте прибързано важни решения! Пред вас се очертават трудности, но и успехи, ако не решите да се откажете от активната работа и след това да се тюхкате и оплаквате колко некоректни са вашите колеги. Нямате причина да се оплаквате заради невъзможност да се справите със задълженията си, защото общувате с хора, които нарочно се опитват да ви провалят. Запознанствата през четирите почивни дни запознанствата в почивния ден скоро ще се окажат полезни за вас. Запазете доброто си настроение, но без да се преуморявате! Творческият подход ви носи отлични резултати. Ще си гарантирате успех в начинанията, както и при провеждане на разговори за сътрудничество, ще получите и признание. Приходите си не бива да влагате в покупки, които не са ви необходими в момента. Семейството ви очаква да сте си у дома за вечеря. Завършете задачите си, за да споделите времето си за отдих и развлечение с вашите близки!

БЛИЗНАЦИ

От първия ден на втората половина на месеца бъдете внимателни, ако се налага да предприемате решителни делови промени! Не взимайте прибързани професионални решения! Назрява конфликт между колеги, които цените и уважавате, но не бива да се намесвате, ако сте заедно. Няма да им попречите да се изпокарат, но заради неясната позиция, която заемате, ще се окажете между чука и наковалнята. Не споделяйте с никого, ако сте спечелили голяма сума пари, защото ще ви засипят с искания за заеми! Не проявявайте щедрост! Бъдете предпазливи и не се поддавайте на увещания да инвестирате измамен, неясен и химеричен, но уж „многообещаващ“ проект! През четирите почивни дни не правете опити да си извоювате незаслужено повишение и похвала! Доказали сте се като добри професионалисти, но изчакайте и оценката на вашите началници. Доверчивостта ви пречи да осъзнаете, че около вас има неприятели. Поради този факт начинанията няма да ви донесат очакваните резултати. Бъдете компромисни и не надхвърляйте възможностите си! Заредете се с търпение, изслушайте хората, добрали се до вас за разговори, но им откажете помощта си. Усамотете се и си почивайте! Погрижете се за ваш възрастен роднина!

РАК

Втората половина на месеца ви поднася трудности. Верният подход към колегите и деловите ви партньори е начин да заслужите подкрепа на вашите планове. Всички начинания ви носят признание и отлични приходи. Заради факта, че сте поели нови отговорности, ви съветвам да сте двойно по-прозорливи, предвидливи и разумни. Всички, които се надяват на чудеса в очакване да им поднесат печалба, без да са работили, ще се провалят. Бъдете упорити, дейни и внимателни при изпълнение на служебните си задължения! Успехът е с вас, ако не се доверите на хора, които целят провала ви. Постарайте се да не засягате колегите си, като им казвате, че не се справят с работата си! През четирите почивни дни очаквайте информация, която ще ви изненада приятно! Новина за приходи е гаранция за признание. Не отминавайте с пренебрежение предложенията за нов бизнес! Работата си спори. Въпреки това поведението ви е необичайно. Не търпите забележки и сте агресивни. Предпазливостта ви помага да избегнете трудностите. Не уговаряйте чрез приятели кредити от банкови институции, защото имате достатъчно средства, за да поставите началото на ваш бизнес или да разширите съществуващия! Ще обидите вашите близки, че не сте се прибрали у дома, за да посрещнете гостите, които сте поканили.

ЛЪВ

От първия ден на периода трудностите ви заобикалят, но заради проблеми при вашите колеги се пречи и на вашата работа. Решението да инвестирате в нов проект може да ви провали. Помислете за кариерата си и не я съсипвайте с необмислени действия! Заемете се с обичайните си задължения! Проведете планираните разговори! Трудностите ви амбицират и зареждат с желание да се докажете пред вашите колеги. Отново имате шанс за нови професионални изяви, ако не се опитвате да заемете мястото на ваш колега и да го изместите по некоректен начин. С тези ваши действия сривате собствения си авторитет. През четирите почивни дни вашите отношения на работното място са причината за напрежение в почивния ден. Не отказвайте предложение за допълнителна работа, която ще ви донесе добра печалба! Успехът е с артистите и певците. Плановете си за периода осъществявате без проблем. Разправиите в семейството не трябва да ви притесняват. Бъдете честният арбитър и разрешете спора! Странично влияние може да съсипе отношенията ви в семейството. Интригите на ваши съседи не са останали незабелязани от брачната ви половинка.

ДЕВА

Втората половина на месеца ви обещава интересни срещи и увлекателни разговори, свързани с вашите нови цели. Не позволявайте да ви разколебаят! Бъдете уверени в успеха си и той ще ви споходи! Внимавайте да не изречете думи, за които веднага да съжалите! Засиленият ви стремеж към материални придобивки превръща хората около вас във ваши врагове. Бъдете умерени в стремежа си и сдържани в отношенията си с тях! Позволено ви е да отворите нова страница по отношение на финансовите си дела. Очакват ви промени и изненади - приятни и неприятни. Приемете неприятните като предизвикателство и ще ги преодолеете! През четирите почивните дни поставете ново начало в живота си и ще се отърсите от притесненията в личен и професионален план. Периодът е подходящ да уговорите делови срещи. Не пропускайте да докажете знанията си! Време е да анализирате новите си планове. Имате възможност с разговор, за да приключите имуществени проблеми с ваши роднини. Справяте се със задачите си и с домашните си задължения. От вас зависи да се предпазвате от общуване с хора, ако имате усещането, че не са подходящи за вас. Избягвайте запознанствата, нямат позитивно бъдеще!

ВЕЗНИ

През втората половина на месеца предстоящи срещи и служебни задължения ви принуждават да работите повече от очакваното. Не се притеснявайте. Ще се справите без странична помощ и ще блеснете с уменията си. Съветвам ви да осъзнаете, че се налага да вземете важни решения, защото сте се оказали на кръстопът, но и сте се устремили към нов професионален връх. Не проявявайте прибързаност, за да не се провалите. Стабилизирайте позициите си и поставете началото на нови занимания! През четирите почивни дни вашият стремеж към признание не бива да надхвърля приемливите граници. Завършете забавените служебни задачи и се постарайте да направите поне първата крачка към планираното този период. Не се включвайте в рискована сделка само защото ви я предлага ваш приятел, при това на чашка! Отложени задължения изискват да се заемете незабавно с тях. Заемете се с текущите си задачи. Новина за финансови постъпления ще ви подтикне към промени в личния и в професионалния живот, които ще започнат в този период. Позволете си да създадете нови приятелски и делови познанства. Може да се влюбите и да създадете семейство, ако сте необвързани.

СКОРПИОН

От първия ден на втората половина на месеца сте потиснати от думите на вашите колеги. Вместо да се ядосвате работете и незабавно попълнете знанията си с най-новата информация, която ви е полезна на работното място. Те са ви завидели защото се справяте отлично със служебните си задължения въпреки упоритата и разсейваща ви странична намеса все от тяхната страна. Приемете, че ви провокират със съветите си. Очаквайте приходи, които са и високо признание за вашите възможности! Променливото ви настроение, продиктувано от емоцията, може да ви обвърже с неподходящи хора. Интуицията ви пази от провали на работното място. През четирите почивни дни не се намесвайте в спор. Задачите ви изискват пълна концентрация, за да ги осъществите и да сте доволни от постигнатото. Те ще ви донесат очакваните резултати. Избегнете запознанствата. Не допускайте непланирани разходи. Успехът е с творците. Бъдете разумни и не се надценявайте! Вечер почивката е важна за вас. За пореден път ваши близки ще ви развалят настроението и ще промените плановете си, но откритият разговор ще ви помогне да избегнете напрежението между вас.

СТРЕЛЕЦ

Още в началото на втората половина на месеца сте прекалено инатливи и несговорчиви заради невъзможността да се примирите с присъствието на хора, които ви обсаждат с исканията си, без да имат право на тях. Не проявявайте словесна агресия, а им кажете, че няма как да сте им полезни! Не отказвайте предложение за делово сътрудничество, ако не е свързано с големи разходи от ваша страна и печалба предимно за хората, които ви го предлагат! Ако е така, го откажете! Не бива да се доверявате на съвети, които идват от уж добронамерени колеги, но целящи да ви създадат неприятности и договори, и финансови документи. През четирите почивни дни ще имате сериозно натоварване до преумора. Инвестиция в задграничен проект, който приключвате, ви дарява самочувствие и доволство, а и отправените ви похвали не са без значение. Помислете как да разширите бизнеса си. Вместо да сте спокойни и в добро настроение в почивния ден, неочаквана агресия и претенциите на вашите близки са причината да сте депресирани и разочаровани. Грозят ви нарочно предизвикани финансови проблеми от ваши роднини и приятели, които без емоция и с далновидност имате шанс да избегнете.

КОЗИРОГ

През втората половина на месеца периода е спокоен, безпроблемен, за някои от вас дори скучен. Други ги е обзело блаженство и оптимизъм, тласкащ ги към мечтания за финансова стабилност, но сякаш е извън вашата реалност. Ако имате фирма или работите в сферата на частния бизнес, бъдете перфектни в документацията си. Общуването, срещите и деловите разговори ще ви донесат удовлетворение. Жънете успехи, най-вече в материално отношение. Те са достатъчни, за да планирате следващия месец, доволни от постигнатото, и да заделите част от приходите си, дори и по вашата преценка като ги оставите в банка на влог. Не допускайте финансови загуби! Със задачите си се справяте отлично и будите възхищение, но и не малка доза завист сред колегите си. През четирите почивни дни отложете деловите срещи, разговорите и общуването с ръководството. Ще си спестите обтягане на отношенията заради неуместно изтървана дума. Напрежението през целия период не спада. Бъдете отговорни към себе си. Не рискувайте! Ако искате да избягате от семейните си задължения, проблемите ви са гарантирани. Отложете пътуването, което сте планирали с вашите близки! Възможни са проблеми на пътя.

ВОДОЛЕЙ

Втората половина на февруари е натоварваща за вас. Въпреки неприятните служебни разговори, които ще провеждате, не се очертават професионални проблеми. Не приемайте допълнителни задачи, с които ще ви изгубят времето и няма да ви платят. Преговорите, които провеждате, ще ви осигурят отлични приходи. Заради тях завистници ви коментират злостно и творят интриги за вас. Вместо да се притеснявате от коментарите им, се заемете със задълженията си. Начинанията ви привличат желаещи да се присъединят към вас и да ви подкрепят. През почивните дни като изключим някои лични проблеми, които ви депресират, късметът е с вас. Не допускайте разправии в семейството заради пари и не ги прахосвайте без причина! Избягвайте случайните запознанства, защото ако сте самотни и дадете знак за това, трудно ще се отървете от новите си познати и може да се наложи да проявите грубост, за да ги отдалечите. Деловите срещи ще изненадат и вас, и партньорите ви с неочакваното развитие на разговорите в мечтана от вас посока. Не сте подозирали, че ще участвате във важен проект, но не бързайте с положителния отговор.

РИБИ

От първия ден на втората половина на месеца осъществявате замислените цели с упоритост и предпазливост. Преодолявате преградите по пътя към целта уверено, но без риск. Доверете се на интуицията си и бъдете коректни към колегите си! С постоянство следвате плана си. Пътуванията са ползотворни. Бъдете достатъчно инициативни и стабилизирайте положението си! Приемете деловите предложения, само ако не са свързани с финансиране от вас, защото сте подложени на изкушението да се впуснете в нови делови запознанства. В същото време сте разколебани, борейки се с желанието да се усамотите. Вашата нервност и непостоянство води до загуба на пари. През почивните дни отново и постоянно ще ви вменяват вина, за да приемете да помогнете на ваш роднина, който иска да започне бизнес, но с вашите пари. Не давайте заем и не допускайте да ви изнудват, защото скоро ще съжалявате! Дори и когато се опитват да ви ядосват умишлено, бъдете задълбочени в работата си, за да отхвърлите служебните си задължения. Не спорете и не доказвайте правотата си, след като хора около вас отказват да ви чуят! Не си губете времето с тях!

ЗАБРАНИ ЗА ОПЕРАЦИИ ЗАРАДИ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ЛУНАТА

Луната в Близнаци - Забранени са операциите на бронхите, белите дробове, на дланите на ръцете.

Луната в Рак - Забранени са операциите на стомаха, жъчакта и панкреяса.

Луната в Лъв - Забранени са операциите на сърцето, кръсна и диафрагмата.

Луната преминава в Дева - Забранени са операциите на черния дроб, далака, жлъчката и панкреаса.

Луната във Везни - Забранени са операциите на операциите бъбреците, пикочния мехур и на бедрата, включително козметичните.

Луната в Скорпион - Забранени са операциите на половите органи, простата, яйцниците и матката.