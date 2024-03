Чуйте астрохороскопа накратко за периода до 17.03.2024г. от Светлана Тилкова- Алена в звуковия файл:

ОВЕН

Честита Баба Марта! На 1 март подарете мартенички. Стабилността ви осигурява подкрепата, която очаквате от вашите колеги и партньори през двете седмици. Не предприемайте нищо ново! Завършете започнатите задачи! Не налагайте мнението си и не проявявайте ината си! Всички начинания, които започвате прибързано и необмислено, са обречени на провал. Не бива да приемате информацията, която ви поднасят, с доверие, защото някой може нарочно или от незнание да ви заблуди с факти, които няма как да проверите. Въоръжете се с търпение и такт, въпреки че за вас е мъчение да премълчавате! През първата половина на месеца имате седем почивни дни. Ще получите признание за труда си, а немалко от родените в знака ще научат, че увеличават заплатата им. Внимавайте, защото някои от вас дори се главозамайват от приходите си! Не си струва заради получени пари от отдавна положен труд да допускате грешки, които ще ви донесат загуби или удръжки от заплатата. Не бързайте да споделяте бъдещите си проекти! Вредно доверчиви сте. Намерете време и поговорете с близките си за причината, обтегнала отношенията ви! Възвърнете си хармонията и стабилността в отношенията!

ТЕЛЕЦ

Честита Баба Марта! На 1 март и през следващите дни, въпреки привидната ви стабилност, Съдбата отново ви поднася изпитания. Прекалено голямо е изкушението да показвате чуждите недостатъци, сякаш само вие ги виждате! Ще си спечелите врагове. Вместо това зарадвайте хората около вас с мартенички и се отдайте на градивен себеанализ! Не поставяйте прибързано ново начало независимо от желанието ви да блеснете с възможности! Нови запознанства и подновяване на стари ще ви позволят да откриете нови възможности за професионална изява, но не бъдете прибързани. Съветвам ви да разрешите важните проблеми в семейството, да поговорите за служебните разправии и да обсъдите ситуацията на работното ви място. След това се заемете с обичайните си задължения. Уважавайте деловите качества на вашите партньори! През седемте почивни дни бъдете предпазливи и не харчете спечеленото. Преценявайте добре действията си! Анализирайте своето поведение и това на околните! В този период идеите ви ще бъдат чути и възприети и ще получите нужната ви подкрепа. Очаквайте недоразумения с ваши близки! Не реагирайте прибързано на нечия критика, след като установявате, че неочаквани разходи се отразяват зле на семейния бюджет и са причина за разправии у дома.

БЛИЗНАЦИ

Честита Баба Марта! На 1 март от една страна сте готови да подарите мартенички, а от друга двуседмичният период е противоречив с неочакваните събития, които ви поднася. Изисква от вас анализ на всичко, което сте постигнали. добри делови резултати, въпреки че ще се намери кой да ви изнерви. Ще се срещате с хора, към чието присъствие ще се наложи, колкото и да не ви е приятно, да се приспособите. Изявете организаторския си талант. Трудностите няма да ви попречат да се радвате на творчески подем. Периодът е наситен с интересни събития в личния живот. Не е изключено към вас да се обърнат стари делови партньори. Бъдете сдържани в поведението си. Плановете, разговорите, личните срещи ще ви донесат полза и приходи през следващите дни. Всичко започнато ви се удава с лекота. Двете седмица са наситени с цели седем почивни дни. Може да се сблъскате с проблеми у дома заради неразрешени финансови въпроси. Не пренасяйте проблемите на работното място, за да не усложните още повече обстановката! Инертни и пасивни сте, но във ваша вреда. Прекалено напрегнати сте и емоцията ви пречи. Причината за проблемите ви се корени във факта, че сте развалили отношенията си у дома. Не спорете и не се карайте с близките си! Семейните проблеми са на преден план и изискват такт и търпение, за да ги разрешите.

РАК

Честита Баба Марта! На 1 март ще ви изненада предложение за спешна работа, но след като сте подарили традиционните мартенички. През двуседмичния период ще я приключите до а и ви носи добра печалба. Не ви съветвам да я отказвате, защото парите са ви необходими. В същото време отказвайте предложения на непознати хора за делови срещи и не ги допускайте до себе си. Няма да са във ваша полза и ще загубите пари, ако позволите да ви омаят в тяхната печеливша перспектива. От значение е да приемете трудностите като предизвикателство и да докажете, че ги преодолявате с лекота. Бъдете тактични и се съобразявайте с мнението на хората от обкръжението си. Не си заслужава да пропилявате чудесния ден и да разваляте професионалните си отношения. През седемте почивни дни за периода заради лични проблеми ви се иска да мъстите и ако е възможно, да сринете света, защото по ваше мнение сте неоценени и нарочно ви потискат и в личния живот, и на работното място. Това е плод на вашата фантазия, но освен нови и нови проблеми друга печалба няма да имате. Проведете разговорите с вашите близки в подходящ момент и изяснете причината за недоволството им в този период! Нормализирайте отношенията си, ако искате да свършите работата си! Не спорете! Бъдете внимателни, ако сте зад волана!

ЛЪВ

Честита Баба Марта! На 1 март поднесете традиционните мартенички на вашите близки, колеги и приятели! Ще ги зарадвате, въпреки че сте подвластни на емоцията и се налага да направите избор между романтичните увлечения, работата и семейните си задължения. Съветвам ви да си изясните кои са ви приоритетите. От вашата упоритост зависи да преодолеете състоянието си на разсеяност и да се заемете със служебните си задачи. Проведете разговорите, които планирате отдавна,само ако вече сте готови с исканията си! Подгответе се за служебни проблеми! Подложени сте на критика от страна на ръководството заради интриги от страна на ваши неприятели. Преценете дали вървите във вярната посока! През седемте почивни дни за периода достигате до нови знания и болезнени истини, които ви носят полза. Предпазвайте се от нови познанства предимно с лицемерни ласкатели, които целят да ви използват! Ако не овладеете чувствата си, ще си навлечете сериозни лични проблеми. Бъдете умерени и задълбочени в задълженията си у дома и не позволявайте на емоцията да се излее в агресия към околните! Причината са думите на интриганти, които са довели партньорите ви, лични и делови, до словесна, а при някои от вас и до физическа агресия.

ДЕВА

Честита Баба Марта! На 1 март не пропускайте да зарадвате обичани от вас хора с мартенички, въпреки конфликтите, в които се опитват да ви въвлекат ваши роднини. Работата ви спори и отхвърляте служебните си задачи. Не мислете за личните проблеми, а се задълбочете! Неочаквани трудности може да ви попречат да предприемете планираните промени. Причината е във вас заради недоглеждане и грешки, но забавянето ще ви помогне да избегнете сериозната криза. Имате възможност да завършите спешните си задачи. Бъдете внимателни в думите си и не прекалявайте с хвалбите си пред вашите колеги! В средата на периода се заемете с разрешаването на делови проблеми или поне намерете начин за бързото им приключване. Бъдете сдържани, не говорете агресивно! От вас зависи да избегнете финансовите загуби, които ще сринат самочувствието ви. Не рискувайте! През седемте почивни дни за първата половина на месеца ще привлечете на своя страна нови партньорства и ще заработите в съдружие. Дните ви позволяват да обмислите начинание. То е положителен обрат в живота ви и поемане в нова посока, която ще ви издигне на по-висок професионален връх. Материалните ви стремежи и намерението ви да работите продължително в почивния ден са причината за семейните ви проблеми. Не разчитайте, че ще се измъкнете от скандала, като се оправдавате с важността на деловите си срещи! Не забравяте задълженията в дома си!

ВЕЗНИ

Честита Баба Марта! На 1 март ще ви провърви в осъществяването на вашите идеи, особено като доставите радост с подарени от вас мартенички. Пред двете седмици се справяте с поставените служебни задачи по график. Насрочените делови срещи отложете за известно време, защото след провеждането им през този период не сте готови да прецените дали искате да рискувате с предложените ви инвестиции. Привидно сте в хармония със себе си и със света около вас. Общуването ви зарежда със сили, ако внимавате кого допускате в живота си и не проявявате прекалена доверчивост. Неприятностите ви подминават, ако не разчитате на късмета си. Бъдете предпазливи и преценявайте всички промени в професионалния и личния си живот! Анализирайте изминалите дни и допуснатите грешки, за да избегнете нови пропуски! Импулсивните хрумвания обещават неприятности. Не са изключени служебни проблеми! Скоро ще получите висока оценка за възможностите си. Задачите ви изискват да сте максимално концентрирани и организирани. През седемте почивни дни сте отпаднали. Изпълнени сте с нежелание да работите - нормално състояние, ако вече сте успели да допуснете властта на преумората. Очаквайте служебни недоразумения и конфликти! Наложете си търпение и ще се справите на мига. Нарасналите разходи в семейството ви се дължат на неспособността ви да се въздържате от ненужни покупки, затова се предпазвайте от финансови загуби.

СКОРПИОН

Честита Баба Марта! На 1 март се налага да разрешите финансови проблеми, но не и свързани с купуване и даряване на мартенички. През целия период не се опитвайте да прехвърлите финансовите проблеми на вашите делови партньори. Ако успеете да се справите сами, ще заслужите признание за възможностите си. Поставете началото на новите си занимания само ако са планирани, но не разчитайте на помощ! Импулсивността води към грешки и проблеми. Няма да липсват противоречия. Склонни сте да се стремите към изява, без да зачитате мнението на колегите си. За да избегнете трудностите, бъдете дейни и толерантни. По ваша преценка и ако имате сериозна причина отложете деловите срещи и се заемете с рутинните си задължения. През седемте почивни дни, нищо че не са поредни, уговорените делови срещи и разговори са ползотворни. Поставете директно исканията си. Не оставайте до късните часове на работното си място, защото ще се изнервите и притесните! Загърбете трудностите, бъдете спокойни и уверени, за да се радвате на добри резултати! Неудобството ви от някого или нещо не е причина да си създавате трудности и да рушите материалната си стабилност. Не се поддавайте на изкушения, свързани с рисковани действия! Подтикват ви ваши приятели. Те знаят добре, че ако се захванете с нещо, винаги го завършвате, но в случая ще се провалите.

СТРЕЛЕЦ

Честита Баба Марта! На 1 март провокации от страна на вашите колеги и трудности в общуването не бива да ви развалят настроението подарете мартенички и доставете радост на околните. През първата половина на месеца деловите разговори ви носят полза. Работата ви спори, въпреки че се сблъсквате с проблеми и сериозни затруднения поради желанието ви да поставите началото на нови проекти. Бъдете сериозни и се отнасяйте с необходимата задълбоченост към задълженията си. За съжаление сте склонни да противоречите на всички заради нежеланието ви да приемете чуждо мнение, въпреки че с лекота осъществявате своите планове. Периодът не пречи да обърнете хода на събитията в своя полза. Бариерите, които си поставяте сами, и притесненията ви са безпричинни. През седемте почивни дни за периода сте изпълнени със сили и желание за работа. Всичко, с което се захванете, ще има добър край. Ще се измъкнете от най-трудната ситуация без негативни последици, стига да сте уверени в себе си. Колебанието ви вреди. Не пропускайте да се обогатите с нова полезна информация! Действията ви получават висока оценка. Пътуване, свързано с промяна, ще ви създаде проблеми заради неподходящи партньори. В желанието си да се справите с тази задача ще изхабите ценно време. Дори и при примамливи предложения се консултирайте с по-знаещите от вас. Примамливото в този момент може да се окаже проблем след време.

КОЗИРОГ

Честита Баба Марта! На 1 март освен радостта, която ще доставите с дарени от вас мартенички, е във ваша полза да се пазите от резки скокове в настроението, с които вредите на отношенията си. Запознанствата са нежелателни, без бъдеще са, но ако не успеете да ги избегнете, бъдете мнителни и дистанцирани. Може да усетите странно противопоставяне от околните, особено от вашите колеги. Избягвайте изясняване на отношения и агресивните изблици, дори и ако сте изнервени! Запазете спокойствие и не проявявате агресия! Преценете дали не е време да промените поведението си! Добре е да премислите и да си отговорите на въпроса какво точно искате да постигнете, без да се изхвърляте и да се товарите с непосилни задачи. От вашето поведение зависят финансовите ви постижения. Внимавайте с думите си и не разчитайте на късмет. През всичките седем почивни дни, въпреки че не са последователни, ви очакват трудности, породени от чужди грешки, които няма как да разрешите, ако разчитате на късмета си. Противно на планираното на мнозина се налага да се заемат с извънредни задачи на работното си място. Причината да сте напрегнати е породена от незавършени задачи, които сте изоставили заради други задължения. Стига да е възможно е добре през тези дни да ги приключите и да обмислите бъдещите си планове. Поканата за гостуване при ваши близки изисква да сте предпазливи и сдържани в общуването.

ВОДОЛЕЙ

Честита Баба Марта! На 1 март си създайте добро настроение, като дарите мартенички, а през оставите дни от периода не се правете на герои и не надскачайте възможностите си, за да не се провалите. На работното място бъдете търпеливи, разсъдливи и забравете кризата в отношенията, която изживяхте. Съдбата ви разкрива нови възможности за приходи, които ви съветвам да обмислите. Радвате се на хармония в отношенията. Не пропускайте да си осигурите спокойствие на работното място! Ще съумеете да разрешите служебен проблем. Поставете началото на новите си задачи! Помислете какво трябва да промените в живота си! Ще се справите успешно и с юридически проблеми. Предстои ви да изявите знанията си. През почивните дни сте планирали пътуване, но не правете непредвидени разходи. Ако сте на работното си място, е възможно да ви изненада предложение от вашия началник, което ви позволява да се издигнете в йерархията. Помислете за нови възможности за печалба! Служебните задачи отхвърляте с лекота. Неприятностите ще ви заобикалят. Периодът ви изненадва с неочаквани запознанства. Бъдете предпазливи. Не вярвайте на обещания за бърза и лесна печалба. Не проявявайте раздразнителност! Заредете се с положителни емоции и с шанс да творите! Стабилизирайте вече постигнатото, без оглед на препятствията по пътя ви! Някои от вас не са освободени и от делови разговори, и от съвещание с началниците, при това не виртуално, а присъствено. Ще са ползотворни, ако запазите спокойствие и не показвате лошото си настроение

РИБИ

Честита Баба Марта! На 1 март причината за трудностите по пътя ви е породена от проява на безцеремонност и грубост към вашите врагове, които се опитват да рушат авторитета ви и да ви злепоставят пред вашите делови партньори. Е, сега е настъпил мига да дарите мартенички само на вашите истински приятели. През първата половина на месеца начинанията са нежелателни. Не правете планове за бъдещето, защото няма да получите подкрепа! Проверете стабилността на семейния бюджет! Не прахосвайте парите, които получавате! Внимавайте вашата доверчивост да не ви подведе! Нежеланието да се заемете със задачите си оказва негативно влияние върху професионалните ви задължения. Радвате се на закрилата на Съдбата и имате възможност да се възползвате от нея. За ваша изненада през седемте почивни дни вашата самоувереност ви носи полза. Пътувайте и осъществете срещите, които сте уговорили предварително! Възможна е появата на хора, с които се чувствате добре и взаимно ще се допълвате. Нямате повод за притеснения. С активна работа ще попълните банковата си сметка. Обсъдете предстоящо подписване на финансови документи! Ще заработите добри пари с помощта на партньорите си, на които може да се доверите напълно. Причината за недоволството ви са упреците на вашите близки. Трудностите ви дразнят, с което стават още по-трудни за преодоляване. Разходка на свеж въздух ще ви помогне да изясните чувствата си, да избистрите мислите си и да осъзнаете какво да промените.

Характеристика на Луната за периода 01.03 - 17.03.2024

Луна в Скорпион - забранени са операциите на половите органи, на простата при мъжете, на матката и за премахване на кисти при жените, забранени са абортите и операциите на яйчниците.

Луна в Стрелец - забранени са операциите на черния дроб, също и свързани с донорство на органи, които може да не бъдат приети от трансплантирания пациент. Забранени са ваденето и лечението на зъби.

Луна в Козирог - Забранените са операциите на костите, ставите, ваденето и лечението на зъби

Луна във Водолей - Забранени са операциите на сухожилията, вените, очите, на апендикса.

Луна в Риби - Забранени са операциите на стъпалата, ноктите и лимфната система. забранени са операциите на стъпалата, ноктите на краката и на лимфната система.

Луната в Овен - Забранени са операциите на главата, на очите, на ушите, на носа и на лицето - включително пластичните, филърите и ботоксът, ваденето и лечението на зъби.

Луна в Телец - Забранени са операциите на щитовидната жлеза, на гърлото, ваденето на сливици, лечението и ваденето на зъби.

Луна в Рак - Забранени са операциите на жлъчката, стомаха и панкреаса, включително и пластичните за уголемяване или намаляване на бюста.