АСТРОХОРОСКОП ЗА 01.07 - 15.07.2024

ОВЕН

От първия ден на двуседмичния период напрежението си струва заради резултатите от завършването на спешните задачи, които ви носят неочаквано високо финансово възнаграждение. Имате възможност да разгърнете мащабно начинание в съдружие с ваши нови делови партньори. Покажете на какво сте способни. Не избързвайте. Разрешете стари делови проблеми, които не търпят ново отлагане. Преценете как да извършите по-лесно необходимите промени. Пазете се от провал при разговорите, свързани с пари. Не стройте фантастични кули и не градете планове, които са неизпълними. Колкото повече мислите и говорите за пари, толкова повече няма да ги имате. През почивните дни сте подвластни на много противоречия, създадени от вас. Привидно всичко в живота ви е обичайното и се усещате стабилни, но неизвестно защо сте напрегнати. Служебните разговори и общуването са ползотворни, ако сте на работа и не ви ядосат неочаквани разправии, които могат да съсипят доброто ви настроение. Колебанието и отстъпчивостта при срещи също няма да са ви от полза. Отложете срещите си, ако не намирате сили да се вземете в ръце.

ТЕЛЕЦ

От началото на двуседмичния период гледайте философски на неприятностите и проблемите, за да не изпадате паника, колкото и да ви е чуждо това, ако ви ги създават умишлено. Усещането за спокойствие ще ви възвърне позагубената увереност и здрав разсъдък. Изкушението да поставите прибързано начало на нови занимания няма да успешно. Обмислете ги добре. Не взимайте импулсивни решения. При приходи не бъдете наивно доверчиви, ако веднага започнат да ви омайват с предложение за инвестиция. Няма да е във ваша полза. Не прекалявайте с желанието си да постигнете бързо краткосрочните си цели, защото ще се преуморите и след това дълго ще се възстановявате. През почивните дни промените са непрекъснати. Бъдете делови и умерени в думите си, потискайте емоцията си. Същото важи и за отношенията с хората от роднинското ви обкръжение. Пазете се от разправии и от гнева на делови партньори, които сте предизвикали с действията си. Стабилизирайте постигнатото до момента, хармонизирайте отношенията си в делови и личен план. Бъдете предпазливи към новите запознанства, особено ако са свързани с деловите ви задължения. Не са изключени сериозни провокации.

БЛИЗНАЦИ

Пред първата половина на месеца ще достигнете до поставената цел, като концентрирате силите си само в своите задължения. Съобразете се с изискването да не сте прибързани. Добре е да не прекалявате с претенциите си към хората около вас, за да не ви се противопоставят. Отложете важните си срещи. Не се натоварвайте с непосилна работа. Ще се наложи да оцените правилно ставащото, не бъдете пристрастни. Не изневерявайте на принципите си. Въпреки трудностите запазете спокойствие. Проведете полезни разговори. Партньорските ви отношения са активни. Ще се стремите към ред и практичност. Гледайте трезво на постиженията си и осъзнавайте бързо пропуските си. През почивните дни се налага да работите в подкрепа на свои колеги, които според вас не заслужават помощта ви. Направете го, стига да сте склонни да се лишите от почивката си, за да си спестите бъдещи упреци, въпреки че не ви е приятно. Бъдете отговорни и спазвайте изискванията, наложени на работното място. Отпадналост и напрежение, причинени от преумора, ще ви следват през целия период. От вас зависи да съхраните добрата си форма и зравето си.

РАК

През двуседмичния период губите типичната си самоувереност заради погрешни изводи, които дават резултати във ваша вреда. Не изливайте гнева си върху своите колеги. Общуването с деловите ви партньори ви помага да стабилизирате финансовото си състояние и да положите основите за бъдещите си професионални постижения. Не отказвайте в последния момент, а пътувайте при планирана командировка зад граница. Уговорете за най-близко време деловите срещи, които се налага да пропуснете. Немалко от вас ще са потърпевши на работното място от агресията на непознати хора, особено ако работите в държавната администрация. Бъдете внимателни, разсъдливи и въздържани, за да избегнете конфликтите. През почивните дни сте обсебени от мисли, изцяло подвластни на проблеми, свързани със здравето ви. Имате нужда от почивка. Овладейте емоцията, дори и да се сблъсквате с трудности, породени в семейството. Ако ви предложат допълнителни задачи, не ги отказвайте. Въпреки плановете ви в почивния ден не ви съветвам да пътувате. Ако е възможно, си останете у дома. На работното място назряват проблеми, които ще доведат до бъдещи конфликти с ръководството.

ЛЪВ

От понеделник до средата на месеца не бива да харчите незарузмо пари. Завършете текущата си работа. Не се поддавайте на порива си за промени, които няма да ви харесат само защото отказвате да се примирите с поднесеното ви от Съдбата. По-добре приемете, че няма как да промените ставащото в своя полза, и се примирете, въпреки че сте изцяло във властта на стремежа си към ново начало. Интуицията ще ви предпази от провали в делово отношение заради доверяване на неподходящи партньори или на непознати хора, които колеги ви представят с перспектива за сътрудничество. През почивните дни тези от вас, които са работа да не се напрягат много. Не отказвайте помощ на близки или приятели. Деловите предложения заслужават вниманието ви и ще ви донесат добри приходи, стига да ги приемете. Отново се опитвате да блеснете с уникалните си идеи. Не пропускайте да покажете на колегите си, че цените тяхната помощ, ако искате да ви обърнат внимание. Време е да видите себе си отстрани, през погледа на другите хора. Извинете се ако сте ги засегнали с поведението си.

ДЕВА

През целия двуседмичен период се въздържайте се от взимане на важни решения и от усилна работа, продиктувана от вашата импулсивност. Най-добре е да не планирате важни срещи, защото промените могат да се окажат неблагоприятни за вас. Очаквайте запознанства. Заредени сте със сили и постигате целите си с помощта на своя чар, който не позволява на хората да отхвърлят молбите ви. Влиятелни хора ще ви окажат помощ в начинанията. В края на периода ви предстои неблагоприятен ден заради опити да ви провокират, които създават и конфликти. Не е изключено да изяснявате отношения с хора от деловото си обкръжение. Не пренасяйте лошото си настроение в дома си, спестете си скандали. През почивните дни поставете началото на нови задачи. Помислете как да разширите своя бизнес. Ще получите дългоочаквана информация от ваши делови партньори. Прибързаността ви вреди, а мнозина от вас вместо заслужена почивка ще се претоварят и напрегнат с работа. Пазете се от информация, която ще се окаже подвеждаща и ще ви донесе финансови загуби. Притежавате завидна трудоспособност и както винаги отхвърляте много задачи за кратко време.

ВЕЗНИ

От началото на двуседмичния период при възможност отложете планираните задачи. Проявата на егоизъм и нетърпимостта ви към идеи, с които не сте съгласни, ще усложнят отношенията с колегите ви. Грешките на работното място със сигурност ще доведат до разочарование, затова се пригответе за неприятни емоции. Ще се сблъскате с лъжи, които съсипват надеждите ви. Избягвайте емоционалните реакции, за да не си навредите сами. Обстоятелствата ви принуждават да отстоявате принципите си, но може и да не успеете. Откажете се от разрешаването на професионални въпроси. Бъдете отговорни на работното си място за да се справите с трудностите сами. На помощ не разчитайте. През почивните дни завишеното внимание при изпълнение на задачите ще ви помогне да избегнете грешките и да си спестите стреса и преумората. Делова среща в почивния ден, последвана от приятни новини, ще предизвиква очаквани, малки, но перспективни промени в живота на мнозина от вас. Ново запознанство ще изиграе положителна роля в живота ви. Очаквайте приходи. Вечер си дайте заслужена почивка и въведете ред в дома си. При възможност отложете важните делови срещи. Стабилизирайте професионалните си постижения.

СКОРПИОН

От първия ден не се заемайте с мечтаните нови задачи, ако не са обмислени, за да избегнете проблемите. Трудностите на работното ви място са породени от забравени грешки. Ще се справите, ако сте търпеливи, въпреки че се чувствате изпълнени с енергия. Готови сте да разкриете неподозирани заложби, което е добро съвпадение в наситения със срещи период. Успешни са изявите на творците в сферата на изкуствата. Предстои ви професионален подем. Завършете започнатите задачи и подгответе старта на планираните начинания. Отново сте в блестяща форма, готови за активна работа. В състояние сте да се справите не само с неотложните си задачи, а да направите крачката към обмисляне на нова дейност. През почивните дни очаквайте финансови постъпления или новина за тях. Посветете времето си на обсъждане на бъдещи задачи, които сте планирали отдавна, но още не са започнати. Кратките срокове изискват бързо да ги завършите. Пред вас неочаквано се разкриват нови перспективи за професионална изява. Ще научите за промени, свързани с професионалните ви стремежи и с личния ви живот, които ви нося уважение и стабилизиране на изградения авторитет.

СТРЕЛЕЦ

През периода до средата на месеца осъществете всичките си срещи и разговори. Ще ви се удаде дългоочакваната възможност да изгладите финансови разногласия с партньорите си. Предпазвайте се от кражба на документи и финансови загуби. Ако сте изнервени, трудно ще сдържате агресията си към хората около вас, особено при опит да ви ядосват. Бъдете въздържани. Не е изключено да ви замесят в интриги, които ще сринат авторитета ви. Време е да се замислите какво е необходимо да предприемете, за да тръгнете в нова посока. Разпределете правилно силите си, за да си спестите умората. Очаквайте добри приходи. През почивните дни организирайте по различен начин работата си. Ако заемате ръководен пост в държавна или собствена фирма и сте агресивни, рискувате да развалите отношенията с подчинените си, които ще започнат да саботират работата. Не се вживявайте много, ако ви поднесат неприятни новини, за да избегнете стреса. Вглъбете се в работата си. Заредете се с оптимизъм. Не отказвайте подкрепа, ако ви бъде поискана. Успехът е с вас. Не насочвайте вниманието си само върху личните си проблеми, не ги превръщайте в драма. Вината е и във вас.

КОЗИРОГ

От началото началото на първата половина на месеца разговорите ви са свързани с възможности за по-големи приходи. Търсите упорито нови източници за доходи. Не давайте заеми, ако нямате финансова стабилност, за да избегнете бъдещи проблеми. Подгответе се за изпитания, които ще ви помогнат да откриете нов начин за приключване на личните ви неприятности. Разрешаване и на служебни проблеми ще ви изнерви. Не ви се занимава с рутинни делови задължения, но се налага, въпреки че сте напрегнати и разочаровани заради забавянето на важна среща, която обърква плановете ви. Приемете спокойно ставащото, защото може да се окаже във ваша полза. Не пътувайте. През почивните дни ще получите изненадващо предложение за изгодна работа, но с парите ви съветвам да бъдете внимателни. Не харчете, доволни от бъдещите приходи, като предупреждавам, че не се очакват скоро. Прекъснете без скандали и агресия деловите партньорства и познанства, които ви вредят. Обмисляйте добре действията си, а едва след това преценете дали сте готови да се заемете с постигането на поставената цел. Очаквайте проблеми и се пазете от измами и грешки. Начинанията са забранени, завършете започнатото.

ВОДОЛЕЙ

От понеделник през цялата първа половина на месеца служебните препятствия са преодолими благодарение на вашата упоритост. Обмислете предстоящите търговски сделки и се заемете с неразрешени делови проблеми. Избягвайте излишните разговори, защото не водят до полезни резултати, а до раздразнителност и бъдещи проблеми заради нечие засегнато самочувствие. Не проявявайте наивност и не позволявайте да ви използват. Периодът е идеален за обсъждане на възможността да започнете частен бизнес, ако и хороскопът ви го позволява, както и за преглед на финансови документи. През почивните дни се съобразете с изискванията на работното място, които играят важна роля за създаване на добри колегиални отношения. При необходимост бъдете компромисни, а не инатливи и резки. Потребността да получите на всяка цена признание ще ви създаде много проблеми. Не ви препоръчвам да пътувате. Не съсипвайте настроението си заради неосъществени очаквания. Рискувате да предизвикате скандал с близките си заради които са възможни конфликти и недоразумения, които ще ви отнемат много сили. В личните ви отношения се налагат промени. Притъпете вашата чувствителност.

РИБИ

От първия ден на двуседмичния период всичко ви се удава с лекота. Финансовите проблеми, породени от ненавременната ви щедрост, отиват на втори план. На неформална делова среща ще ви предложат нови възможности за професионална изява. Добре обмислете действията си и се въоръжете с търпение за да завършете задачите си. Не допускайте да ви товарят с чужди задължения само защото сте доказали своя професионализъм. Ако прецените, че е във ваша полза и ще уталожите напрежението и вашата потиснатост от постоянната си умора, променете начина си на работа. Не се съмнявайте в искреността на колегите си. Новите запознанства са обещаващи. Делови партньори ви възприемат в благоприятна за вас светлина. През почивните дни ви е трудно защото ще ви притеснят неразрешени семейни проблеми. Отложени делови задължения изискват да се заемете незабавно с тях. Проведете планираните разговори, не ги отлагайте за следващите дни, въпреки че се чувствате отпаднали и работата, с която трябва да се справите, ви тежи. Не ви се работи. Успехът е на страната на работещите в интелектуалната сфера. Ще бъдете в центъра на общественото внимание и с лекота ще достигнете привидно непостижимото.

От първия ден на месеца Луната е намаляваща. И понеже е лято в горещините и нашите сили намаляват

В понеделник Луната е в Телец, където остава до 18.49 във вторник - внимавайте за проблеми с гърлото, щитовидната жлеза и зъбите.

Забранени хирургически интервенции - на щитовидната жлеза, на гърлото, ваденето на сливици, лечението и ваденето на зъби.

В същия ден и час преминава в Близнаци и остава в знака до 23.51 ч във вторник - До прехода на Луната съобразете заложеното от Телеца, а след това се предпазвайте от проблеми с белите дробове, дихателна недостатъчности пазете от травми дланите си.

Забранени хирургически интервенции - на белите дробове, на хранопровода и трахеята и на дланите.

Във вторник в 23.51 ч Луната преминава в Рак и остава в знака до 06.55 ч. в неделя -До прехода на Луната съобразете заложеното то Близнаци, а след прехода си предпазвайте от проблеми с жлъчката, стомаха и панкреаса.

Забранени хирургически интервенции -на жлъчката, стомаха и панкреаса, включително и пластичните за уголемяване или намаляване на бюста.

От събота Луната е нарастваща, след настъпилото новолуние.

В неделя в 06.55 ч. Луната преминава в Лъв - Съхранете сърцето си от нервно напрежение, пазете от травми кръста и диафрагмата си.

Забранени хирургически интервенции - на сърцето, кръста и диафрагмата.

В понеделник Луната е в Лъв където остава до вторник 16.46 ч. Забранени хирургически интервенции - на сърцето, кръста и диафрагмата.

Във вторник в 16.46 ч Луната преминава в Дева и остава в знака до 05.05 ч. в петък. Забранени хирургически интервенции - на панкреаса, стомаха, жлъчката, черния дроб и далака и процедурите за премахване на тлъстини от коремната стена, заради бавното зарастване на тъканите.

В петък в 05.05 ч. Луната преминава във Везни и остава в знака до 17.51 ч в неделя. Забранени хирургически интервенции - на бъбреците и пикочния мехур, а също на бедрата, включително и процедурите за изсмукване на мазнини.

Също в неделя в 17.01 ч. Луната преминава в Скорпион. Забранени хирургически интервенции на половите органи, на простата при мъжете, на матката и за премахване на кисти при жените, забранени са абортите и операциите на яйчниците.

В понеделник Луната е в Скорпион където остава до 04.24 ч в сряда. Забранени хирургически интервенции - на половите органи, на простата при мъжете, на матката и за премахване на кисти при жените, забранени са абортите и операциите на яйчниците.

Целия хороскоп можете да чуете на звуковия файл: