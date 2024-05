Чуйте хороскоп и лунен календар на Светлана Тилкова -Алена, разположени в звуковия файл:

АСТРОХОРОСКОП ЗА 01.06 - 16. 06.2024

ОВЕН

От началото на периода настроението ви е променливо. Не сте изяснили целите си и вините околните. Избягвайте срещите, дори и да ви притискат да ги осъществите, защото ще са във ваша вреда! Не ви съветвам да пътувате, защото сте разсеяни, нервни, спестете си проблемите на пътя. Не си позволявайте големи претенции, ако сте решили да уговаряте странични нови делови проекти, свързани и с ваши инвестиции! На работното място бъдете търпеливи и уверени в силите си. Не се впускайте в необмислени промени само защото искате да докажете на всички колко сте уверени във възможностите си! През шестте почивните дни направете покупки от всякакво естество за дола и семейството или ако ще създавате семейство. Откажете деловите срещи и разговори, ако ще ви натоварят и изнервят и са причина да сте потърпевши от интригите на вашите колеги! За да си спестите проблемите, ви съветвам да не проявявате лекомислие. Избягвайте и не допускайте дори и добронамерено странично влияние! Заради прибързаност може да бъдете губещи в близките месеци. Почивайте си вкъщи или на вилата и избягвайте общуването и трудовата дейност!

ТЕЛЕЦ

От първия ден на двуседмичния период ви очакват нови и интересни запознанства, които ще ви донесат полза в деловите отношения и през следващите месеци. Трудностите са преодолими. Периодът позволява подготвяне на договори, обвързващи ви с финансови и банкови институции, които са от значение за работата ви. Бъдете внимателни и предпазливи в деловото си общуване! Въпреки че сте претоварени с отговорности, ви съветвам, ако ви е възможно, да се приберете навреме от работа, за да си спестите проблемите у дома. Не се захващайте с чужди задачи. През шестте почивни дни ще се видите със стари приятели и делови партньори, които, въпреки че денят е почивен, ще ви дадат насоки как да подобрите финансовото си положение. Благоприятни е за пътувания и нови запознанства. Радват ви неочаквани впечатляващи новини за постигнати от вас, вашите колеги и партньори отлични професионални резултати, носещи финансови постъпления. Прекарайте дните със семейството си! Отношенията с близките ви са хармонични в почивния ден. Използвайте шанса си да оправите възникналите недоразумения на работното място! Прибързаните действия са нежелателни през целия ден.

БЛИЗНАЦИ

В началото на първата половина на месеца не започвайте нови занимания. Трудностите са породени от чужди грешки, с които ще се справите, ако проявите търпение и се заемете със задачите си. Помогнете на вашите колеги, ако ви поискат помощ, но не се само предлагайте. Пред вас се разкриват нови перспективи. Отнасяйте се предпазливо към новите идеи и предложения, свързани с инвестиции! Дори и да се придвижвате бавно напред към целта си не рискувайте и запазете спокойствие, каквото и да става около вас. При делови срещи бъдете тактични. Слушайте интуицията си! През шестте почивни дни бъдете внимателни. Ако имате работа, която трябва да приключите, не закъснявайте и не си взимайте още един ден отпуска, за да свършите лични задачи. Ще се предпазите от бъдещи неприятности. Пътуванията, лични и делови, са проблемни, затова ги отложете на всяка цена. а и се налага бързо да завършите спешни задачи, затова използвайте тези. Очаквайте новини, които ще ви раздразнят, защото ви упрекват без причина за несъществуващи ваши грешки! Вечер прекарайте приятни мигове на отдих сред вашите близки. Не се поддавайте на желанието да продължите да работите, дори и хобито си, и ще избегнете упреците!

РАК

През двете седмици бъдете бдителни и се предпазвайте от финансови загуби. Постоянно ви следват трудности и неприятни срещи, които няма как да избегнете. Задачите ви затрудняват, въпреки че ви предстои ползотворен период. На работното място ще наложите мнението си и ще получите подкрепа, свързана с новите ви планове. Заемащите ръководни постове да не развалят отношенията с подчинените си. На работното място ще наложите мнението си и ще получите подкрепа, свързана с новите ви планове. Не създавайте ненужно напрежение сред вашите колеги, подчинени и делови партньори! През шестте почивни дни се пригответе за неприятности, свързани с вашите обществени познанства. Освободете се от песимистичните си мисли! Бъдете внимателни, пазете се от финансови загуби и професионални пропуски, водещи до орязване на заплатата, а при някои от вас - до уволнение и завършете започнатото! Дните ви позволяват да се справите с покупките за вашия офис при минимални разходи. Не взимайте прибързани решения за промени, за да не се провалите неочаквано и болезнено. Вечер се отдайте на отдих и раздумка сред вашите близки! Не се поддавайте на желанието си да продължите да работите! Не рискувайте!

ЛЪВ

От съботния първи ден за първата половина на месеца отложете изпълнението на всички важни задачи. Грешките на работното ви място са породени от вашата доверчивост. Разочарованието няма да закъснее, защото сте готови да рискувате. Желанието ви за големи приходи може да се превърне в причина за немалки загуби заради обещание за рисковани инвестиции, което сте дали. Не се изкушавайте да поставяте ново начало! Периодът е неблагоприятен за нови занимания и разрешаване на професионални проблеми. Всички около вас са заети със задачите си, задълбочили са се в тях и отказват да ви изслушат и преценят думите ви. Не възлагайте напразни надежди за подкрепа на новите ви професионални предложения! През шестте почивни дни печалбата ви ще е отлична, ако се занимавате с търговска дейност. Дори и ако рискувате, ще постигнете завидни резултати. Стабилизирайте, без да се бавите, финансовото си състояние, не харчете, а съзнателно пестете! Осъществяването на вашите идеи и стремежи ви радва. Търсете и постигнете разбирателство в личен и професионален план. Въведете ред в дома и живота си! В отношенията с обкръжението ви цари хармония и доверие. Общувайте с приятни хора и със семейството си! Подчинете се на Съдбата си и не натоварвайте психиката си с грижи и чужди проблеми!

ДЕВА

От началото на двуседмичния период ви очакват положителни промени, свързани с материалното ви положение. Предстоящото осъществяване на съвместни проекти ви носи добри печалби. Начинанията ще ви донесат очакваните резултати, ако не са рисковани и сте ги съгласували с вашите началници или партньори. Бъдете внимателни, ако развивате семеен бизнес, защото некоректни роднини искат да работят с вас и обмислят как да ви принудят да ги назначите! Очаквайте проблеми, свързани с неотложни кадрови промени, за които ще научите неочаквано! Завършете задачите, които започнахте в края на миналия месец! Ще преодолеете преградите по пътя към целта. Деловите срещи и запознанства са ви полезни и в бъдеще. През шестте почивни дни обмислете какво да промените, за да подобрите финансовото си състояние. Преди да се заемете с новите си задачи, завършете изостаналите. Привличайте към себе си само хора, с които ще съумеете да осъществите плановете си! Не допускайте помощта на амбицираните си колеги, партньори, познати, които искат да блеснат в общественото пространство, но за ваша сметка! Дните са благоприятни за вас предимно във финансово отношение. Не е изключено някои от вас да получат известие за неочаквана наследствена имотна придобивка. Във вашите лични отношения са възможни проблеми.

ВЕЗНИ

През целия период на двете седмици причината за усложнените отношения с вашите колеги и партньори е породена от проблеми на работното място, които упорито отказвате да разрешите. Какво чакате, да се изпокарате докрай, само защото се инатите и не вярвате, че и вие носите вина? Помнете, че е полезно да проявите щедрост към този, който ви моли за заем, само ако прецените, че няма да нарушите материалната си стабилност. От вас зависи да разкриете нови професионални възможности и да направете прецизна оценка на плановете си съобразно обстоятелствата. Обмислете преместване на нова работа, ако такава промяна е част от плановете ви! През шестте почивни дни ако е наложително извикайте майстори, за да отстраните неотложните повреди у дома, заради които обтегнахте отношенията си с вашите близки. Въпреки че е по-добре да не рискувате, ако умеете и имате време, ремонтирайте сами. Не пропускайте шанса си за нови запознанства! Справете се с работата си без помощ и ще бъдете доволни от себе си! Овладейте емоциите си и проявете далновидност! Не се събирайте с хора, които ви повлияват неблагоприятно! Не си разваляйте настроението заради интриги по ваш адрес от новите ви познати! Ще се справите с неприятностите, но не и без помощта на вашите близки.

СКОРПИОН

Първата половина на месеца ви носи трудности по пътя към успеха, които изискват да запазите спокойствие. Очаква ви положително разрешаване на делови проблеми, които тегнат над вас и ви пречат да работите активно. Показвате, че сте стабилни и се радвате на добри резултати, но усещате напрежение, породено от подсъзнателното ви недоволство заради вашите постижения, различни от очакваните. Не се поддавайте на предложения за рисковани инвестиции, ако нямате финансова стабилност и ви е нужен кредит! На късмет не разчитайте. През шестте почивни дни новина за приходи, която достига до вас е повод да се справите със задачите си както на работното място, така и у дома и да работите с удоволствие. Ако сте на работа стабилизирайте постигнатото на вашето работно място. Разрешете стари професионални проблеми, които не търпят отлагане! Преценете как да извършите по-лесно необходимите промени! Не отлагайте срещите си заради непредвидени обстоятелства! Не бягайте от нови познанства! Имате възможност да оцените своите приятели. Ще ви дадат ценни съвети в личните и професионалните ви отношения, но ви очакват проблеми в личния живот, които ви съветвам да разрешите. Работете върху себе си и променете отношението си към вашите близки!

СТРЕЛЕЦ

През двуседмичния период от началото на месеца ви предстоят неочаквани трудности, които не ви позволяват да работите активно. По-добре е да не надскачате възможностите си и да си наложите спокойствие, каквото и да става около вас. С право сте гневни заради чужди грешки, които въпреки нежеланието си сте длъжни да поправите, но ще се забави постигането на вашата цел. Търпението и желанието за компромиси са във ваша полза, за да преодолеете професионалните проблеми. Проведете важните си делови срещи и разговори. Положете усилие да ги уредите! Единственото изискване е да изслушвате събеседника си. Ако се налага да подписвате важни документи, направете го следобед. През шестте почивни дни сте във властта на емоцията, която ви пречи да постигнете замисленото. Ако сте на работа, не проявявайте агресия към колегите си, без значение дали сте ръководители, или работите в нечие подчинение. От скоро се противопоставяте на съществуващия ред на работното място, който искате да бъде променен. Ако не сте твърде напористи и нападателни, може и да се вслушат в предложенията ви. Позволете на близките си да споделят проблемите, които ги притесняват, и им дайте съвет, а не им казвайте, че нямате време да ги изслушате! Ако имате възможност, им подайте ръка за помощ.

КОЗИРОГ

От първия ден на периода откажете всяка покана за среща. Професионалните ви задължения изискват да се усамотите, да избягвате срещите и разговорите в личен и делови план и да се заемете отговорно със задачите си, въпреки че сте разочаровани заради неочаквани обрати на работното място. Ако сте внимателни, ще съумеете да избегнете сериозните финансови загуби и да съхраните стабилността си. Неочаквани събития ви гарантират признание и ще събудят желанието на вашите неприятели да ви навредят. Отпадналост и напрежение ви следват, защото сте притеснени от ставащото. През шестте почивни дни получавате като дар хармония в отношенията. Периода е идеален е за среща с колеги и с приятели. Не избързвайте нито в думите, нито в действията си. Новина за приходи е основателна причина за вашата активност. Работата ви спори. Не прекалявайте с изискванията към колегите си, за да не им досадите! Бъдете добронамерени и простете на хората, които са ви засегнали! Очаквайте новина, която ще ви изненада приятно, защото е свързана с ваш успех! Предпазвайте се от травми заради невнимание! Не се изкушавайте от високите скорости и не рискувайте! Възможни са разправии с непознати хора. Бъдете отговорни към постъпките си!

ВОДОЛЕЙ

От началото на двуседмичния период сте прекалено самоуверени. Внимателната преценка на направените предложения за съвместен бизнес ще ви предпази от загуби. Приятните новини може да бъдат помрачени заради проблеми, на които не обърнахте нужното внимание преди време. Ще усложните отношенията си с колегите. Срещите ви са провал. Ако е възможно, не ги провеждайте! Успехът ще ви споходи само при условие, че си поставите реална и лесно осъществима цел, с която да привлечете към работата си и нови партньори. Околните подкрепят всички ваши начинания въпреки, че срещате трудности, но периодът ви носи удовлетворение от свършеното. През шестте почивни дни желанието ви е да вървите напред и да поставите началото на нови занимания, но бъдете внимателни, защото сте подвластни на негативно влияние намерението ви може да приключи с голямо разочарование. Продажбата и покупката на недвижим имот са успешни и печеливши, дори само с предварителен договор. Прибързаността ви вреди. Правете реална преценка на ставащото около вас! Вгледайте се внимателно в себе си! Периодът е благоприятен за нови делови запознанства. Те ще ви помогнат да застанете на ново интелектуално и професионално равнище. Разчитайте на себе си, за да се справите със задълженията си!

РИБИ

Двете първи седмици на месеца не позволяват да постигнете професионалната си цел, ако решите да наложите мнението си с инат. Не рискувайте и не спорете с колегите си! Стабилизирайте постигнатото в професионално отношение, въпреки че искате да поставите ново начало! Направете задълбочен анализ на резултатите от работата си и поправете грешките си! Стабилизирайте постигнатите професионални резултати! Ако трябва да подготвяте за подпис документи, огледайте ги добре, прочетете всичко задълбочено, за да не допуснете загуби заради пренебрегнат дребен шрифт. През шестте почивни дни колкото и да не искате, ще се наложи да се срещате с делови партньори, с които ви предстои да работите. Бъдете любезни, дори и ако не ви допадат! Откажете от пътуване, изискващо осезаеми, но непланирани разходи, което ще натовари семейния ви бюджет. Завършете текущата си работа и не се поддавайте на желанието за промени! Предпазвайте се от кражби заради собствената ви непредпазливост! Приходите ви идват навреме. Не харчете, защото скоро ще имате неотложни разходи! Спестете си заемите до заплата! Вместо да си създавате допълнителни проблеми се задълбочете в задълженията си. Само ако не търпи отлагане, се заемете с оформянето на важни финансови документи, свързани с предстоящи вложения.

Луната на първата половина на ЮНИ 2024!

Луната е намаляваща до 6 юни, когато настъпва новолунието и тя започва да нараства.

Луната е в Риби и преминава в Овен.

Забранени са операциите на стъпалата, ноктите и лимфната система. забранени са операциите на стъпалата, ноктите на краката и на лимфната система, а заради Овена на главата, на очите, на ушите, на носа и на лицето - включително пластичните, филърите и ботоксът, ваденето и лечението на зъби.

Луната преминава в Телец.

Забранени са операциите на щитовидната жлеза, на гърлото, ваденето на сливици, лечението и ваденето на зъби.

Луната преминава в Близнаци.

Забранени са операциите на белите дробове, на хранопровода и трахеята и на дланите.

Луната преминава в Рак.

Забранени са операциите на жлъчката, стомаха и панкреаса, включително и пластичните за уголемяване или намаляване на бюста.

Луната от 10 юни е нарастваща през цялата седмица.

Луната е в Лъв.

Забранени са операциите на сърцето, кръста и диафрагмата.

Луната преминава Дева.

Забранени са операциите на панкреаса, стомаха, жлъчката, черния дроб и далака и процедурите за премахване на тлъстини от коремната стена, заради бавното зарастване на тъканите.

Луната преминава във Везни.

Забранени са операциите на бъбреците и пикочния мехур, а също на бедрата, включително и процедурите за изсмукване на мазнини.