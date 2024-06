Чуйте астрохороскопа на Светлана Тилкова- Алена за периода 17.06 - 30.06.2024г. в звуковия файл:



АСТРОХОРОСКОП 17.06 - 30.06.2024

ОВЕН

От началото на двуседмичния период се пригответе за сериозни промени, които може да засегнат и професионалните ви планове. При нови запознанства в този ден не пропускайте своя шанс за създаване на полезни делови познанства. Въпреки емоцията, която трудно сдържате, ви очакват положителни промени, гарантиращи ви завидни постижения на работното място. Съдбата изисква да й се подчините и да не сте прибързани, ако искате да завършите започнатото. Не взимайте прибързани и необмислени решения! Импулсивните постъпки ще отдалечат мига на успешно завършване на задачите ви или на поставена цел. Работете спокойно и уверено! При възможност осъществете отдавна замислено пътуване! През четирите почивни дни успехът ви в професионален план изисква да не сте нахални, още по-малко нагли, и да не налагате мнението си с агресия. Бъдете любезни, чаровни и не пропускайте да изявите интелекта си! Бъдете критични към постъпките си, за да избегнете трудностите! Имате възможност да се справите отлично със задълженията си. Бъдете сдържани в общуването в личен и делови план! Бъдете отговорни, за да избегнете трудностите! Избягвайте новите запознанствата! Бъдете сдържани в общуването в личен и делови план!

ТЕЛЕЦ

От първия ден на двуседмичния период сте с изострена чувствителност. Не ви препоръчвам да се подчинявате сляпо на емоцията, сериозно ще си навредите. Бъдете разсъдливи, проявете такт и дипломация в общуването! Оценете постигнатото и поставете началото само на предварително обмислени нови задачи! Планирайте времето си според приоритетите! Ще усетите прилив на сили, използвайте ги градивно, а не рушително, само защото сте във властта на емоцията. Ще си създадете проблеми заради нежеланието ви да проявите сдържаност и да изразявате чувствата си пред завистливи хора. Не е изключено да ви поднесат нова информация, чрез която да откриете перспективни възможности за професионален възход, но бъдете внимателни да не е подвеждаща или полуистина. Денят е подходящ да участвате в семинар или конференция. През четирите почивни дни откритият разговор с колегите или деловите ви партньори ще ви помогне да успокоите напрежението. Съветвам ви да пътувате, за да си отпуснете нервите. Ще получите признание, ако знаете какво искате и сте убедени в своята правота. Стабилизирайте постигнатото до момента! Съхранете добрия тон в личните си отношения! Важно е да се обогатите с нови знания. Те ви обещават нови възможности за професионална изява. Постарайте се да не налагате агресивно мнението си. Засилва се вашата чувствителност.

БЛИЗНАЦИ

През целия двуседмичен период трудностите възникват по вина на вас самите. Подвластни сте на проблеми, следствие от финансови загуби. Стремежът ви към промяна е с непредвидими последствия, затова се откажете от нея. Отново сте напрегнати и склонни към заяждане. Избягвайте запознанствата! Неочаквани обрати могат да променят плановете ви, за което не бива да съжалявате. Избегнете опитите на ваши неприятели да ви отклонят от поетия професионален път. Анализът на поведението на вашите колеги, които ви се противопоставят, но и на вашето собствено ще ви донесе единствено полза. Пред вас отново се разкриват добри професионални перспективи. Не отказвайте полезното сътрудничество! Помощта на влиятелни хора няма да ви е излишна, затова, ако ви я предложат днес, не я отказвайте. През четирите почивни дни обмислете плановете си за нови занимания, ако сте преценили, че са печеливши за вас. Пътуванията са разрешени само ако не сте зад волана, за да избегнете проблемите. Ще си спечелите врагове, ако не коригирате поведението си. Промените ви помагат да осъзнаете, че надеждите ви няма да се осъществят според вашите очаквания. В нервността си може да предизвикате загуби в делово отношение, които да се превърнат в проблем за вас. Не пропускайте възможността за себеизява.

РАК

От вас зависи през двете седмица от началото на юни да не допускате проблеми само защото сте изнервени и не искате да разговаряте с колегите си. Не отказвайте помощ и споделете тревогите си. не пропускайте шанса да се срещнете с хора, които ще ви помогнат да осъществите полезните промени в живота си. Бъдете готови за активни действия и много работа, ако искате да изявите възможностите си! Ако се занимавате с търговия, не се претоварвайте! Ако изпитвате съмнения в правилността на собствените си позиции е най-добре е да се посъветвате с колегите си. Внимавайте със запознанствата, защото сте във властта на емоцията и преценката ви не е правилна! През четирите почивни дни ви очакват сериозни финансови проблеми. Възможни са финансови загуби и провал на плановете ви за тези дни, ако не сте достатъчно гъвкави и се съгласявате с всички предложения. Затова ви съветвам да не бягате от действителността и да не се доверявате на непроверена информация. Не се изкушавайте да обмисляте или да се впускате в импулсивни и рисковани начинания! Искате да осъществите ваша голяма мечта, но не го правете с устрем, който може да бъде блокиран. Мислете за здравето си. Осъзнайте също, че ако претърпите загуби, не бива да се надявате на бързо възстановяване, затова се постарайте да ги избегнете!

ЛЪВ

През първата половина на юни ви очакват промени. Периодът изисква да покажете професионалните си възможности. Пътуване ще ви се отрази добре и ще ви донесе признание и приходи. Активността ви дава очакваните резултати въпреки някои трудности. Успехите ви в професионалната област ви зареждат с оптимизъм и с желание да сте още по-дейни. Грешките на работното ви място, завистта на колегите и неочаквани препятствия пречат на ползотворната ви работа. Избягвайте изясняване на отношенията, ще ги влошите. Изградете новите си планове, които ви обещават отлични приходи! Не споделяйте намеренията си! Не е добре да губите своите колеги съюзници. През четирите почивни дни ще се справите и с най-големите си проблеми, ако не сте прибързани. Следобедите избягвайте срещите заради напрежение в отношенията с вашите колеги и делови партньори! Неприятности усложняват отношенията с приятелите ви. Емоцията ви пречи да възприемете правилно и с разума си ставащото около вас. Ще се наложи да говорите и обяснявате какви са идеите ви, но думите ви няма да бъдат разбрани правилно. Ще си създадете проблеми с вашите началници. Пътуванията ви носят удовлетворение. Бъдете бдителни! Занемарили сте задълженията си и създавате повод за критика и за опити ваш колега да седне на стола ви.

ДЕВА

От първия ден на двете седмици бъдете внимателни, за да избегнете грешките на вашето работно място. Успехът е с вас, дори и ако сте решили да се заемете с нови задачи, които отдавна обмисляте, но все се колебаехте дали сте готови да ги започнете. Въпреки това се подгответе за делови проблеми, които се налага да разрешавате. Заради тях ще промените плановете си и ще се натоварите със задължения, които изобщо не очаквахте. Не е изключено да ви изненада опит за финансова измама, която може да се окаже разоряваща, ако я допуснете. Завършете планираните служебни задачи в срок! Не бързайте да обмисляте създаване на частен бизнес само защото някой ви е засегнал, тъй като денят не е подходящ за целта! През четирите почивни дни разправии в семейството ще ви развалят настроението. Не правете компромиси със себе си, за да не загубите верни приятели и да не покажете слабост пред вашите колеги и партньори! Ще ви е трудно да сте перфектни в отношенията си въпреки добрите ви намерения. Не са изключени нови делови предложения! Задачите си изпълнявате отлично. Постарайте се да си изясните какви са плановете ви за следващите два месеца и не допускайте ненужно разпиляване. От правилното разпределение на вашите задачи зависи дали ще ги отхвърлите в срок. Бъдете вечер с вашите близки!

ВЕЗНИ

От началото на двуседмичния период промените няма да са във ваша полза. Емоциите, които трудно сдържате, ще ви попречат да се справите с работата си. Въоръжете се с търпение, за да избегнете грешките на вашето работно място! Не проявявайте егоизъм и алчност! Обмислете бъдещите си идеи и планове! Не бързайте да ги споделяте! Пътуванията са ползотворни. Очаквайте приходи! На работното си място очаквайте спор с колегите или деловите си партньори за пари, който може да доведе до лични финансови загуби. Във ваша полза е да се въздържайте от делови познанства, срещи и разговори, защото сте склонни към разправии. Без да спорите и в неформална обстановка проведете разговорите с колегите си и изяснете правотата или грешката си. Въпреки напрежението сте в отлично настроение и се чувствате добре, опознавайки ги в друга светлина. През четирите почивни дни сте изпълнени с планове и нови надежди. Повечето от тях ще станат причина за усложняване отношенията ви с приятели и партньори, които не са съгласни с вашите рисковани намерения. Искате да останете сами със собствените си мисли. Внимавайте да не се окажете под прицела на колегиална омраза! Не сте настроени за общуване с близките си, с вашите приятели, колеги и партньори. Ако имате професионални проблеми, ги разрешете сами, без намесата на вашия началник.

СКОРПИОН

От първия ден не периода намерете време и на всяка цена приключете с всички изостанали задачи, защото ви заплашват разправии на работното място. Не се поддавайте на желанието си за развлечения! Запознанства, които няма как да избегнете, ви изпълват с досада. Ако си поставите за цел да ги съхраните, ще ви носят полза в бъдеще. Не уговаряйте срещи и делови разговори, защото през този период нищо не върви, затова общувате с нежелание и рискувате да се провалите. Прегледайте вече договорени условия, където неочаквано ще откриете пробив във ваша вреда! Трудностите са временни и са свързани преди всичко с материалното ви състояние. Съветвам ви да се предпазите от разпиляване в различни начинания. През четирите почивни дни е време да обърнете внимание на вашето семейство. Не се карайте с близките си. Тези от вас, който са на работа, да не правят продължителни почивки, ще си спестят неприятности. Мнозина от вас изпитват разочарование от живота си, въпреки че сами сте го направили такъв, какъвто е. Не се задълбочавайте в неприятностите, защото имате сили да преодолеете трудностите по пътя си! Всеки ги има, не сте изключение. Усамотете се и намерете компромисно решение за делова кризисна ситуация, за да се успокои напрежението, а и се чувствате стабилни и доволни. Доброто ви настроение ще повлияе и околните.

СТРЕЛЕЦ

От началото на двуседмичния период се отдайте на самоанализ, който ще ви помогне да осъзнаете грешките си. Не водете излишни и напрегнати делови разговори! Поправете пропуските си, за да вървите по пътя към успеха и стабилизирайте постигнатото до момента. Работата ви е ясна и спокойна. Не се впускайте в нови занимания! Деловите разговори и срещи са ползотворни. Преценете дали промените са във ваша полза! Неочаквани и некоректни постъпки от страна на колегите или деловите ви партньори са причина за усложняване на отношенията ви. Анализирайте не само работата си, а и своето поведение! Начинанията са успешни и ви носят добри финансови постъпления. Желанието да поставяте под съмнение мнението на вашите колеги ви вреди. Бъдете обективни и не проявявайте пристрастност, когато давате оценката си пред ръководството. През четирите почивни дни се срещнете с хора, които настояват от месеци да се запознаят лично с вас. Обогатявате се с нови знания, които ще са ви полезни скоро. Ако сте следвали верните ходове в предходните месеци, може да ви предложат повишение, защото вашият началник одобрява работата ви. Възползвайте се от тази възможност! Избегнете прекалено вживяване в емоциите на хората около вас. Не се подвеждайте от оплакванията им и не им помагайте! Не обещавайте на близките си да се приберете рано от работа, защото ще си създадете неприятности, когато закъснеете.

КОЗИРОГ

През целия период не се опитвайте да полетите стремително към поставената цел, а бъдете умерени и разумни, за да не паднете болезнено от високо. Обмисляйте спокойно всичко, което предприемате. Очаквайте неголеми приходи, които имате шанс да умножите. Работата ви спори. Ако сте колебливи, ще удължите времето за изпълнение на задачите и ще си създадете проблеми с колегите. Проведете разговорите с началниците си! Ще ви направят делово предложение. Не го приемайте, защото не е изгодно за вас, колкото и да е примамливо на пръв поглед. Отново ви предстои сблъсък и противоречия. Възможни са нови делови предложения, които са ви полезни и ви помагат да завършите работата си, но ако сте нервни и избухливи, сами ще се провалите. През четирите почивни дни сами ще разрешите проблемите, възникващи по пътя ви. Не се ядосвайте, ако не е възможно да промените ситуацията! Бъдете сдържани! Некоректност, измами и предателството на ваши делови партньори, на които сте се доверили, ще ви разочароват. Избягвайте запознанствата! Справяте се отлично със задачите си. Съдбата ви закриля въпреки трудностите. Засилва се увереността ви. Пазете се от негативно влияние! Контролирайте емоцията си! В отношенията с близките ви ще настъпи спокойствие. Възможно е усложняване на отношенията на работното място и в семейството ви, ако сте нетактични.

ВОДОЛЕЙ

През първата половина на юни периодът е неблагоприятен заради измами и разочарования, които пречат на хармонията в отношенията ви. На работното си място се справяте неочаквано добре. Ще преодолеете съмненията във възможностите си. Нарастват творческите ви способности. Началото на нови занимания е нежелателно, ако не са планирани предварително. Очакват ви промени които ще запомните с разрешаването на много проблеми. Трудностите ви амбицират да докажете на какво сте способни. Не избягвайте нарочно новите си делови познати само защото не сте наясно дали са перспективни! През четирите почивни дни сте изпълнени с надежди и планове, повечето от които са постижими и са достатъчна причина да не се чувствате разколебани. Семейните разправии не трябва да ви притесняват. Внимавайте настроението ви да не стане причина за финансови загуби! Бъдете особено предпазливи при работа с режещи инструменти! Пътуване ще ви се отрази добре. Не споделяйте с никого намеренията си. Отхвърлете обичайните си задължения! Новите задачи оставете за времето, когато сте се успокоили от неясно откъде появилото се напрежение в отношенията, но очаквайте трудности при постигането на мечтаните материални цели. Не пропилявайте шансовете си за уговаряне на доходна работа! Приемете делово предложение като Съдбовен дар!

РИБИ

От началото на периода проведете неотложните си делови разговори. Говорете и с близките си, ако имате все още недоразумения и ги приключете, за да не ви притесняват и разсейват. Бъдете предвидливи и коректни! Не се обезличавайте в своето обкръжение, а дайте да се разбере, че се придържате към твърда линия на поведение! Заемете се с работата си и не се опитвайте да я прехвърляте на някой друг! Ще се сблъскате с трудности, които сте предизвикали сами. Засиленият стремеж да увеличите приходите си ще ви спечели враждебно отношение и проблеми в общуването. Поставете си ясна и точна цел и се заемете с нейното осъществяване! Пътуванията са нежелателни. Не позволявайте емоцията да съсипе постигнатото от вас до момента! Не се вживявайте в критиката на хората около вас, особено ако ви е от полза, дори и да ви е неприятна! През четирите почивни дни се опитайте да постигнете добри отношения у дома. Не отказвайте предложенията за помощ, а се заемете с изостаналите домашни задължения! Анализирайте постигнато в изминалите дни, защото равносметката ви носи полза! Направете плановете си за следващия месец! Пропуснатите възможности за изява са във ваша вреда, защото успехът е до вас и не е редно да го изпускате, което ви се случва често. Ще сте във властта на познанства, срещи и разговори, които ви пречат да сте достатъчно прозорливи. Намерете бързо решение на проблемите си!

Луната в периода 17.06 - 23.06.2024

Луната е нарастваща до настъпване на новолунието на 22 юни.

В понеделник Луната е във Везни.

Забранени са операциите на бъбреците и пикочния мехур, а също на бедрата, включително и процедурите за изсмукване на мазнини.

Луната преминава в Скорпион.

Забранени са операциите на половите органи, на простата при мъжете, на матката и за премахване на кисти при жените, забранени са абортите и операциите на яйчниците.

Луната преминава в Стрелец.

Забранени са операциите на черния дроб, също и свързани с донорство на органи, които може да не бъдат приети от трансплантирания пациент. Забранени са ваденето и лечението на зъби.

Луната преминава в Козирог.

Забранените са операциите на костите, ставите, ваденето и лечението на зъби.

Луната е намаляваща през цялата втора седмица на юни.

Луната преминава във Водолей.

Забранени са операциите на сухожилията, вените, очите, на апендикса.

Луната преминава в Риби.

Забранени са операциите на стъпалата, ноктите на краката и на лимфната система.

Луната преминава в Овен.

Забранени са операциите на главата, на очите, на ушите, на носа и на лицето - включително пластичните, филърите и ботоксът, ваденето и лечението на зъби.

Луната преминава в Телец.

Забранени са операциите на щитовидната жлеза, на гърлото, ваденето на сливици, лечението и ваденето на зъби.