АСТРОХОРОСКОП ЗА 16.07 - 31.07.2024

ОВЕН

От първия ден на периода ви се стоварват служебни проблеми заради трудности, породени от желанието ви да спечелите повече от колегите си. Не спорете инатливо с тях, за да не си развалите отношенията, защото през целия следващ месец ще ви върви на караници. Успехите ви в материално отношение са с вас, ако сте внимателни при подписването на договори. Не инвестирайте прибързано само защото са ви подмамили с големи обещания. Общувайте предпазливо при запознанства, за да не ви измамят с некоректно предложение, прикрито зад неустоима перспектива. Поставете началото на нов творчески проект. Проведете поне още един разговор през следващата седмица. През почивните дни сте притеснени от неочаквани трудности причинени от делови партньори, с които сте уговорили неформална среща. Очакват ви неприятни разговори, които ще приключат наситени с негативни емоции. Огромна е възможността да залитнете в поведенчески крайности или да приемете фантазиите си за действителност. Бъдете внимателни, за да не навредите на авторитета си. Предупреждавам работещите, че отношенията им на работното място могат да се окажат в застой или дори криза заради невъзможност да общуват спокойно. От вас зависи да избегнете трудностите.

ТЕЛЕЦ

Втората половина на месеца е напрегната, защото сте изнервени от липсата на почивка. В същото време ще получите потвърждение, че сте вложили парите си разумно в избраната инвестиция и нямате повод за безпокойство. Мислите само за служебните си задължения. Емоцията отново вреди на професионалните ви отношения, които и без това успяхте да развалите. Не допускайте нови грешки в поведението си към вашите колеги и партньори, а се погрижете да защитите интересите си, въпреки че емоцията ви е господар в този период. Склонни сте да се карате дори с хората, които са добронамерени и готови да ви помогнат в трудни моменти. През почивните дни се опитайте да застанете стабилно на мястото си и не позволявайте на промените да ви повлекат в нежелана посока. Съдбата ви закриля, ако сте разумни. Избегнете прибързаните и рисковани действия. Стига да е възможно проведете предварителни разговори, свързани с желанието ви да си извоювате нова, по-приятна и доходна работа. Не бързайте с крайното си решение. Не предизвиквайте сами провали в професионалното си развитие, които могат да доведат до пълен срив, личен и делови.

БЛИЗНАЦИ

От началото на втората половина на месеца ви очакват противоречия в отношенията, делови предложения и завършване на задачите. Бъдете сдържани, за да избегнете загубите, защото периода не е благоприятен за бизнес разговори и обсъждане на нови проекти. Стабилизирайте професионалните си позиции. Бъдете инициативни и настойчиви на работното си място. Не проваляйте изпълнението на поставените задачи. Конфликтите ще разрешите с такт и търпение. Застрашени сте от финансови загуби заради проява на прекалена доверчивост. Планираните разговори може да се окажат ненужни, ако не сте готови за компромис в обмисляните начинания. През почивните дни ще откриете начина за подобряване на финансовото си положение. Избегнете бъдещ конфликт с ръководството заради прояви на капризи. Засилва се желанието ви да се противопоставяте на хората от деловото си обкръжение. Бъдете сдържани, за да избегнете загубите. Денят не е благоприятен за бизнес разговори и обсъждане на нови проекти. Очакват ви делови предложения и завършване на текущите задачи. очаквайте промени, но и добри приходи. Ако сте уговорили важна среща, осъществете я, въпреки, че сте разсеяни и трудно ще вземете правилното решение. Не се предоверявайте.

РАК

През втората половина на месеца не са изключени срещи и разговори, които целят да ви провалят в делови план и да допуснете да променят програмата ви. Не споделяйте плановете си, не променяйте графика, за да избегнете сериозни бъдещи неприятности. Деловите ви планове се объркват заради събития, които се развиват различно от очакванията ви. Бъдете предпазливи и не избързвайте с действията си. Пред вас се очертава възможността да сключите изгоден договор. Осъществете без колебание обмислените в изминалите дни промени. Успехът ви съпътства. Не закъснявайте след работно време. Не забравяйте, че липсата на свободно време, в което да бъдете с близките си, ще ги настрои срещу вас. От вас зависи да избегнете скандала. През почивните дни промените на работното място ще ви позволят най-накрая да завършите отдавна започнати задачи. Не отказвайте помощ, ако колегите ви я предложат. Бъдете аналитични и честни към себе си. Признавайте грешките си. Заемете се с разрешаването на неотложни проблеми. Трудностите ви амбицират да докажете възможностите си. Въпреки общителността и желанието ви да помагате, се сблъсквате с проблеми, защото правите незаслужено и непоискано добро, заради което ще патите. Не се ядосвайте, а се дистанцирайте от тази среда.

ЛЪВ

От първия ден на втората половина на юли всички делови разговори ви носят удовлетворение, въпреки че сте напрегнати. На работното ви място цари хармония, която ще ви помогне да се справите със задълженията си. Внимавайте, защото наивно сте склонни да допуснете близко до себе си колеги, които веднъж сте отдалечили заради некоректност. Бъдете отговорни, защото вашата грешка ще ви донесе сериозни загуби, морални и материални. Ще получите неочаквани и впечатляващи околните приходи. Въпреки този факт не се надявайте, че ако инвестирате, ще се зарадвате на бърза възвращаемост на вложените пари. Откажете се от начинанията. Не взимайте прибързани решения и избягвайте грешките, водещи до финансови загуби. През почивните дни засиленият стремеж да съхраните материалните си придобивки, като откажете да дадете своя принос за общо начинание, ще предизвика неприязънта на околните. Трудностите, заради които са ви натоварили с нови задачи са основната причина за рязка смяна на настроението ви. Успехът изисква да сте тактични и да не говорите повече от позволеното, особено ако се отнася за ваши нови планове и идеи. Критиката води до желание в околните да ви пречат. Прекалено високото ви самомнение работи във ваша вреда и ви печели врагове.

ДЕВА

Двуседмичният период е напрегнат. Резултатите от започнатите задачи са половинчати, ако действате импулсивно и замисленото от вас се разминава с очакванията ви. Анализирайте отношенията с хората от обкръжението си чрез получената полезна информация. Казаното от вас ще бъде запомнено, ако имате публична изява. Постигате поставената цел. Без особени усилия ще се справите с основните си задачи. Възползвайте се от всяка благоприятна възможност за изява. Ще се радвате на добро настроение само ако сте приключили с работата си. Бъдете компромисни и не надхвърляйте професионалната си компетентност. Пътуванията са успешни, но бъдете внимателни, ако сте зад волана. Не обиждайте и не критикувайте! През почивните дни сте с потиснато настроение заради разправии, въпреки че не сте ги предизвикали с нищо. Не споделяйте плановете си, защото ще ви провалят заради бликналата завист. Интригите са причина да не ви се работи. Не са изключени неочаквани професионални проблеми, ако сте агресивни в отношенията с хората от обкръжението си и си печелите врагове. Не е изключено внезапно да решите, че непозната област ви е интересна, и да се заемете с нейното изучаване.

ВЕЗНИ

От първия ден на втората половина на месеца деловата активност ще ви донесе очакваните резултати въпреки не малкото трудности. Успехите в професионалната област ви зареждат с оптимизъм. Чрез нова информация откривате нови перспективи за професионална изява. Ако имате възможност, посетете семинар или конференция. Новите ви планове обещават не малки парични постъпления, но само ако проведете трудни според вас, но ползотворни разговори и срещи. Бъдете търпеливи и не проявявайте агресия. Всички необмислени промени са причината за неприятности. Отстоявайте търпеливо и без агресия мнението си. Останете верни на принципите си. Запознанства ще се превърнат в основата на бъдещи делови партньорства. Периодът е подходящ за начало на ремонт на офиса или дома ви. През почивните дни завистта на неприятели ви потиска и пречи на ползотворната ви работа. Не е изключено влошаване на материалното ви състояние поради ваши грешки. Не отказвайте помощ от приятели и роднини. Бъдете внимателни, ако искате да разчитате на подкрепата им. Не обсъждате бъдеща съвместна финансова дейност. Дните са неблагоприятни за целта и очакванията за успех ще се превърнат в гарантиран провал. Не допускайте загуби заради обещания за инвестиции.

СКОРПИОН

От началото на двуседмичния период трудностите възникват по вина на вас самите, но са повлияни и от странични фактори, появили се в живота ви. Подвластни сте на желанието да подобрите финансовото си състояние, но това няма да е лесно. Очаквайте проблеми, свързани със стари задължения. Върнете заемите си без повече бавене. Необходима е предпазливост в общуването с колегите ви. Блокирайте опитите да ви отклонят от поетия път. При нови задачи, но не бъдете прибързани. По-добре е да действате внимателно и да не допускате грешки. Импулсивните действия ви носят неприятности и загуба на пари. Липсва ви търпение. Вашата склонност да се заяждате отново ви е създала врагове сред деловите ви партньори и подчинените ви. През почивните дни трудностите са предизвикани от ваши действия, основани преди всичко на ината ви, потискащ разума. Бъдете отговорни, защото няма да избегнете проблемите, които ще се наложи сами да разрешавате. Промени, които ви носят полза, ще разкрият пред вас нови възможности за изява. Не отказвайте предложенията за делово сътрудничество. Помощта на влиятелни хора няма да ви е излишна.

СТРЕЛЕЦ

От първия ден на периода си наложете умереност в деловите разговори, действия, начинания. Промените ще ви изненадат през първите дни. Не сте подготвени за тях. Предпазвайте се от грешки.

Бъдете внимателни при делови срещи, за да избегнете бъдещи провали заради неизяснени клаузи в договорите, които се каните да подпишете. Бъдете търпеливи и не предизвиквайте конфликти с вашите колеги, въпреки че умишлено ви пречат да работите без да се разсейвате. Не пътувайте. Финансови проблеми ви развалят настроението. Бъдете внимателни, за да избегнете поне част от деловите си проблеми. Анализирайте изминалия месец и първата половина настоящия и се постарайте да не допускате стари грешки. През почивните дни успехът е със занимаващите се с производство. Делови предложения ще завършат с уговорка за подписване на договори. Не надценявайте силите си и не се захващайте с работа, която ще ви натовари и притесни. Внимавайте със срещите и не разваляйте отношенията си, ако сте на работа, дори и колеги ви да са причината за проблемите. Всички опити да надскочите себе си, за да докажете на неприятелите си, че сте по-добри от тях, са обречени на провал.

КОЗИРОГ

Втората половина на месеца позволява да стабилизирате постигнатото, но не правете опити да започвате новите задачи. Помогнете на колегите си да завършат в срок своята работа, но само ако помощта ви бъда поискана. От вас се изисква сериозно отношение към задълженията ви. Не създавайте предпоставка за професионални недоразумения и за размяна на остри думи. Грубостта на ваш колега не е причина да сте агресивни. Не пътувайте, ако не е належащо да го сторите. На пътя бъдете изключително внимателни. Не рискувайте с начинания, защото ще си навлечете загуби. Стабилизирайте постигнатото. Нервността ви е във ваша вреда. През почивните дни се подгответе за неприятности, свързани с новите ви идеи и предложения. На обществено събитие не споделяте плановете си, дори и ако целите да се похвалите със собствената си значимост. Жънете материални успехи, които ще ядосат вашите колеги. Подхождайте разумно към проблемите, които ви създават ваши роднини в тези дни, и не проявявайте щедрост. Не давайте заеми. Не забравяйте, че семейните неприятности не ви дават право да изоставяте професионалните си задължения. Не споделяйте плановете си, ако развивате собствен бизнес.

ВОДОЛЕЙ

От петък през всичките дни до края на месеца бъдете почтени, честни и отговорни в отношенията си към хората от вашето обкръжение. Приключете проект, от който зависи бъдещият ви професионален възход. Въпреки че сте заплашени от недоразумения в отношенията бъдете по-сдържани и сговорчиви, за да се справите бързо със задачите си и да избегнете конфликтите. Не ви съветвам да се впускате в промени. Промените са полезни, ако не са изненадващи и сте подготвени за тях. Избегнете финансовите загуби, които сами предизвиквате и рискувате да ви съсипят нервите. Трудностите са преодолими, ако сте търпеливи и си наложите спокойствие. Резултатите на работното място зависят само от вас, но ви предупреждавам да не се претоварвайте с работа, както и с ненужни, но напрягащи ви занимания. През почивните дни се откажете от разговорите, делови и лични, които не водят до крайни резултати, а до мъгляви обещания. Отхвърлете най-важните си текущи задачи, за да избегнете критиката. Следобедите ви съветвам да бъдете внимателни и предпазливи при работа, както и на работното място. Прибързаността е забранена, дори и ако сте планирали начинания. Не се опитвайте да надхвърлите възможностите си при работа в дома ви или на работното място.

РИБИ

През втората половина на месеца съветвам занимаващите се със частен бизнес да бъдат перфектни в документацията си. Очаквайте да получите известие за приходи. Промените, които предприемате, да са добре обмислени, за да избегнете провал при опит за разрешаване на професионални проблеми. Въведете ред в документацията си. На всяка цена отложете планираните делови срещи и разговори. Очаквайте приходи, с които ще разрешите проблемите, възникнали в последно време. Сега е моментът да градите бъдещите си планове за увеличаване на доходите. Ще ги осъществите в скоро време. Обогатявате се с нови знания и впечатления, които ще премахнат умората и ще ви заредят с оптимизъм. Предстоят ви предстоят интересни запознанства, обещаващи ви подкрепа на перспективни През почивните дни разбирате, че съществува възможност за професионална изява, за която до този момент не сте се сетили. Въодушевени сте, но обмислете добре всичко, преди да поставите ново начало. Не бъдете прекалено доверчиви. Завършете всички започнати служебни задачи. Бъдете коректни към колегите си и не изисквайте невъзможното, ако се налага да ви помогнат. Начинанията са успешни.

**

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЛИЯНИЕТО НА ЛУНАТА - 16.07 - 31.07.2024

В сряда в 04.24 ч. Луната преминава в Стрелец и остава в знака до 11.13 ч. в петък. Забранени хирургически интервенции на черния дроб, също и свързани с донорство на органи, които може да не бъдат приети от трансплантирания пациент. Забранени са ваденето и лечението на зъби.

В петък в 11.13 ч Луната преминава в Козирог, където битува до 14.43 ч в неделя. Забранени хирургически интервенции на костите, ставите, ваденето и лечението на зъби.

В неделя също в 14.43 ч. Луната преминава във Водолей. Забранени хирургически интервенции на сухожилията, вените, очите, на апендикса.

В понеделник Луната е във Водолей и остава в знака до 16.23 ч във вторник Забранени хирургически интервенции - на сухожилията, вените, очите, на апендикса.

Във вторник в 16.23 ч Луната преминава в Риби и остава в знака до 17.52 ч в четвъртък. Забранени хирургически интервенции на стъпалата, ноктите на краката и на лимфната система.

В четвъртък в 17.52 ч Луната преминава в Овен и остава в знака до 20.22 ч. в събота. Забранени хирургически интервенции на главата, на очите, на ушите, на носа и на лицето - включително пластичните, филърите и ботоксът, ваденето и лечението на зъби.

В събота в 20.22 ч. Луната преминава в Телец, където остава и в неделя. Забранени хирургически интервенции на щитовидната жлеза, на гърлото, ваденето на сливици, лечението и ваденето на зъби.

В понеделник Луната е в Телец и остава в знака до 00.27 ч във вторник. Забранени хирургически интервенции - на щитовидната жлеза, на гърлото, ваденето на сливици, лечението и ваденето на зъби.

Във вторник в 00.27 ч Луната преминава в Близнаци и остава в знака до 06.18 ч в четвъртък. Забранени хирургически интервенции на белите дробове, на хранопровода и трахеята и на дланите.

В четвъртък в 06.18 ч Луната преминава в Рак и остава в знака до 14.09 ч в събота. Забранени хирургически интервенции - на жлъчката, стомаха и панкреаса, включително и пластичните за уголемяване или намаляване на бюста.

В събота в 14.09 ч Луната преминава в Лъв като остава в знака и в неделя. Забранени хирургически интервенции на сърцето, кръста и диафрагмата.