ОВЕН

От началото на двуседмичния период ви предстои да стабилизирате завоюваните позиции. Търговците ще отчетат добра печалба. Не са изключени проблеми с колегите ви. Планирайте задачите си. Ако сте предпазливи и избягвате разправиите, но защитавате правотата си, ще избегнете задълбочаването на неприятностите. Проявете мъдрост и въздържаност. В състояние сте да разрешите неотложен делови проблеми. Очаквайте промени, свързани с материалното ви положение. Отпуснали сте се и трудно ще се справите с професионални проблеми, които изискват светкавично разрешаване. През четирите почивни дни мнозинството от вас се чувстват отлично. Всички делови познанства, срещи и разговори ви носят полза. Не се включвайте в обсъждане на съвместни финансови операции. На всяка цена откажете, независимо как ви ласкаят. Засилва се интуицията ви. Стабилизирайте позициите си. Проведете разговорите с близките си, които все отлагате. Денят е подходящ за обсъждане и предложение за извънсъдебно разрешаване на проблем.

ТЕЛЕЦ

От първия ден на двуседмичния период не се заблуждавайте, че са ви направили изгодно делово предложение. Приемете ли го, ще загубите не малко пари. Сблъсквате с трудности, породени от емоционалните ви реакции. Примирете се, че около вас има и некоректни хора. Не позволявайте да ви прекъсват, докато работите, за да отхвърлите докрай задълженията си. Предстои ви да изживеете положителни промени в материално отношение. Бъдете търпеливи и спокойни. Подхождайте разумно към това, което ви се случва. В очите на околните сте стабилни и спокойни, но под тази маска се крие крайна емоционалност. Тя е причината да имате неприятни срещи, които ще ви ядосат. През четирите почивни дни 2024 очаквайте недоразумения и разногласия, но ако не се подадете на емоцията и премълчите, всичко ще отмине без последствия. Не си разваляйте настроението. Ако нещо не върви по план, ставате досадни и раздразнителни. Работете упорито, защото периода е добро време да се заемете с обмислените начинания, дори и ако са ви хоби. Не губете реалната представа за възможностите си. Ще осъществите плановете си въпреки трудностите.

БЛИЗНАЦИ

От първия ден на периода неочаквано за вашите планове трудностите по пътя ви няма да са малко. Имате достатъчно сили да се справите със задачите си, но не бива да разчитате на помощ. Ще постигнете целите си в личен план. Откажете предложения, свързани с търговия. Не допускайте бързо до плановете си делови партньори, с които се познавате отскоро. Възможни са разочарования. Стабилизирайте постигнатото. Прекъснете всички ненужни партньорства, които ви отнемат време, средства, но без полза. На работното място са задължителни търпението и въздържаността в поведението. Започнатите задачи ви обещават добри резултати. През четирите почивни дни сте напрегнати и нервни. Очаквате провеждането на делови разговори, но ви съветвам да не губите чувството си за реалност. Изненадват ви неочаквани приходи. Пазете се от кражби. Пътуване ще ви се отрази добре. Време е да стабилизирате постигнатото до момента и да не съсипвате отношенията си на работното място. Не позволявайте да ви отклонят от важните задачи. Деловите срещи осъществете сутринта. Следобедите ще ви попречат да осъществите замисленото заради странични причини.

РАК

От началото на двуседмичния период проявете гъвкавост в професионалните си отношения, защото противоречията са породени от трудности, които засягат всички. Ако сте претоварени, избягвайте разправиите с колегите и безпричинните спорове с когото и да било, за да осъществите с лекота плановете си. От значение за професионалната ви кариера е да докажете, че сте коректни. Ще издигнете авторитета си, ако погледнете на професионалните си задачи с оптимистично настроение. На работното място сте във върховата си форма и ще получите похвала. Ще се срещнете с нови перспективни партньори. Внимавайте, защото сте в състояние да си създадете трудности при разрешаването на професионални проблеми. През четирите почивни дни продължавате да се занимавате със започнатото, но междувременно ще усетите напрежение между вашите колеги. Недоволство им е породено от развитието на плановете ви. Не влизайте в спор, не отговаряйте на провокации. Деловите разговори ще ви ядосат. Начинанията обещават добър край, ако не допускате прибързани действия. Независимо от трудностите работата ви спори. Внимавайте с разходите, за да избегнете финансовите проблеми в следващите дни.

ЛЪВ

От четвъртък първия ден на периода избягвайте срещите и запознанствата. Няма да сте в състояние да прецените кого допускате близо до себе си и да се предоверите. Всички проблеми, с които се сблъсквате в този ден, са породени от нежеланието ви да премълчавате. Отложете деловите разговори и срещи. Признанието ще бъде с вас, ако на работното място завършите започнатите задачи. Не споделяйте идеите си, ако имате свой бизнес. Предпазвайте се от финансови загуби. ви изнервят трудности, които са породени от ваши грешки и пропуски на колегите ви. Ще променят изцяло плановете ви за периода, но това е във ваша полза. През четирите почивни дни колегите ви проявяват завист към вас заради професионалните ви постижения и нарочно се опитват да ви развалят настроението. Примирете се и не им обръщайте внимание. Ще сте изкушени да поставите ново начало. Трудностите блокират пътя ви, но за ваша радост ви носят полза. Не разчитайте на късмета си. Не рискувайте. Бързо отстранете допуснатите от вас грешки. Проведете планираните разговори. Обмислете още веднъж договореното, ще откриете слаби страни.

ДЕВА

Двуседмичния период не позволява работа в съдружие. Бъдете внимателни, за да не ви провалят даващи ви съвет ваши колеги, партньори или уж компетентни хора заради липса на знания, за която не сте се досещали. Първо завършете започнатите задачи, а след това се заемете с останалите, които ще приключите бързо. Не проявявайте доверчивост към непознати хора. Възможни са професионални загуби заради прибързаност, които ще навредят на кариерата ви. За заетите в сферата на банковото дело е задължителна задълбочена проверка на всичко, което им предстои да разписват. Периодът ви носи добри приходи, които сте в състояние да инвестирате в губещи сделки заради ласкателствата на хора около вас. Не рискувайте. Разчитайте на интуицията си. Съветите на приятели или вмешателството на делови партньори в работата ви ще доведе до застой. През четирите почивни дни си позволете промени, а преди това сте длъжни да завършите започнатата работа, заради която може да си създадете проблеми. Ако се занимавате с производство и търговия на хранителни стоки, очаквайте добри приходи. Работата ви спори. Възможни са приходи. Деловите разговори и срещи са ползотворни, ако контролирате емоцията си.

ВЕЗНИ

През целия период, ако имате възможност отложете планираните срещи и разговори, ако не е по силите ви да убедите вашите колеги да кажат мнението си. Анализирайте грешките си, доколкото при мнозина от вас това качество е развито. Занимавате се със служебни проблеми. Липсата на самочувствие ви пречи да сте тактични и да работите съвестно. Готови сте да загърбите служебните си отговорности и не е изключено някои от вас да се откажат безработни. Не се радвайте прибързано на получените пари, защото веднага ще се наложи да погасявате стари сметки и изостанали плащания. Денят е подходящ за рутинни занимания, начинанията са нежелателни. През четирите почивни дни отложете големите разходи, въпреки че неочаквани приходи ще ви възвърнат доброто настроение. Организацията на светско събитие отнема от времето на някои от вас, но няма как да откажете. Работата ви и умението да се справяте с всичко ще бъдат отчетени от ръководството и ще получите парично поощрение. Проведете делови разговори, дори да са инцидентни, не ги отклонявайте! Работете задълбочено, защото сте прекалено емоционални и губите чувството си за реалност.

СКОРПИОН

Бъдете внимателни през първата половина на месеца, защото сте разсеяни и изнервени заради прибързаност, последвана от грешки на работното място. Агресията може да стане причина за конфликти. Отложете деловите срещи и разговори и не разчитайте на късмета си, особено при работа с пари. Независимо от финансовите си постъпления не харчете и не планирайте инвестиции и начинания. Завършете започнатото и не пилейте приходите си от този ден, дори и да са големи. Тревожите се за предстоящите задължения на работното си място. Отложете деловите срещи. Ако се налага да подписвате финансови документи, задължително отложете полагането на подписа ва края на месеца. Не взимайте прибързани делови решения и не допускайте да ви манипулират. През четирите почивни дни сте сговорчиви и готови на компромиси, дори и ако са във ваша вреда. Ще срещнете нови делови партньори, които ще променят живота ви. Не се опитвайте да налагате мнението си. Не бива да засягате близките си и да спорите с вашето дете, ако не сте доволни от отношението му към започващата след месец нова учебна година. От нищо ще създадете огромен проблем.

СТРЕЛЕЦ

В двуседмичния период рискувате да допуснете грешки заради прибързаност само защото сте решили да надскочите възможностите си. Очаквайте подобряване на финансовото си състояние. Избягвайте срещите. Всяка словесна агресия към колегите ви е във ваша вреда. Срещите с деловите ви партньори са приятни и полезни и ви обещава отлично самочувствие и душевна хармония, стига да не забравяте, че самоанализът ви носи полза. Имате намерение да започнете нов бизнес. Обсъдете идеята си. Съветвам ви да отложите инцидентните срещи и разговори. Задълбочаването в работата и умението ви да разпределите правилно времето си ще ви донесат признание. Стабилни сте в поведението си, което ще се отрази добре не само на отношенията с колегите ви, а и на тези с близките ви. Ще постигнете целите си. През четирите почивни дни анализирайте думите на новите си делови познати, за да не изживеете поредното разочарование. Не избързвайте и работете със съзнанието, че ако сте разумни, ще постигнете целите си. Бъдете практични. Проведете важните делови разговори и срещи. Оценете правилно възможностите си. Стабилизирайте позициите си. Деловите срещи няма да ви донесат удовлетворение, дори и ако сте добре подготвени.

КОЗИРОГ

През целия период ваши делови партньори ще споделят с вас идеите си за разширяване на фирмената ви дейност. Преценете ги добре, преди да се съгласите с тях и да поставите началото на кампанията. Прекалената активност на работното място ви вреди, защото сте склонни да се претоварвате емоционално и интелектуално. Осъществете делово пътуване, което ще ви донесе добри приходи в следващите седмици. Умението ви да прогнозирате е гаранция за успех. Ще завишите авторитета си. Бъдете внимателни при работа с документи. Не се впускайте в активна работа, защото сте застрашени от грешки заради прибързаност. През четирите почивни дни се включете в доброволческо начинание. Търговията ако е ваша професия или хоби ви радва с добри приходи. Появата на нови идеи ви позволява да разкриете нови източници за осигуряване на доходи. Избягвайте разправиите у дома и на работното място. Обърнете внимание на новите изгодни предложения, без да давате положителен отговор в същия ден. Справяте се със задълженията си. Избегнете появата на препятствия заради участието в рисковани инвестиции. Трудностите ще ви предпазят от грешки.

ВОДОЛЕЙ

От четвъртък, първия ден на двуседмичния период внимавайте да не пропуснете добрите възможности за финансиране. Планирайте целия месец, за да не се натоварите до физическо изтощение. Очаквайте финансови постъпления от участието ви в голям проект. Ако не сте прекалено чувствителни и не реагирате емоционално, работите активно и уверено, ще се радвате на мечтаните резултати. Не е изключено да се появят възможности за начинания, изискващи бърза финансова подкрепа. Обсъдете при необходимост начините за кредитиране. През четирите почивни дни бъдете особено внимателни при работа с документи. Не слагайте подписа си под каквото и да било, дори и на документа. Пазете се от измами и самозаблуда в професионално отношение. Не проявявайте излишна доверчивост, ако ви убеждават да се включите в благотворителна кампания. Няма да липсват и професионални трудности, изискващи задължителен анализ на работата ви до момента. Заемете се с рутинните си задължения, начинанията отложете, но периодът е подходящ да предприемете промени, които са планирани от вас преди време. Разчитайте на себе си.

РИБИ

От първия ден на периода деловите разговори са безпредметни, говорите повече от нужното. Късметът ви изневерява. Концентрирайте се в работата си, за да не изпуснете доходи, които не са ви излишни. Задълженията на работното ви място са много. Постарайте се да отхвърлите най-неотложните задачи. На всяка цена си наложете търпение и въздържаност и се заемете с вашите ежеднeвни служебни задължения Внимавайте с новите делови запознанства. Анализирайте всяка дума, която чувате. Бъдете умерени и тактични пред хора, от които зависи вашата кариера. През четирите почивни дни в семейството ще нарушат финансовата ви стабилност, което е повод за скандал. Ще научите, че сделка с ваши делови партньори ви носи по-добра от очакваната печалба. Успех ще жънат занимаващите се с изкуство. Творческите срещи и обмяната на опит са градивни и ще бъдат помнени дълго. Без притеснения да оформите важни документи, както и такива, свързани с намерението ви да започнете частен бизнес. Не споделяйте какво сте постигнали, за да не ви попречат. Въпреки желанието ви да общувате е по-добре да сте на работното място и да се концентрирате в работата си, а не да търсите поводи за почивка и разговори.

Влияние на Луната в периода 01.08 - 16.08.2024

1 АВГУСТ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната преминава е в Близнаци до 06.18 ч. Забранени са операциите на бронхите, белия дроб и трахеята, а след това – на стомаха, жлъчката, подстомашната жлеза, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

Също в четвъртък в 06.18 ч. Луната преминава в Рак и остава в знака до събота 14.09 ч. Забранени са операциите на стомаха, панкреаса и жлъчката, на бучки на гърдите заради мастит при кърмачките, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

3 АВГУСТ – СЪБОТА

Луната преминава в Лъв в 14.09 ч. и остава там до вторник 00.16 ч. Забранени са операциите на сърцето, кръста, гърба и диафрагмата, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

6 АВГУСТ - ВТОРНИК

Луната преминава в Дева в 00.16 ч и остава в знака до четвъртък 12.30 ч. Забранени са операциите коремната кухина заради трудното зарастване на тъканите, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

8 АВГУСТ - ЧЕТВЪРТЪК

Луната преминава във Везни в четвъртък в 12.30 ч и остава в знака до неделя. Забранени са операциите на бъбреците, подстомашната жлеза и ендокринната система, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

11 АВГУСТ - НЕДЕЛЯ

Луната преминава в Скорпион в 01.33 ч и остава в знака до вторник 12.59 ч. Забранени се операциите на половите органи

13 АВГУСТ – ВТОРНИК

Луната преминава в Стрелец в 12.59 ч във вторник и остава в знака до четвъртък 20.50 ч. Забранени са операциите на черния дроб, кръвоносната система, операциите, свързани с донорство и кръвопреливане, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

15 АВГУСТ – ЧЕТВЪРТЪК

Също в четвъртък Луната преминава в Козирог в 20.50 ч. където остава и в петък. Забранени си операциите на на костната система, ставите, коленете, ваденето на зъби, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

