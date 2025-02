Чуйте астрохороскопът на Светлана Тилкова- Алена за периода 15.02 - 28.02.2025

ОВЕН

От началото на седмицата се възползвайте от шансовете си, защото сте в печеливша позиция. За да успеете в поставените цели, трябва да промените стратегията и да се съобразите с целите на хората, от които зависите. Отхвърлете само обичайните си ежедневни служебни задължения. Не се обвързвайте с нови предложения. Последствията ще са неблагоприятни за вас. На работното място сте напрегнати и конфликтни без причина. Около вас прехвърчат искри, които нямате желание да загасите, и пожарът на скандалите ще лумне. Ще си създадете много неприятели, ако не смекчите поведението си. През почивните дни обърнете внимание на себе си и се заредете с увереност, за да не се проваляте. Възможни са резки промени в настроението. Причината е нежеланието ви да поддържате нормални, спокойни отношения. Напрежението е огромно. Начинанията ви са обречени на провал заради хората, с които сте решили да работите. Повечето задължения, домашни и при някои от вас - служебни, ще изпълнявате половинчато и с досада. Трудности и неприятности, които сте предизвикали сами, са причина емоцията ви отново да победи разума в почивния ден и да се превърне в нападателно поведение и агресия. Постарайте се думите и постъпките ви да не изпреварват мисълта. Обиждате и не помните, а после се чудите защо странят от вас.

ТЕЛЕЦ

През седмицата материалните ви стремежи и намерението ви да работите след работно време са причината за семейните ви проблеми. Не разчитайте, че ще се измъкнете от скандала, като се оправдавате с важността на деловите си срещи. Ще се сблъскате с непредвидени трудности, ако не сте отговорни и гъвкави, за да се съобразите с промените и действате според ситуацията. Разчитайте на положителни резултати в разрешаването на проблеми на работното си място. Имате възможност да се придвижите към нов връх по служебната стълбица. Пътуванията ви носят удовлетворение, не отказвайте командировка. През почивните дни имате възможност да предприемете промени, които няма да бъдат подкрепени заради проява на завист, че идеята е ваша. Ако за вас дните са работни, отхвърляте без разсейване деловите си задачи. Уверени сте в силите си и ще успеете във всички занимания, като ги завършите до края на деня. Не поставяйте ново начало. Обмислете възможности за стабилизиране на финансовото си състояние. Преценявайте добре новите си делови запознанства, за да си спестите проблемите. Работата ви спори, ако не се разсейвате със странични занимания. Не се доверявайте на непознати хора, неочаквано озовали се около вас, възможно е да ви навредят.

БЛИЗНАЦИ

От началото на седмицата запознанство ще промени възприятията ви за света, но може и да ви обърка. Не проявявайте ненужно любопитство към информацията, която ви поднасят, за да не ви принудят да поемете отговорности, каквито не искате. Както добре печелите, така и сте склонни да помагате на всички нуждаещи се. Не проявявайте щедрост, ако не е заслужена и не са ви помолили за помощ. Добре е да се вслушате в съветите на приятелите и колегите си. Не се поддавайте на интриги и провокации, които целят да ви отклонят от преките ви задължения. Във ваша полза е да бъдете сдържани и да не рискувате. През почивните дни се примирете с напразните си надежди за главоломен успех, които няма да се осъществят в този период. Очаквайте служебни недоразумения и конфликти. Наложете си търпение и ще се справите. Анализирайте поведението на околните и ако не е това, което очаквате, преценете дали не сте го предизвикали със свои действия. Мнението и идеите ви ще бъдат чути. Намерете начин да ги споделите. Подгответе се за деловите си задължения и очакваните „внезапни“ проверки от ръководството през предстоящата седмица.

РАК

Странно е, но от първия ден на седмицата сте в мрачно настроение. Причината е, че както мислите, че знаете какво целите да постигнете на работното си място, така не сте съвсем сигурни. Не се опитвайте да заобиколите назряващите проблеми, ако искате да се справите с трудностите. Грози ви начало на финансова криза заради непредвидени разходи. Сякаш забравяте, че животът постоянно поскъпва. Неудобството ви от някого или нещо не е причина да си създавате трудности и да рушите материалната си стабилност заради нежеланието ви да се занимавате с рутинната си работа, защото ви е скучна. Бъдете внимателни в думите и действията си, ако ви ядосват умишлено и не обиждайте човека срещу вас. През почивните дни денят сте с променливо настроение заради липса на самочувствие. Вашата интуиция и умението ви да научавате тайните на хората ще ви бъдат от полза. На работното място създайте хармонични отношения с колегите си. Те са от значение за вашите бъдещи постижения. Възможни са изненадващи обрати, които могат да ви принудят да тръгнете в нова, неочаквана посока. Налага се да защитавате и отстоявате принципите си. Не преценявате безпристрастно хората и създавате предпоставка за проблеми. Емоцията ви тласка към грешни решения водещи към неприятности.

ЛЪВ

От началото на седмицата сте повлияни от ваши колеги и от нови запознанства. Обмислете правилните инвестиции за следващите дни, за да ви донесат печалба. Доволни сте от планираните от вас разговори. Проявете такт и премълчавайте, ако ви критикуват. Бъдете внимателни, защото рискувате да попаднете във властта на ваши нови познати, даващи ви примамливи, но неизпълними обещания. Ако се подведете, само себе си винете за проблемите в делови и личен план. Дебне ви опасност от финансови загуби, защото отново сте подвластни на желанието за промени. Всеки ден до обед работете сами, а след това е време за екипна работа. Не взимайте крайни делови решения, дори за дреболии. През почивните дни, дори и да сте свободни от домашни задължения не бива да поемате нови служебни задачи. Занимавайте се единствено с обичайната си работа. Няма да ви липсват срещи и запознанства, но не провеждайте делови разговори. Бъдете справедливи в отношенията с близките си и търпеливо приемете критиката по ваш адрес. Деловите разговори няма да имат положителен резултат заради неподходящи запознанства. Иска ви се това да са бъдещи делови партньори, но ще се опарите, ако сте прекалено настоятелни.

ДЕВА

Седмицата обещава успешни делови срещи. Обсъдете договорите за съвместна дейност и ги подгответе за подписване от вашите делови партньори, ако сте водещите в бъдещите проекти. Запознанствата са добра основа за бъдещата ви делова дейност. Стремите се да покажете на новите си познати, че сте добронамерени. Въпреки трудностите изпълнявате в срок рутинните си задължения. На работното място се справяте отлично. Умението да преодолявате препятствията без усилия ще впечатли колегите ви и ще поискат да им помогнете. Не давайте неизпълними обещания и не се съгласявайте да ви товарят с непосилни отговорности. През почивните дни за пореден път имате възможност да постигнете целите си, ако не се оставите във властта на емоцията, която ви вреди. Не се доверявайте на колегите си, ако сте се разочаровали от тяхното поведение. Причината да сте напрегнати е породена от незавършени задачи, които сте изоставили заради други задължения. Би било добре да ги приключите и да обмислите бъдещите си планове. Овладейте вашата прекомерна чувствителност, за да си спестите проблеми на работното място и в личните отношения в този почивен ден. Възможно е да привлечете негативно настроени хора, които ви вредят с песимизма си.

ВЕЗНИ

През седмицата деловите срещи ще изненадат и вас, и партньорите ви с неочакваното развитие на разговорите. Стабилизирайте вече постигнатото на работното си място, без оглед на препятствията по пътя ви. Въпреки това не поставяйте ново начало, което ще повлече след себе си проблеми, водещи до необратими последици и финансови загуби, въпреки че умело се разпореждате с инвестициите и финансовите си запаси. Не оставяйте други хора да уреждат договорите по сделките, които сте уговорили, за да не ви провалят или ви изместят от позицията. Трудностите са в изобилие. Бъдете внимателни в деловите разговори и не се впускайте в прекалена откровеност. Не споделяйте плановете си, за да не се окажете измамени от неприятели. Очаквайте напрегнати почивни ден. Не се крийте от делови разговори и от виртуално съвещание с вашите колеги и началници. Ще са ползотворни, ако запазите спокойствие и не показвате лошото си настроение. Наблегнете на социалните си занимания, но внимавайте със запознанствата и не се доверявайте на непознати хора само защото сте решили да блеснете със знанията си. По-добре най-напред ги опознайте. Можете а поставите ново начало, затова не бива да го пилеете в празни приказки и да гледате през пръсти на служебните си задължения. Съветите на приятели ви носят полза, така че не ги пренебрегвайте.

СКОРПИОН

От първия ден на седмицата неочаквани и крайни реакции на ваши делови партньори ще ви подействат отрезвяващо и ще ви принудят да прекратите отношенията си с тях. Погрешно разбрани думи при делови срещи ще доведат до финансови проблеми. Очаквайте обаждане, свързано с делови предложения, които ще ви изненадат, но ще заработите добри пари Постепенно забравяте за притесненията си. Овладявате с лекота нови и необичайни знания. Занимавайте се само с рутинната си работа. Не започвайте важни нови задачи. Стабилизирайте постигнатото. Почивните дни разправия у дома ви действа потискащо, но не ви позволява да се отказвате от задълженията си. За да изясните чувствата си, се разходете. Ще избистрите мислите си и ще осъзнаете какво искате и какво да промените. Във ваша полза е да си отговорите на въпроса дали причината за непрекъснатите проблеми с околните не се крие във вас. Не подхождайте емоционално към случващото се. Ако не успеете да поставите чувствата си под контрол, ще съсипете деня си. Ще ви изненадат неочаквани делови познанства, които ще станат причина да сключите печеливши договори. Вземете важни решения, свързани с вашите делови намерения.

СТРЕЛЕЦ

През седмицата ви грозят загуби. Допуснете ли ги, ще нарушат финансовата ви стабилност. Заемете се с промените предпазливо. Не се опитвайте да изпреварите времето. Отложете пътуванията и не рискувайте. Работещите в медии да внимават с думите си. Уговорете среща с ваши делови партньори, с които искате да създадете съдружие. През периода имате задачата да уточните детайлите за съвместната си работа. Над вас властва емоцията, която е свързана за пореден път с действията ви от предишния ден. Ако сте били разумни и не сте пилели пари на вятъра, сега ще ви предложат изгодна инвестиция. Имате намерение да се видите с приятели, но сте принудени да пътувате. Трудностите в общуването и в служебните ви задължения са преодолими. Запазете спокойствие. Бъдете уверени в себе си, защото през този период сами управлявате Съдбата си. Замисляте сериозна промяна в живота си. През почивните дни очаквайте сблъсъци на мнения с вашите колеги и партньори. Неподходящи за вас запознанства може да ви отклонят от поетия път. Не е изключено да провалят професионалните ви планове. Заради обзелото ви нетърпение нежеланието да изчакате до вечерта с разговорите у дома за изясняване на отношенията ще утежни ситуацията. Наложете си спокойствие. Справяте се добре със задачите си. Прибързаността е във ваша вреда.

КОЗИРОГ

От първия ден на седмица сте заредени със сили, но бъдете внимателни и не проявявайте дразнеща активност на работното място. Всичко, което започнете, ще ви донесе успех. Ако шофирате, не се изкушавайте от високите скорости. Успявате да се справите на работното място и у дома с всички изостанали задачи, които ви притесняваха през изминалите дни. Очаквайте добри приходи. Бъдете внимателни и предпазливи. Не мислете само за кариерата си. Ако сте прозорливи, ще осъзнаете, че пред вас се разкриват големи възможности за творчество и себеизява. Анализирайте постигнатото и бъдете самокритични, за да осъзнаете собствените си пропуски. Обмислете задачите си за следващата седмица, като разпределите така работата си, че да имате време и за себе си, и за близките си. През почивните дни ви е трудно да се преборите с егоизма си. Говорите само за пари. За трудностите по пътя ви не е виновен никой, освен вас. Справете се сами с тях. Престанете да търсите странични причини за свое оправдание. Плановете ви може да се осъществят, но не бива да налагате мнението си в почивния ден и да изисквате подкрепа с агресия. Очаква ви емоционален подем. Изостанали задачи ще ви напомнят непрекъснато за себе си и поставят на изпитание вашето здраве заради бликащата емоция, която ви тласка към депресивни състояния.

ВОДОЛЕЙ

От петък са възможни две крайности – или ще изгубите част от спестяванията си, или неочаквано ще получите пари, на които отдавна не разчитате. Овладейте емоциите си и си върнете самочувствието, за да се справите с изпитанията. Ще сте подвластни на желание да се отдадете на анализ и оценка на постигнатото. Не пропускайте възможността да поднесете идеите си на ръководството. Ако сте решили да инвестирате в строителния бизнес, не рискувайте. Обмислете намеренията си. Стабилизирайте завоюваните позиции. Не се впускайте в начинания. В края на периода финансовото ви положение е нестабилно. Обмислете нови възможности, но не разчитайте на приходи. Анализът на постигнатото и на грешките ви е във ваша полза. Ако е възможно, коригирайте пропуските си. През почивните дни сте подвластни на промени и стремеж да докажете, че сте готови за новите си задължения. Въоръжете се с търпение и не се противопоставяйте на хората от обкръжението си. Не проявявайте агресия и не се налагайте. Каквото и да започнете, приемете, че е обречено на провал, защото влагате нездрава емоция и постоянно досаждате с претенциите си. Може да имате проблеми по договори и неизплатени задължения към вашата фирма. Наложете си спокойствие. Имате възможност да предприемете промени, не ги отлагайте в търсене на стопроцентови гаранции за успех.

РИБИ

От началото на седмицата имате възможност да договорите печеливша работа, но ако пропуснете срещите си, няма да имате нов шанс да ги осъществите. Внимателно изслушвайте събеседниците си. Внимавайте да не пропуснете нещо важно. Материалното начало е водещо и сте готови на всичко, за да изкопчите повишение на заплатата. Ще сте губещи, ако започнете първи да демонстрирате колко сте компетентни. Интересни новини, които отдавна очаквате, ще ви оправят настроението и успокоят напрежението, което ви е обзело. Не бързайте да се радвате и да се отпускате. Бъдете отговорни и предпазливи. През почивните дни търпението и коректното отношение към всички са трамплин към успеха. Не започвайте нищо ново. Обмислете добре плановете си. Деловите разговори са градивни. Вест или посещение от чужбина ще изненада приятно мнозина от вас. Разговорите ви в деня са много. Хората, с които се срещате, са интелигентни, заети в различни професионални сфери. Поднасят ви интригуваща информация. Не ви липсва импулсивност и стремеж към нови хоризонти, но рутината и търпението са вашите най-добри съюзници.

Характеристика на Луната за втората половина на февруари

В събота

Луната преминава от Дева във Везни в 13.45 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на коремната кухина, а след този час – на бъбреците, подстомашната жлеза и ендокринната система, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В неделя и понеделник

Луната е във Везни. Забранени са операциите на бъбреците, пикочния мехур и бедрата, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

Във вторник

Луната преминава от Везни в Скорпион в 02.19 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на бъбреците, пикочния мехур и подстомашната жлеза, а след това на половите органи, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В сряда

Луната е в Скорпион. Забранени са операциите на половите органи и дебелото черво, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В четвъртък

Луната преминава от Скорпион в Стрелец в 14.54 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на половите органи, а след този час на черния дроб, кръвоносната система, операциите, свързани с донорство и кръвопреливане, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В петък и събота

Луната е в Стрелец. Забранени са операциите, свързани с донорство и кръвопреливане, както и тези на черния дроб, ако не са животоспасяващи, въпреки че и тогава крият риск.

В неделя

Луната преминава от Стрелец в Козирог в 01.08 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на черния дроб, кръвоносната система, свързаните с донорство и кръвопреливане, а след прехода – на костната система, ставите, коленете, ваденето на зъби, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В понеделник от втората седмица

Луната е в Козирог. Забранени са операциите на костите, сухожилията и колянната става, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

Във вторник

Луната преминава от Козирог във Водолей в 07.40 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на костите, ставите, сухожилията, а след прехода - операциите на вените, сухожилията, апендикса и ваденето на зъби, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В сряда

Луната е във Водолей. Забранени са операциите на костите, ставите, сухожилията и вените, а също и на апендикса и на очите, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В четвъртък

Луната преминава от Водолей в Риби в 10.47 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на ставите, вените, апендикса и ваденето на зъби, а след този час на стъпалата, лимфната система и за премахване на кисти, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В петък

Луната е в Риби. Забранени са операциите на стъпалата, лимфната система и за премахването на кисти, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.