ОВЕН

През втората седмица на август имате нужда от подкрепа на вашите планове, но и шанс за възход. Не предявявайте прекалено високи изисквания към околните в професионален и личен план. Деловите разговори са ползотворни. Ще отхвърлите много работа, но резултатите няма да ви задоволят. Няма да сте доволни и от подписаните договори и споразумения, но те ще донесат добри приходи, ако развивате собствен бизнес. Силите ви се възвръщат. Стабилизирайте постигнатото. Имате възможност да разширите дейността си. Очаквайте промени. Проведете разговорите с началниците си. Възможно е да ви предложат повишение на заплатата. През петте почивни дни потърсете ново поле за развитие, като проявите такт и търпение. Имате възможност да обмислите прехвърляне на друга работа с по-високо заплащане. Не я отказвайте. Променете тези от навиците си, които отблъскват околните от вас. Въпреки възможността за приходи периодът е неблагоприятен. Сериозна е заплахата от разправии с партньорите, както и с колегите ви. В състояние сте сами да си създадете проблеми, особено в личния живот, мерете си думите. Деловите срещи са провал, по-добре ги отложете.

ТЕЛЕЦ

От първия ден на втората седмица на август трудностите са породени от безотговорността на ваш колега, но не пречат на работата ви. Ще постигнете целите си, ако не се ядосате, че всичко се осъществява по-бавно. Ще получите добро заплащане за многото приключени задачи. Очаквайте промени и приятни новини за приходи. В лошо настроение сте във втората половина на деня, но ще го преодолеете. Стабилизирайте постигнатото в служебен план, но не поставяйте ново начало. Целеустремеността ви и творческият подход ще доведат до добри резултати в работата, ако сдържате емоциите си, в чиято власт сте от сутринта. Част от тях са свързани с новите ви познати. Бъдете готови да отхвърлите неотложни служебни задачи. През петте почивни дни, стига да е възможно, избегнете срещите и разговорите със задгранични партньори. Имате възможност да попълните банковата си сметка, ако се занимавате с търговия. Общуването с нови познати ще ви попречи да работите спокойно и съсредоточено. Ще научите, че се издигате на важна професионална позиция и може да поставите ново начало в работата си. Не бъдете прибързани. Няма да успеете да разрешите лесно проблеми, свързани с личните си финанси.

БЛИЗНАЦИ

През втората половина на месеца сте избухливи и заядливи. Въпреки намерението ви да не работите, се налага да се заемете с преките си професионални задължения. На работното място завършете започнатото. Обмислете начинанията с вашите партньори и проведете разговорите си, може и на делови обяд. Не се изкушавайте да обещавате инвестиции, които не сте обсъдили и анализирали. Бъдете внимателни във всичко, което предприемате на работното си място, и не разчитайте на късмета си. Отложете планираните делови разговори. Отдайте се на творчество, без значение с какво се занимавате. Имате възможност да изявите скритите си заложби и да поставите началото на нови занимания. През петте почивни дни сте орисани да срещате странни хора. Очаквайте изненади, свързани с ваши колеги, от които сте разочаровани. По-добре избягвайте общуването, ако видите, че са склонни да създават конфликти. Работете, без да отклонявате вниманието си с извънслужебни разговори. Колкото и да ви се иска да си кажете мнението бъдете тактични, мълчаливи и отговорни по отношение на служебните си задачи. Не очаквайте бързо и лесно разрешаване на финансови проблеми.

РАК

Дните през втората половина на месеца сте в състояние да предизвикате неочакван и негативен обрат в живота си заради неподходящи познанства, срещи и разговори. Не взимайте прибързани решения за професионалните си планове. Контролирайте емоциите си, овладейте агресията си и не се ядосвайте от най-малкото нещо. Не бързайте с обещанията за инвестиции, дори и ако са ви предложени от ваш добър приятел. Очаквайте информация за отлични финансови постъпления. Не влизайте в конфликт на работното място, защото последиците ще са трудно предвидими. От нищо можете да предизвикате уволнението си. Начинанията са нежелателни. не проявявайте доверчивост към непознати хора, за да избегнете загуби. Не бъдете прекалено критични към колегите си и не прекалявайте с изискванията си на работното място. През петте почивни дни е неблагоприятен заради нежеланието ви да осъзнаете грешките си, да ги признаете на близките си. Деловите начинания са проблемни. Промените са свързани с необходимостта да изясните отношенията с колегите си. Бъдете предвидливи и не взимайте прибързани крайни решения, ако сте началници. В материално отношение не очаквайте промени в този почивен за мнозинството хора ден.

ЛЪВ

От събота първия ден на периода, отново обмислете деловите разговори, от които зависи осъществяването на бъдещите ви професионални планове. Не пропускайте да се видите с вашия адвокат и да обсъдите възможния риск. Ако не съберете сили да преодолеете служебни проблеми и трудности, сами ще сте виновни за бъдещите си проблеми. Пътуванията ви носят бъдеща печалба. Може да подписвате документи, но не свързани с финансови операции. Колегите ви няма да отхвърлят разговори, свързани с промени на работното място. Помислете за начина, чрез който да докажете правотата си пред ръководството и да получите заслужено признание. Не налагайте волята си емоционално, с инат и агресия, защото ще получите отказ. През петте почивни дни сте във властта на промени, сред които ще има и неприятни заради очаквани, но бавещи се финансови постъпления. Заемете се само с текущите си задължения. Отношенията с околните са хармонични. Почивният ден е добър за пътувания. Работещите се чувстват във върхова форма. Не поставяйте ново начало, а завършете започнатото. Имате възможност да се справите с всичко. Работете търпеливо и съсредоточено.

ДЕВА

От началото на втората половина на месеца сте притеснени от поредните неочаквани препятствия на пътя си, но причината не е във вас. Примирете се и се занимавайте с други задачи, които зависят само от вашите решения. Пазете се от самохвалство и не се поддавайте на ласкателства. Срещите и запознанствата ви да са добре преценени. Не се обвързвайте с обещания за финансова подкрепа. Периодът е напрегнат, затова отложете преди всичко важните разговори, но приемете делово предложение, което няма да ви отклони от пряката работа и ще ви донесе пари. Неочаквани събития може да ви извадят от обзелата ви летаргия и да се наложи да участвате във важна среща. Не е изключено да ви поканят на политическа дискусия, ако политиката е ваше поприще. През петте почивни дни работата ще ви издигне на нов кариерен връх. Ще научите, че имате отлични финансови постъпления. Начинанията са успешни. Направете бъдещите си професионални планове, защото сте в изгодна позиция. Промените са във ваша полза, независимо от това, че някои завистници се опитват да ви попречат да ги предприемете и да постигнете целите си. Паричните загуби, които може да предизвикате, ще са причина за проблеми с вашите близки.

ВЕЗНИ

През втората половина на август ще останете разочаровани в очакванията си за големи печалби от ваши начинания. Подвели са ви със сумата, която са ви обещали. Въздържайте се от пътувания. Ако се налага да провеждате делови разговори, изслушвайте с внимание събеседника си, за да ви донесат очакваните резултати. Насочете усилията си към обогатяване с информация в различни области на живота. Изберете в какви образователни курсове да се запишете, без значение на каква възраст сте. Грешките са породени от доверяване на непроверена информация. Искате да блеснете, но с цената на финансови загуби. През петте почивни дни всичко около вас се развива много бавно. Започнатото ще се провали. Неочаквана новина за допълнителна работа ще усложни отношенията с колегите ви. Смело се захванете със служебните си задачи и резултатите няма да закъснеят. Ще проведете дискусии и задълбочени разговори. Не е изключено да се почувствате виновни заради факта, че не сте изпълнили задачите си у дома. може да се наложи да организирате неочаквано семеен празник, който ви натоварва. Не проявявайте прекалена активност на работното място.

СКОРПИОН

От първия ден периода облаците над главата ви ще се разсеят и ще погледнете към бъдещето с повече оптимизъм. Посъветвайте се дали трябва да промените някои клаузи в подготвените договори, които ви притесняват. Време е да си извадите поука от минали грешки и да не се отнасяте безотговорно към финансовите си вложения. Очаквайте делово посещение на ваши задгранични партньори. Деловите срещи са успешни, защото сте спокойни и самоуверени. Отдавна не ви се беше случвало да сте с отлично самочувствие. Тактът и търпението са ви от полза. През петте почивни дни проведете разговора, който отложихте през изминалата седмица. Не забравяйте да поставите условията си, за да не навредите на работата си, особено ако сте на ръководен пост. Завършете започнатите задачи и осъществете запознанства, които да ви осигурят финансова подкрепа. Все пак оглеждайте внимателно договорите, за да не се окажете притиснати от непосилни клаузи. Стабилизирайте деловите и личните отношения. престанете да мърморите на брачния си партньор за всяка дреболия, защото ще му досадите, а ако отношенията са далеч от създаването на семейство, връзката ви може да приключи в този ден.

СТРЕЛЕЦ

През втората половина на месеца анализирайте действията и грешките си. На работното място очаквайте осъществяване на полезни делови срещи. Ако ви предстои да сключвате сделка, не избързвайте, а обмислете всичко още веднъж. Не слагайте днес подписа си под окончателен договор. Възможни са финансови придобивки и приходи. Изпитвате потребност да кажете мнението си, без да се налага да премълчавате пропуските на вашите колеги и партньори. Безпристрастната оценка на постигнатото от тях е болезнена и те не я приемат. Острите реплики водят към разваляне на отношенията. През петте почивни дни отново ви изнервят затруднения в почивния ден. Ако сте заети с творческа професия, денят ви е едно голямо разочарование. Ще се наложи да направите корекция на плановете си, а това няма да ви хареса. Не взимайте прибързани решения и не предприемайте решителни стъпки за промяна. Възможно е влошаване на финансовото ви състояние в този почивен ден. Бъдете отговорни и въздържани. Не се правете на многознайковци, приемете мнението на околните, за да не предизвикате агресия в деловите си партньори и да не се злепоставите. Срещите и разговорите в почивния ден са ползотворни.

КОЗИРОГ

Във втората половина август рутинни задължения заемат голяма част от мислите и времето ви. Оказвате силно влияние върху колегите си, но този факт не ви дава право да ги използвате заради материалните си стремежи. Предстои ви наситен с емоции период. Ще получите признанието и на колегите си, и на ръководството заради помощта, която сте им оказали. Трудности ви пречат на работното място и блокират възможността да постигнете целите си. По-добре се въоръжете с търпение и приемете, че забавянето е във ваша полза и ви предпазва от грешки. През целия период сте подвластни на резки промени в настроението. Срещите ви са много, а запознанствата могат да ви донесат не малко разочарования. През петте почивни дни, е резултатна всякаква колективна работа, чрез която ще получите похвала и по-високо заплащане. Не отказвайте помощ отстрани. Пътуванията са нежелателни. Внимавайте! Недообмислени решения ви тласкат към грешки. Ако сте достатъчно прозорливи, може да извлечете максимална полза на работното място. Бизнесмените и хората, които се занимават с предприемаческа дейност, жънат успехи, на които не са се надявали.



ВОДОЛЕЙ

Двуседмичният период не започва добре за вас, защото сте напрегнати и нервни, с променливо настроение. Не позволявайте липсата на спокойствие да провали работата ви. Избягвайте запознанствата и се дръжте добре с колегите си. Вашият оптимизъм ви помага да постигнете отлични резултати и да достигнете поредния професионален връх. Не допускайте провал, след като сте пожънали успех. Изпълнявайте преките си задължения на работното място. Пред вас се очертава предложение за нова работа. Не избързвайте с отговора си. Разчитайте на себе си. Намерете начин чрез пряката или индиректна подкрепа да разрешите важен професионален проблем. През петте почивни работата ви може да изостане, въпреки че се очертава възможност за бърз подем в материално отношение. Нови запознанства са основа както за бъдещата ви самостоятелна дейност, за бъдещите ви успехи, така и за провал. Бъдете внимателни! Постигате планираните професионални цели. Завършете започнатата работа и без колебание се заемете с новите си задачи. Справяте се без усилия, но ядовете в дома ви са причина да работите по-бавно от обичайното. Не са изключени неочаквани разходи, свързани с покупки за вашите деца или лечение на роднини.

РИБИ

Втората половина на месеца не е благоприятна за обогатяване с нова информация. Възможни са сблъсъци с ръководството, но с търпение и яснота какво искате ще изясните проблемите без много усилия. Постарайте се да сдържате емоциите си и завършете работата си. Ще срещнете хора, които ще ви обогатят с нови знания и ще ви бъдат полезни. Идеите ви ще намерят приложение и ще бъдат одобрени от ръководството. Бъдете точни и принципни и ще докажете, че сте перфектни в работата си. Отдавна се надявате да разкриете нови възможности за професионална изява и очаквате пари, които дълго не ви превеждат, което все пак ще се случи, но не скоро. През петте почивни дни не пропускайте добрите възможности, дарени ви от Съдбата. Ще разрешите финансов проблем. Емоцията няма да ви позволи да сте обективни към колегите и партньорите си и ще стане причина за разправии. Пазете се от кражба на пари на улицата, особено когато излизате от банка или теглите от банкомат. Не е изключена криза в материално отношение. За мнозина почивните ще преминат тихо и лениво. Други ще се надяват да чуят дългоочаквано предложение за допълнителна работа по скъпо платен проект, което без бавене ще приемат.



ВЛИЯНИЕ НА ЛУНАТА

17 АВГУСТ – СЪБОТА

В събота Луната преминава в Козирог в 20.50 ч. където остава до неделя 00.44 ч. Забранени си операциите на на костната система, ставите, коленете, ваденето на зъби, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

18 АВГУСТ – НЕДЕЛЯ

Луната преминава във Водолей в 00.44 ч и остава в знака до вторник 01.51 ч. Забранени са операциите на вените, сухожилията, апендикса и ваденето на зъби, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

20 АВГУСТ – ВТОРНИК

Луната преминава в Риби в 01.51 ч и остава в знака до 02.01 ч в четвъртък. Забранени операциите на стъпалата, в областта на стъпалата, пръстите на краката, на сухожилията на пръстите и сухожилните връзки, на храносмилателната система на лимфната система ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

22 АВГУСТ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната преминава в Овен в 02.01 ч. където остава до събота 02.59 ч. Забранени са операциите на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката, ваденето и лечението на зъби, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане

24 АВГУСТ – СЪБОТА

Луната преминава в Телец в 02.59 ч където остава до понеделник 06.03 ч. Забранени са операциите на челюстите, на гърлото, ваденето на сливици и зъби, лечението на ушите, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

26 АВГУСТ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната преминава в Близнаци в 06.03 ч. и остава в знака до сряда 11.46 ч. Забранени си операциите на бронхите, белите дробове и трахеята, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане. Забранено е поставянето на упойки.

28 АВГУСТ – СРЯДА

Луната преминава в Рак в 11.46 ч и остава в знака до 20.08 ч в петък. Забранени са операциите на стомаха, жлъчката, подстомашната жлеза, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

30 АВГУСТ – ПЕТЪК

Луната преминава в Лъв в 20.08 ч и остава в знака и в събота – последния ден от август. Забранени са операциите на сърцето, кръста и диафрагмата.