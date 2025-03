Чуйте астрологичен хороскоп на Светлана Тилкова- Алена в звуковия файл:

АСТРОЛОГИЧЕН ХОРОСКОП ЗА 01.04 – 15.04.2025

ОВЕН

От началото на двуседмичния период поставете внимателно, но добре обмислено начало на нови занимания. Не се надявайте на бързи професионални резултати, въпреки че работите с удоволствие и сте уверени във възможностите си. Пазете се от измами при служебни разговори, но не си внушавайте, че при всеки разговор ви мамят. Вашата мнителност води до агресивни, необмислени постъпки. Ако внимавате имате шанса да осъществите полезни делови запознанства, но със задълбочена преценка допускайте новите хора до себе си. Радвате се на очаквани професионални постижения. Направете поредната крачка към стабилизиране на постигнатото. Деловите разговори ви носят очакваните резултати, ако ги провеждате сами, а не пред странични хора, били те и колеги. Не пропускайте да обмислите възможностите, позволяващи ви да започнете нова работа. За съжаление сте във властта на емоцията и преценката ви е объркана. Не злоупотребявайте с търпението на Съдбата, ако нарочно бавите изпълнението на поставените ви задачи. Днес сте във форма и е във възможностите ви да отхвърлите всичката си изостанала работа. През почивните дни разчитайте на личния си чар и на умението си да общувате. Удаде ли ви се възможност да подобрите финансовото си състояние и да стабилизирате заеманото обществено положение, не отказвайте разговор. Не пътувайте, дори на близко разстояние. Бъдете предпазливи в срещите и разговорите.

ТЕЛЕЦ

От вторник, първия ден от периода, не се отдавайте на усилна работа. Трудностите няма да са малко, грешките също, но ако се притесните, ще ги утежните. Бъдете спокойни и ще се справите и без странична помощ. Повярвайте в силите и знанията си. Разрешете всички възникнали проблеми, като действате с такт, търпение и внимателно поднасяте критичните си забележки. Не са изключени измами. След напрежението ви очаква главоломен успех, ако не се провалите сами с прибързаност и рисковани действия. Работата няма да ви затрудни. Разчитайте на себе си, но се вслушвайте и в гласа на интуицията си. Деловите разговори са ползотворни. Срещите ви няма да са малко, но бъдете предпазливи и ги преценявайте добре, без замъгляваща разума ви еуфория. Блокирайте действията на неприятелите си. Имате шанс да подобрите материалното си състояние. Няма да ви липсват предложения за пътувания, свързани с разширяване на бизнеса ви, които може да са странни и неочаквани, но въпреки това ги обмислете. През почивните дни имате възможност да увеличите приходите си, въпреки че няма да ви е лесно и някои от вас ще се откажат. Не се претоварвайте с непланирана допълнителна работа. Ограничете разговорите си. Разсейвате се и ще допуснете грешки в работата си. Не бива да се опитвате да тръгвате в нова посока само защото някой ви е ядосал. Бъдете отговорни към задълженията си, за да избегнете провал и финансови загуби.

БЛИЗНАЦИ

През двете седмици на малцина ще се удаде възможност да осъществят своя мечта. Склонни сте да взимате необмислени делови решения. Не фантазирайте и не си поставяйте химерични цели. Само с разумни действия от ваша страна признанието ви е сигурно. Бъдете отговорни към професионалните си задължения. Очаквайте приходи, които приятно ще ви изненадат, след като въпреки радващите ви постижения ще усетите тревога за бъдещето си заради финансови проблеми, засегнали частично и вашия бизнес. Нямате повод за притеснение! Преценявайте срещите и разговорите си, ако приемате хора, а няма как да ги отложите. Премисляйте всяка изречена дума. Не надценявайте силите си. Не сте сигурни, че сте в състояние да вземете важни решения. Внимавайте, защото сте подвластни на трудно сдържана емоция. Завършете започнатата работа до края на деня. В противен случай ще я проточите във времето и ще си навредите на авторитета и на доходите. През почивните дни планирайте работата си така, че да не се преуморявате, и дайте оценка на състоянието й в момента. Неочакван обрат на събитията може да се окаже във ваша вреда. Конфликтът на работното място е по ваша вина. Ще получите предложения за съвместен бизнес. Блазнят ви, но бъдете внимателни, защото бъдещата печалба може да я няма, но загубите в настоящето ги има. Ще сте с променливо настроение. Породено е от несигурността дали сте взели правилно решение за професионална промяна. Нямате причини за безпокойство, ако заплащането е гарантирано по-високо.

РАК

През първата половина на април е във ваша полза да си дадете време за размисъл и да не предприемате крайни мерки на работното място, ако сте на ръководна позиция. Изтощението ви вреди. Ще ви изненадат запознанства, които не бива да пренебрегвате. Ако сте решили да се занимавате с ремонти у дома или на вилата, бъдете предпазливи. Не сте настроени за натоварваща ви физическа работа и не е изключено да се нараните. Заредени сте със сили и успявате със знанията си, но и с помощта на своя чар. С начина си на работа дразните вашите колеги, не им обръщайте внимание. Периодът позволява да обмислите смяна на работното си място или дори на професионалното си поприще. Може да потвърдите съгласието си с тази промяна, ако отдавна ви е предложена и сте решили да я предприемете. Изявете най-доброто от себе си. Въздържайте се от взимане на важни решения и от работа, продиктувана от желанието ви да се докажете пред ваши нови неопитни колеги. Ще ви оценят и без показност от ваша страна. Не уговаряйте срещи до обед. През почивните дни си дайте време почивка. Ако обаче за вас са работни, не се захващайте със сериозни и отговорни задачи. Не е изключено поради независещи от вас фактори да претърпите загуби и да пострада вашият авторитет. Отдайте се предимно на рутинната си работа. Предпазливо създавайте нови взаимоотношения. Някои от вас ще получат новина за промени в професионалния им път.

ЛЪВ

През първите две седмици на април са проблемни отношенията ви с хората от вашето обкръжение, даже и в деловото. Ще избегнете кризата, ако не се ядосвате, проявите сдържаност и действате обмислено и предпазливо, въоръжени с такт и търпение. Ако имате усещането, че общуването с много хора ще натоварите психиката ви, отложете деловите си срещи. Приемете покана за делови коктейл, която ще ви донесе запознанства, но не ви задължава да общувате. Бъдете предпазливи, когато давате обещания свързани с работата ви и с предстоящото подписване на дългосрочни договори, защото може да не ги спазите и авторитетът ви ще пострада. Очаквайте положителни промени. Ще ви помогнат да се справите с изостаналите задачи. Признанието ще ви споходи, ако сте упорити и работите самостоятелно, без да се надявате на помощ. Имате шанса да стабилизирате отношенията и професионалните си позиции. Напрежението е голямо заради новина, която ще ви подтикне към работа, но и ще ви изнерви, ако не сте внимателни или не е по силите ви. За пореден път няма да липсват промени в материалното си състояние. Дали ще са положителни, зависи от вас. Ако за вас четирите почивни дни са и работни се задълбочете и обмисляйте добре действията си, а едва след това тръгнете уверено към поставената цел, чакват ви добри приходи, стига да успеете да завършите в деня започната работа и имате собствен бизнес. Бъдете предпазливи към познанствата, срещите и разговорите. Въздържайте се от взимане на важни решения, ако не сте готови за промяна.

ДЕВА

От вторник очаквайте информация за приходи, които ще предизвикат за пореден път завистта на приятелите ви. Бъдете внимателни и не споделяйте нищо, за да не ви използват. Не давайте обещания за заеми. Не допускайте да сте изцяло във властта на емоцията, която пречи да се справите добре със си задължения. Не сте готови да поемете отговорност за действията си. Лошото ви настроение може да стане причина за разправия с колегите ви, която ще ги изнерви. Периодът особено през първата седмица, е благоприятен за върхова професионална изява. Имате възможност да осъществите търговски операции и да си осигурите добри приходи. Работещи в държавната администрация може да бъдат лишени от мечтаните допълнителни приходи заради неправилно отношение и поведение в непредвидена ситуация. Не пътувайте, ако не сте сигурни в положителния завършек на планираното. Възможно е да сгрешите, ако обмисляте важни делови решения. Анализирайте своите грешки и поведението си. Избегнете бъдещи делови проблеми заради погрешно разчетени невербални сигнали. През почивните дни въпреки трудностите сте изпълнени с желание за работа. Ще изживеете неочаквани положителни промени. Ако си мечтаете за собствен бизнес, обмислете кога да поставите неговото начало, но не и преди да разберете дали в хороскопа си имате заложби за развитие на собствена фирма. Обрати във финансовото ви положение, ви изненадват неприятно. Вслушвайте се в съветите на близките си, за да избегнете финансовите загуби. Не допускайте зависимост от своите партньори.

ВЕЗНИ

Бъдете внимателни от началото на седмицата, защото не са изключени конфликти с вашите колеги. Всички проблеми на работното си място ще разрешите, ако не сте прибързани. Ще получите известие за приходи, но не бива да споделяте радостта си, за да не ви ги отнемат ваши роднини с будещи съжаление благи думи. Двуседмичният период стимулира творческата дейност. Съдбата ви закриля от врагове и ви предпазва от проблеми, като ви дарява увереност за предстоящите ви постижения. Не пропускайте да се възползвате от този шанс. Въпреки че сте изпълнени с желание за работа, не сте наясно с плановете си. Душевното състояние на някои от вас е причина да се втурвате да работите, но да не завършите започнатото. От вас зависи дали ще сте достатъчно търпеливи, за да се справите с всичките си служебни задачи. Бъдете внимателни! Очаквайте проблеми и противоречия. Ще се сблъсквате с проблеми в отношенията с хората от деловото си обкръжение. Ако не сте склонни на компромиси, сами рискувате да се лишите от помощта им. Колегите ви са изнервени от нежеланието ви да приемете идеите им. През почивните дни не се опитвайте да търсите подкрепа от деловите си партньори и не очаквайте помощ. Промените са причина да сте прекалено раздразнителни и агресивни. Деловите срещи може да ви донесат очакваните резултати и в почивния ден, ако не прекалите с претенциите си и не се опитвате насила да налагате мнението си. Колкото и да ви се иска, няма как да бъдете водещи.

СКОРПИОН

През двете седмици не бива да избързвате в решенията, думите и в действията си. Независимо че сте претоварени със задължения, ще ви се обадят делови партньори, за да обсъдите бъдещото си сътрудничество. Не ви съветвам да обсъждате отношенията си с колеги, защото думите ви ще бъдат разбрани повратно. Рискувате да приемат желанието ви за разговор като поредния опит от ваша страна да им вмените вина или да разпоредите нещо, което не е във вашата компетентност. Ще сте заети с нови задачи. Трудности, които не сте предвидили ще попречат на срещите ви при обсъждането на делови проблеми, но от тях зависи по-нататъшната ви работа. Отложете ги, за да избегнете провалите. Не рискувайте с провеждането на делови разговори. Завършете работата си, проявете нужната активност, не мързелувайте, а обсъждането на новите планове оставете за следващия ден. Не ви съветвам да пътувате, въпреки че искате да посетите ваши близки или приятели. Грозят ви разправии на работното място заради противоречие с вижданията на ваши колеги. Не предизвиквайте нежелателни промени с думите и действията си. През четирите почивни дни сте подложени на неочаквани и неблагоприятни промени. Не се опитвайте да налагате мнението си. Ако за вас са работни, не създавайте трудности на работното си място заради ненужен спор и Съдбата ще обърне събитията в професионалния ви живот във ваша полза. Постарайте се да изясните бързо възникналите недоразумения, за да избегнете скандалите с вашата половинка или с родителите.

СТРЕЛЕЦ

От вторник ви очакват разправии в семейството. Ако действате с трезва мисъл и спокойно преценявате ситуацията и последствията, ще се справите без емоционални поражения и ще работите освободени от напрежението. Неочаквано ви изненадва делова среща, която ще остави трайна следа в живота ви, ще повлияе на деловите ви планове и ще ви осигури бъдещи приходи. Ново запознанство ви зарежда с вдъхновение и желание да творите. Трудностите, с които ще се сблъскате, не са повод за депресия. Печелившата позиция е отредена за тези от вас, които развиват собствен бизнес. Съветите на вашите делови партньори ви носят полза, а бизнесмените да не бързат с уговаряне на инвестиции. При работещи в бюджетната сфера се появява неочаквана възможност за повишение. Ако сте планирали делово пътуване, ще останете доволни от резултата. Периодът е благоприятен да обмислите промяна на работното място и начин за привличане на нови делови партньори, ако развивате собствен бизнес. Професионалната ви активност ще ви зарадва с финансови постъпления, които не бива да инвестирате прибързано. Ако пред почивните дни сте съумели да осъзнаете важността на онова, което ви предстои, започнатото ще ви донесе отлични резултати. Периодът позволява да поговорите с партньорите си за предстоящо вложение в доходен бизнес или за регистриране на нова фирма. Не пропускайте да използвате добрия си шанс, защото скоро може да не ви споходи. Здравият разум и добре обмислените действия ще ви предпазят от сериозни грешки.

КОЗИРОГ

През цялата седмица сте напрегнати, защото имате да отхвърлите нови спешни задачи. Внимавайте да не обидите ваш колега с необмислени думи само защото ви занимава с неговите задължения. На работното място се справяте отлично. Ограничете срещите и разговорите с делови партньори, а вечерта отменете срещите и поканите за гостуване. Заредете се с оптимизъм и ще преодолеете неразположението и недоволството си. Ако не надмогнете песимизма си, трудно ще се справите със задълженията си. Очаквайте финансови постъпления. Сигурността, че очаквате отлични приходи от труда си, ви изпълва със спокойствие. Преценете действителното състояние на вашите доходи, за да не се окажете с по-малко от очакваното. Изкушени сте от предложение за задгранично пътуване, но правото на избор дали да го приемете е ваше. Стабилизирайте постигнатото. Проведете разговорите, свързани с промени на работното място, които ще осъществите през следващите дни. Отново прочетете и обсъдете подготвените договори, преди да ги подпишете в следващите дни. Помислете за бъдещите си планове. Търсете нови възможности за изява. През почивните дни дишате леко, чувствате се добре. Не отказвайте да обмислите предложение, свързано с промяна на работното място. Убедителни сте при делови разговор. Говорите омайно и ще спечелите, ако не повишавате тон. Очаквайте предложение, водещо до подобряване на материалното ви състояние. Ще получите подкрепата на влиятелни хора. Периодът е особено ползотворен за търговците и производителите.

ВОДОЛЕЙ

Въпреки нежеланието да се съобразите с предупрежденията за първата половина на април срещите и запознанствата са нежелателни, дори и ако сте ги планирали. Отложете ги. Ако имате възможност, си вземете отпуск и си останете у дома, защото сте изнервени и може да сътворите скандал, който да ви коства работата. Очаквайте неприятности с ваши роднини. Заради поредните клюки ще ви искат пари, но без намерение да ви ги връщат. Откажете им без колебание, за да съхраните добрите си отношения. Ще ви изненадат неочаквани промени. Не се ядосвайте, дори и ако се налага да промените плановете си. Задълбочете се в задачите си, защото рискувате да изпуснете високото заплащане за положения труд. Не бъдете прекалено самоуверени защото рискувате да си създадете конфликти и да се провалите, без да го очаквате. Не си мислете, че сте безгрешни. Проявете такт и бъдете почтени към колегите си. Работата ви спори. Не отказвайте допълнителна работа, защото е пряко свързана с бъдещите ви приходи. През почивните дни дайте изява на интелектуалните си способности в почивния ден и наберете скорост към нов връх в професионално отношение. Време е да помислите за бъдещите си цели, които все още са само неясни намерения. Не мислете за промяна на работното място или в делови план, каквото и да ви съобщават или изискват от вас. Бъдете внимателни и търпеливи. Стабилизирайте постигнатото и не прекалявайте с настояванията си да получите похвала, която не сте заслужили.

РИБИ

Въпреки че от началото на двуседмичния период се надявате на успех деловите разговори няма да ви донесат очакваните резултати. Не са изключени професионални конфликти. С такт и търпение привидно ще разрешите деловите проблеми, но след време разправията отново ще избухне. Обърнете внимание на отношенията си с вашите приятели, близки и колеги. Неприятели се опитват да ви навредят, а и късметът не е с вас. Колегите ви са поискали съвет от вас, който не бива да им отказвате. С труда си ще заслужите да се изкачите на поредното професионално стъпало, водещо към нов връх. Не разчитайте на късмета си, ако сте решили да си избирате нов компютър с мамеща отстъпка в цената, а се консултирайте. Не приемайте участие в рисковани начинания, уж носещи бърза печалба. Периодът ви носи професионално признание, ако знаете какво искате да постигнете и сте почтени в действията си. Не предавайте колегите си, ако ви помолят за помощ, за да не ви лишат от своята подкрепа, когато ви е нужна. През четирите почивни дни очаквайте новина за приходи от работа, която сте завършили миналия месец. Ако сте дежурни, се предпазвайте от финансови загуби, породени от трудности на работното място, които няма как да избегнете, а и не бива да се опитвате, за да не ги увеличите. Ако сте на работа, се налага да вземете важни решения. Разчитайте на разума си, а не на късмет. Работете усилно и обмислете новите делови предложения, без да давате знак, че сте впечатлени от тях, за да не ви спестят нещо важно.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ВЛИЯНИЕТО НА ЛУНАТА ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА АПРИЛ 2025 ГОДИНА

Във вторник Луната преминава от Телец в Близнаци в 23.26 ч, където остава в сряда и четвъртък. До прехода на Луната са забранени операциите на гърлото, ваденето и лечението на зъби, а след този час – на бронхите, белите дробове и трахеята.

В петък Луната преминава от Близнаци в Рак в 01.50 ч, където остава до неделя 07.34 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на бронхите, белия дроб и трахеята, а след това – на стомаха, жлъчката, подстомашната жлеза.

В неделя Луната преминава от Рак в Лъв в 07.34 ч., където престоява до 16.39 ч във вторник. До прехода на Луната са забранени операциите на стомаха и жлъчката, а след този час на сърцето, кръста и диафрагмата.

Във вторник Луната преминава от Лъв в Дева в 16.39 ч. и остава в знака и в четвъртък. До прехода на Луната са забранени операциите на сърцето, кръста, гърба и диафрагмата, а след този час на органите в коремната кухина заради трудното зарастване на тъканите.

В петък Луната преминава от Дева във Везни в 04.12 ч. и остава в знака до 16.54 ч в неделя. До прехода на Луната са забранени операциите на коремната кухина, а след този час – на бъбреците, подстомашната жлеза и ендокринната система.

В неделя Луната преминава от Везни в Скорпион в 16.54 ч. Остава в знака до вторник включително. До прехода на Луната са забранени операциите на бъбреците, пикочния мехур и подстомашната жлеза, а след това на половите органи.