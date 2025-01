Австрийското търговско представителство ADVANTAGE AUSTRIA представи резултатите от ежегодна анкета сред австрийските инвеститори за бизнес климата у нас. Проучването е проведено в края на 2024 г. с участието на 98 мениджъри на австрийски компании в България.

„Световните икономики днес са свързани помежду си по-силно от всякога, а икономики като тази на Австрия и България зависят в голяма степен от износа. Геополитическото развитие e от особено значение.“, посочи г-н Филип Купфер, търговски съветник към Посолството на Австрия и ръководител на ADVANTAGE AUSTRIA, и допълни: „Австрийските компании високо ценят България като търговски партньор и място за инвестиции. Предприятията на Австрия са стабилни инвеститори, както и надеждни партньори и работодатели. Дошли сме тук, за да останем“, каза той в присъствието на медии, водещи бизнес организации и представители на бизнеса.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Филип Купфер, озвучен от Павел Сотиров:

Your browser does not support the audio element.

Какви са очакванията за бизнес климата през 2025 г.?

Очакванията за предстоящите 12 месеца може да се обобщи така: много стабилност и приемственост, склонност към малко повече оптимизъм и малко по-малко скептицизъм в сравнение с предходната година. Австрийските компании са предпазливи оптимисти: 13% от анкетираните очакват подобрение. Повече от половината от анкетираните (54%) не очакват промени, а 33% се подготвят за влошаване.

По отношение на регулаторните и пазарни реалности в България представителите на българо-австрийските компании оценяват като добра и много добра системата за мита и данъци у нас (74%), както и достъпа до кредит и капиталовия пазар (67%) и качеството на местните доставчици (65%). В същото време явстрийските фирми виждат възможност за подобрение на политическата стабилност (98%), борбата с корупцията и престъпността (94%) и бюрократичните пречки (91%).

По темата за устойчивостта българо-австрийските компании поставят голям приоритет (86%) – на фона на по-нисък процент за бизнес въобще у нас – „само“ 60%, я оценяват като важна за своя бизнес.

С ниво на инвестициите от над 5,24 млрд. евро Австрия е вторият най-голям чуждестранен инвеститор в България. Австрийските компании са не само сред най-големите, но и сред най-стабилните и надеждни работодатели и данъкоплатци в страната.

ADVANTAGE AUSTRIA със своята мрежа от около 100 офиса в повече от 70 страни предлага на австрийските компании и техните международни бизнес партньори всеобхватна палитра от услуги. По своята същност ADVANTAGE AUSTRIA в София е част от Австрийското посолство и от Стопанската камара на Австрия и съществува в България от 70 години. Основната задача на ADVANTAGE AUSTRIA е да съдейства за постоянното подобряване и разширяване на бизнес отношенията между Австрия и България. За тази цел се провеждат консултации на фирми и пазарни проучвания в различни сфери, осъществяват се контакти между австрийски и български фирми, организират се участия в панаири и изложения и се провеждат редица други мероприятия. Мероприятието се осъществява в рамките на международната инициатива на Австрия go-international, съвместен проект на Министерството на труда и икономиката и Стопанската камара на Австрия