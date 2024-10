Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Магдалена Сотирова от Монте мюзик, разположено в звуковия файл под главната снимка!

След фурора на фестивалите Опера в Летния театър и Банско Опера Фест, мюзикълът „Дух“ оживява на софийска сцена на 12 ноември в зала 1 на НДК. Вдъхновен от едноименния филм, впечатляващият спектакъл надскача стандартите на традиционния мюзикъл, като успешно комбинира драматизъм, комедия и свръхестествени елементи.

Оригиналният филм „Дух“ (1990), с участието на Патрик Суейзи в ролята на Сам, Деми Мур като Моли и Упи Голдбърг в ролята на медиума Ода Мей Браун, се е превърнал в класика, оставяйки траен отпечатък в културната история. Мюзикълът улавя същността на тази вълнуваща история и внася нова енергия и емоция на сцената. Негови композитори са Дейвид Шварц и Глен Бърнс, а за написването на либретото, към тях се присъединява Брюс Джоб. Лицензът за сценично изпълнение в България е предоставен на Държавна опера Варна от R&H Theatricals.

Снимка: Държавна опера Варна

Визуално преживяване, което ни оставя без думи, е резултатът от работата на режисьор-постановчикът Сребрина Соколова, която споделя: „Основното в нашата постановка е един генерален проблем на съвремието ни – балансът между материя и дух. Мюзикълът провокира разум и чувства, религиозност и атеизъм, задава въпроси и търси отговори. Любовната история надхвърля нашето измерение и надскача стандартните граници на взаимоотношенията и възприятията ни. Противопоставя прошка и отмъщение, сила и безпомощност, материя и духовност. Помага ни да се запитаме какво е любовта и какви са нейните граници, какво място ѝ е отредено в съвременния дигитален, материалистичен святр, какво се случва след смъртта и краят ли е тя“.

Снимка: Държавна опера Варна

Сценографията на Петко Тачев и костюмите на Ася Стоименова са майсторски изпълнени, като съчетават класически и модерни елементи, за да ни пренесат в свят, който е едновременно познат и мистичен. Хореографът Надя Димокова кара хора и духове да танцуват на сцената по характерен начин. Специалните ефекти и проекциите създават внушителна атмосфера и превръщат спектакъла в истинско удоволствие за сетивата.

Снимка: Държавна опера Варна

Изпълнена от оркестъра на Държавна опера Варна, под диригентството на Страцимир Павлов, музиката в „Дух“ е движеща сила, която води зрителите през емоционалния вихър на историята. Ролите на Моли и Сам са поверени на изключително талантливите Лилия Илиева-Михайлова и Калоян Николов. С присъщия си хумор и неповторимо сценично присъствие Милица Гладнишка влиза в ролята на контактьора с духове Ода Мей Браун. Актьорските изпълнения носят дълбочина и искреност, които няма как да оставят някого равнодушен. Неизменна част от магията на „Дух“ е емблематичната песен „Unchained Melody“. Музикалната ѝ интерпретация превръща познатата композиция в емоционален връх на спектакъла, който кара времето да спре.

Премиерата на „Дух“ в София е шанс да се насладите на продукция, която съчетава висока класа, модерна визия и емоционална музика като оставя траен спомен в съзнанието на зрителите. Организаторите от Монте Мюзик съобщават, че билети се продават в мрежата на Еventim и Билетен център – НДК.