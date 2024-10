От 18 до 27 октомври Интер Експо Център ще се превърне в истински рай за феновете на колите, благодарение на Автомобилен Салон София 2024. Над 200 автомобила от различни класове и размери на над 40 производители ще бъдат представени по време на събитието. То е едно от най-големите автомобилни изложения в Европа и тази година ще зарадва посетителите с последно поколение коли, технологии и атракции, разпределени в шест изложбени зали, както и на откритата изложбена площ пред Интер Експо Център. Гостите ще имат възможността не само да разгледат най-новите модели на водещи марки, но и да се включат в тестдрайв на над 120 автомобила, както и да участват за спечелване на голямата награда – автомобил по избор.

Билетите за събитието са вече в продажба и могат да бъдат закупени от мрежата на Eventim.bg и Bilet.bg. За максимално удобство на посетителите се предлагат двойни, групови, семейни и детски билети, както и VIP билет за предпремиерния ден на изложението.

„С удоволствие очакваме гостите на Автомобилен Салон София 2024, като тази година сме се постарали да предложим забавления за всички – както за големите автомобилни фенове, така и за техните приятели и семейства, и ще имаме дори специална зона с атрактивни модели коли, LEGO модели и детски кът", споделя Ивайло Жеглов, управител на Expo Team ООД и организатор на изложението.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ивайло Жеглов, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Автомобилен Салон София 2024 е част от официалния календар на Международната организация на автомобилните производители (OICA) и се провежда за 26-и път в София. Автосалонът е единствен по мащабите си в България и се отличава с нарастващия брой впечатляващи експонати и съпътстващите атракционни програми. В 10-те дни на изложението тази година ще бъдат представени тенденции в автомобилния бранш, технологични иновации и ексклузивни премиери на японски модели автомобили.

Снимка: БГНЕС

За първи път в историята на изложението организаторите са подготвили и специална зона за екстремни преживявания. В новата 6-а зала гостите ще могат да се качат на рали симулатори и да усетят тръпката от високите скорости. Зона за атрактивни модели автомобили, модифицирани за рали състезания и дрифт, щанд за луксозни спортни автомобили, площадка за класически ретро автомобили, специален официален щанд за експонати на китайските марки Geely и Lynk&Co, над 130 LEGO модела на коли и мотори, детски кът и специално обособена зона за храни и напитки са само част от съпътстващите атракции на тазгодишното издание на авто изложението.

И тази година Автомобилният салон ще затвърди позицията си като място, където всеки има възможност да избере страхотен нов автомобил и да го закупи бързо, лесно и изгодно. В рамките на изложението посетителите ще могат да се възползват от най-добрите предложения за застрахователни и лизинг услуги, както и от огромното разнообразие автомобилни продукти, резервни авточасти и тунинг системи.

Снимка: БГНЕС

Изданията на Автомобилен Салон София традиционно се провеждат на всеки 2 години и привличат хиляди посетители от цялата страна, които с нетърпение очакват да се докоснат до света на автомобилите. Все повече компании и производители от автомобилния бранш изявяват желание за участие в изложението, стремейки се да представят най-новите си модели и технологии пред многобройната аудитория. Повече информация за Автомобилен Салон София 2024 може да бъде открита на: https://sofiamotorshow.bg/и в социалните мрежи https://www.facebook.com/SofiaMotorShow2022/ и https://www.instagram.com/sofiamotorshow/

За да закупите билети, моля, заповядайте тук:

https://bilet.bg/bg/cart/avtomobilen-salon-sofiia-5247-5247

https://www.eventim.bg/bg/bileti/avtomobilen-salon-sofiya-2024-sofia-inter-expo-center-646968/event.html?co=bgr

За Автомобилен Салон София:

Автомобилното изложение Автомобилен Салон София се провежда за 26-и път и е едно от най-големите автомобилни изложения в Европа за тази година. По време на тазгодишното издание в София ще бъдат представени най-съвременни автомобили от всички класове и размери, както и водещи технологични иновации в бранша.