"Аз и ти" е най-новата песен на Дует "Мания". Тази музикална изненада ще прозвучи и на концерта им на 18 април в реномиран столичен клуб. На предстоящия концерт двете дами ще изпълнят както новата си песен, така и познати парчета от техния репертоар. Ще бъдат включени и кавър верии на известни български песни. На 23 април в Зала 1 на НДК те ще бъдат на сцената на концерта на братя Аргирови.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Даниела Петкова и Юлия Димитрова /Дует "Мания"/, разположено в звуковия файл:

"По време на снимките много се забавлявахме заедно с момичетата от балет TL Dance, гримьорката Диана Конова и фризьорката Николета Серафимова, защото през цялото време дори и в паузите си танцувахме и пяхме", разказват певиците.

"Добри Николов, който е режисьор на клипа и с който работим от 10 години, винаги е много спокоен и търпелив, въпреки нашите женски променящи се настроения. Именно затова обичаме да работим с него. Този път решихме клипа да е имиджов и да не следваме определен сценарий както досега. Защото досега Дани се изявявваше като сценарист, режисьор, и видеомонтажист. Този път обаче изпълни само последната от трите функции", споделя дуетът.

Най-странното по време на снимките беше внезапното падане на два декоративни елемента, които стояха стабилно на земята през цялото време. Никой не ги беше докосвал, за да паднат. Не паднаха едновременно, а по различно време и то съвсем внезапно в процеса на снимките. Всички бяхме много изненадани, но се пошегувахме се, че сигурно има духове и продължихме да работим докато не ни изненада падането и на втория елемент. Тогава вече малко се изплашихме, признаваме си. И двете ни побиха тръпки, когато се качихме към мястото от където бяха взети. Но нямаше как, трябваше да се преоблечем в други тоалети и възможно най-бързо да се съвземем от ледените тръпки, които преминаха по телата ни. Снимахме до късно през нощта и като се прибрахме не успяхме да заспим веднага. Решихме да си направим фотосесия, защото страшно много харесахме визията си", разкриват Даниела и Юлия от Дует "Мания".

Аз и ти Музика : Даниела Петкова, Юлия Димитрова

Текст : Даниела Петкова

Аранжимент: DJ Dian Solo Mixing & Mastering: Deep Zone Studio.

Режисьор: Добри Николов

Видео-монтаж: Даниела Петкова

Грим :Диана Конова

Прически: Николета Серафимова

Балет: TL Dance Хореограф: Теодора Лишева