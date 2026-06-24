Vidas Art Arena Vidas Art Arena Безплатни танцови уроци за хора над 60 години ще има в рамките на второто лятно издание на проект “Аз съм тук” на( Колодрум- Борисова градина)! От началото на месец юли до средата на август хора на възраст над 60 години ще имат възможност да посещават напълно безплатно сутрешни уроци по латино и бални танци, български танци и оздравително движение на открито. Проект “Аз съм тук” цели да популяризира положителния ефект на изкуството като средство за социална промяна и преодоляване на ключови проблеми, пред които са изправени възрастните хора в България. За втора поредна годинаи Fest Team подкрепят социална иновация “Културен паспорт”, която дава възможност участниците в лятното издание на “ Аз съм тук” да посещават напълно безплатно цялата програма на лятната сцена, включваща концерти, фестивали, театрални събития. Fest Team Вече повече от 2 години “Аз съм тук” се бори за промяна в нагласите към остаряването! Танцовите уроци не са спирали независимо от трудностите. "През последните месеци опитваме да набавим средства, за да реализираме за втори път лятно издание на открито. Имаме безапелационната подкрепа на, но е необходима още помощ, за да може изкуството да свърши останалото - повече здраве, повече щастие и повече общност!", споделят организаторите. Може ли изкуството да повлияе емоционалното и физическо здраве и да спомогне установяването на жизнена социална среда? Може ли изкуството да бъде връзката между поколенията, която все по-осезаемо липсва?

Може ли изкуството да служи като превенция на един от най-сериозните проблеми на възрастта – социалното отпадане?

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с координатора на проекта Надежда Дичева и хореографа Ралица Мерджанова:

Your browser does not support the audio element.