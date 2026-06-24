Безплатни танцови уроци за хора над 60 години ще има в рамките на второто лятно издание на проект “Аз съм тук” на Vidas Art Arena ( Колодрум- Борисова градина)! От началото на месец юли до средата на август хора на възраст над 60 години ще имат възможност да посещават напълно безплатно сутрешни уроци по латино и бални танци, български танци и оздравително движение на открито. Проект “Аз съм тук” цели да популяризира положителния ефект на изкуството като средство за социална промяна и преодоляване на ключови проблеми, пред които са изправени възрастните хора в България. За втора поредна година Vidas Art Arena и Fest Team подкрепят социална иновация “Културен паспорт”, която дава възможност участниците в лятното издание на “ Аз съм тук” да посещават напълно безплатно цялата програма на лятната сцена, включваща концерти, фестивали, театрални събития.
Вече повече от 2 години “Аз съм тук” се бори за промяна в нагласите към остаряването! Танцовите уроци не са спирали независимо от трудностите. "През последните месеци опитваме да набавим средства, за да реализираме за втори път лятно издание на открито. Имаме безапелационната подкрепа на Fest Team, но е необходима още помощ, за да може изкуството да свърши останалото - повече здраве, повече щастие и повече общност!", споделят организаторите.
Може ли изкуството да повлияе емоционалното и физическо здраве и да спомогне установяването на жизнена социална среда? Може ли изкуството да бъде връзката между поколенията, която все по-осезаемо липсва?
Може ли изкуството да служи като превенция на един от най-сериозните проблеми на възрастта – социалното отпадане?
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с координатора на проекта Надежда Дичева и хореографа Ралица Мерджанова:
Лятното издание на “Аз съм тук” се реализира от Сдружение “ Аз съм тук” и се финансира от дарения на кампанията на Fest Team „Живот по ноти“, Fest Team, Vidas Art Arena и с подкрепата на Dance Station Bulgaria, Cantek и Прозорец в небето.