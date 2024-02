С „Думи без лъжи“ Б.Т.Р. поставя 7-ото парче в „Пъзел“-а. Песента, с твърд звук и послание в текста е дело на Славчо Николов, а аранжиментът е на Б.Т.Р. "Песента е римейк на наше парче от 1997г.", коментираха музикантите пред bTV Radio. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Атанас Пенев и Славчо Николов от Б.Т.Р., разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Видеото с режисьор Боян Карамфилов импонира на твърдия звук на песента и визията за музика на групата.

Юбилейните концерти „30 години Б.Т.Р.“, които стартираха през октомври, 2023 г. в зала 1 на НДК предизвикаха изключителен интерес от страна на публиката и билетите бяха разпродадени много преди датите на събитията.

Както бяха планирали музикантите те посвещават 2024 г. на тяхната годишнина с турне в Европа и България.

Европейското турне стартира на 30-и май във Виена и продължава в Цюрих, Лион, Бордо, Памплона, Мадрид, Валенсия, Палма Де Майорка, Карлсруе, Люксембург, Брюксел и Амстердам.

Дни след шествието им в Европа, стартира и Националното юбилейно турне на бандата в 7 града в България, с перфектната организация на Artvent. Началото е на 27 юни в Стара Загора, следва 2 август – Варна, 9 август – Бургас, 14 август – Пловдив, 28 август – Плевен и 29 август – Велико Търново. Финалът на турнето е на 20 ноември в зала 1 на НДК. Билетите вече са в продажба в мрежата на Eventim.bg.

Паралелно с турнетата, бандата работи и по първия си концертен албум, който се очаква да излезе тази година заедно с юбилейна плоча и диск „30 години Б.Т.Р.“ от съвместния им концерт със симфоничния оркестър на МДТ „Константин Кисимов“ Велико Търново под диригентската палка на маестро Георги Патриков.