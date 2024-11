Б.Т.Р. обявиха втори концерт в зала 1 на НДК на 21 ноември, след големия интерес към първия – на 20 ноември, и разпродаването на билетите месец по-рано. Двете поредни музикални събития ще отбележат финала на турнето "30 години Б.Т.Р.", с което бандата празнува три десетилетия на сцената.

След като Б.Т.Р. зарадваха хилядите си фенове с поредица концерти в страната през лятото, в София двете дати ще бъдат кулминацията и на тази успешна музикална година. В сетлиста са включени песни от целия музикален път на Б.Т.Р., а на сцената ще се присъединят и Добромир Поликов китара и Ясен Велчев клавири.

Бандата е подготвила и специална изненада – първи концертен албум с името „30 години Б.Т.Р.“ от съвместния им концерт от 2023 г. със симфоничния оркестър на МДТ „Константин Кисимов“ Велико Търново под диригентската палка на маестро Георги Патриков.

"Не мога да си представя, че някой ще отиде на линч без съд. Такъв огромен творец като Джон Малкович е от хората, които иска да провокира. Със сигурност е очаквал реакция, но не такава. Тя е неправилна. Всичко, което е свързано с насилие, не е ОК. Разбирам протеста, но може да се направи с по друг начин - с подписка и без насилие. Второ, защо не излязохте така пред Парламента след последните и предходните избори? Нали сте много яки? Не се прави така!", заяви фронтменът на Б.Т.Р. във връзка с ексцесиите в четвъртък вечерта пред Народния театър "Иван Вазов" в столицата заради постановката "Оръжията и човекът" по Бърнард Шоу.

"Ние като българи трябва да запазим и малкото ни останала гордост. Не съм съгласен, че това не е най-важното в този момент.Има нещо по-важно, което се случва по-назад и никой не му обръща внимание- комплексите", допълни барабаниста на култовата рок група.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Атанас Пенев и Илиян Диков от Б.Т.Р., разположено в звуковия файл:

За да подгрее предстоящите концерти, групата постави 8-ото парче в „Пъзела“-а със сингъла „Анасонови дни“ в изпълнение на Б.Т.Р. и Александър Филчев-Санеца - неофициалният член на групата от близо 30 години.

Музиката на песента е на Славчо Николов, текстът е на барабаниста на бандата Илиян Диков, аранжиментът е на Б.Т.Р. Видеото, с режисьор Боян Карамфилов ни връща към лятото с много чувство за хумор и настроение.

Билети за концерта на Б.Т.Р. в зала 1 на НДК на 21 ноември ще откриете в мрежата на Ивентим