Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) кани комуникационни агенции и компании-рекламодатели да участват в тазгодишното издание на конкурса Effie България. Всякакъв вид маркетингови активности, създадени за и реализирани в България в периода 01.01.2023 – 31.08.2024, и които са допринесли за успеха на търговските марки, могат да се състезават в конкурсните категории. Крайният срок за участие е 7 октомври.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Чавдар Кенаров – председател на Българската асоциация на комуникационните агенции /БАКА/, разположено в звуковия файл:

Тази година Effie България представи някои нови и актуализирани категории.

Новите категории

Business-to-Business Digital с под-категории: Digital - за кампании с използване на Изкуствен интелект (AI), Директно към потребителите (Direct-to-Consumer), Ангажиране на аудитории (Engaged Community) или Инфлуенсър маркетинг

- за кампании с използване на Изкуствен интелект (AI), Директно към потребителите (Direct-to-Consumer), Ангажиране на аудитории (Engaged Community) или Инфлуенсър маркетинг Социални медии

Маркетинг, насочен към резултатите (Performance Marketing)

В регламента на Effie България 2024 има и една актуализирана категория - Корпоративна репутация (предишно «Корпоративни комуникации»).

Регламентът на конкурса, насоки за успешна заявки, както и информация за таксите за участие са публикувани на сайта на Effie България – www.effiebulgaria.org

Всички заявки, подадени за участие в категория "Нестопански сектор", получават 50% намаление от таксата за участие. Агенции, членове на БАКА, получават отстъпка от таксите за участие.

Кандидатурите ще бъдат оценявани през октомври и ноември, а победителите ще бъдат обявени по време на официална гала церемония, която ще се състои на 28 ноември 2024 г.

Конкурсът Effie България се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) и се провежда с изключителната подкрепа на bTV Media Group и bTV Radio Group – генерални медийни партньори, и VISA - златен спонсор.

Effie награждава най-ефективните маркетингови комуникации – идеите, които работят.

За повече информация посетете effiebulgaria.org.

За наградите Effie:

Effie е международно утвърден стандарт за успешно комуникиран бранд. Повече от 50 години наградите се радват на признание едновременно сред рекламодатели и рекламни агенции. Като глобален символ на успешна маркетингова комуникация, Effie фокусира вниманието върху най-ефективните идеи и насърчава разговор между клиент и агенция относно начините за създаване на работеща реклама.

За повече от 50 години спечелването на Effie се превърна в световен символ на постижение. Днес Effie празнува ефективността си в световен мащаб с над 55 програми, обхващащи над 125 пазара, включително Global Effie, регионални програми в Азиатско-тихоокеанския регион, Африка/Близкия изток, Европа и Латинска Америка и национални програми на Effie.

Стартирал през 2011 г., Effie Index разкрива най-ефективните агенции, клиенти и търговски марки в световен мащаб, регионално, на местни пазари и в продуктови категории. Индексът предоставя проницателен поглед върху това кой стои зад идеите, които работят по целия свят.

В България конкурсът се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции и се провежда от 2007 година. Той покрива всички комуникационни канали на българския пазар, за да отличи онези кампании и маркетинговите практики, които са доказали максимална ефективност по измерими критерии.

Effie® и логото “E” са регистрирани марки на Effie Worldwide, Inc. и се използват с лиценз от БАКА. Всички права са запазени.

За повече информация посетете effie.org и effiebulgaria.org. Следвайте Effie Awards Bulgaria в социалните мрежи за повече новини.