Кастинг за Световния шампионат по сценични изкуства на F.I.P.A.S.S. (International Federation of Performers of the Scenic-Sporting Arts), се организира в България за пръв път.

Желаещите да се явят на кастинг в категориите: пеене, танци, актьорско майсторство, инструменталисти или пълен пърформанс (включва поне две дисциплини едновременно) изпращат своите заявки на e-mail: [email protected]

През април авторитетно жури ще селектира талантите, които ще представят страната ни на финала в Италия, който ще се проведе през месец септември. В журито влизат доказали се имена от българския културен живот, а председател и представител на международната федерация по сценични и спортни изкуства за страната ни е доц. Дарияна Куманова. Тя е най-младият доцент в Академия "Санремо". Свирила е като помощник-концертмайстор във Филхармония "Пионер" под диригентството на Херберт фон Караян. Днес има собствено образователно студио за млади музикални таланти в Милано, където обучава деца над 12-годишна възраст.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с доц. Дарияна Куманова, разположено в звуковия файл: