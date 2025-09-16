България ще бъде домакин на Световното първенство за атлети със синдром на Даун през юни следващата година. В него ще участват близо 500 спортисти в 5 вида спорт. Посланици на събитието са най-добрият български тенисист Григор Димитров, и олимпийският и световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. Криско ще подготви специална песен с други български изпълнители. За предстоящото състезание, подготовката и как спортът помага за развитието на тези деца и младежи, разказа в ефира на bTV Radio Слав Петков, председател на Федерация адаптирана физическа активност, чиито спортисти печелят медали в международни турнири.

Целия разговор пред водещата Надежда Василева можете да чуете на следващия звуков файл.