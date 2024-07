България ще създаде първите училищни AI Лаборатории в Източна Европа. Това ще се случи в Бургас благодарение на партньорство между Община Бургас и Център за творческо обучение. Проектът "AI Lab Burgas" има за цел да внедри иновационни AI Лаборатории във всяко училище в град Бургас. Това ще направи Бургас първият град в Източна Европа, който въвежда училищни AI Лаборатории по едно и също време. “Основната цел е да подобрим образованието чрез предоставяне на възможности на учениците и учителите да развиват знания и умения в областта на изкуствения интелект”, каза в ефира на bTV Radio д-р Александър Ангелов – създател и управител на Център за творческо обучение и член на комисията за иновативни училища към МОН. Чуйте повече в прикачения звуков файл.

