Smoke Break има няколко различни превъплъщения. Създаден през 2022 г., проектът първоначално е изграден върху сътрудничеството между китариста Max Kern и басиста Nat Lezra, които се запознават като членове на група Verrazzano.

Създаването на Smoke Break става по естествен път, тъй като и двамата се сближават рано заради общия си афинитет за гаражните рок групи, ранния нюйоркски пънк и бритпопа. Оттогава групата претърпява няколко промени в състава, но в крайна сметка намира истинския си звук и туптящото си сърце , когато Петър Манджуков се присъединява като певец и фронтмен.

Петър слива израстването си в София, България с нюйоркската инди пънк енергия на Smoke Break, създавайки звук, отразяващ културния микс, в който групата се е превърнала. Наскоро Brendan Watters се присъедини към групата на барабани след напускането на Wiley Kuykendall, който записа барабаните за песента Dislocated Eye.

Wiley и Smoke Break се разделиха приятелски и подкрепящи. Произхождащ от Манчестър, Англия, с корени в Ирландия, естественият глас на Брендън като барабанист подсилва все по-глобалния звук на Smoke Break, извеждайки най-честната, но също така и агресивна музика, която групата е създавала досега.

Чуйте повече от интервюто на Ясен Вакашински с певеца и фронтмен на групата Петър Манджуков, разположено в звуковия файл:

Групата представя видеоклип на най-новия си сингъл, озаглавен Dislocated Eye: