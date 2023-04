/6th INTERNATIONAL COMPETITION OF THE SLOVENIAN HARP ASSOCIATION/, проведен от 30 март до 2 април 2023г. в словенския град Велене.

При какви условия децата учат арфа в България и в Словения? С какви музикални инструменти разполагаме у нас и не е ли време да бъдат осъвременени? Защо в България все още няма конкурси или не сме домакин на международни форуми, при този разцвет на арфовата школа в България? Чуйте от интервюто на Георги Митов с преподавателките от НМУ "Л.Пипков" д-р Кохар Андонян и Лили Стоева и част от лауреатите с най-висок резултат- Никол Самарева и Юлия Дерменджиева: