Space Camp Türkiye предоставя интензивна програма, фокусирана върху STEAM (наука, технологии, инженерство, изкуства и математика), която включва практически дейности и работа в екип. Участниците имат възможността да използват различни тренажори и симулатори, които пресъздават реални космически мисии, осигурявайки незабравими изживявания и ценни умения. Space Camp Türkiye е един от два космически центъра за обучение в света, създадени по модел на NASA. Намира се в град Измир, Западна Турция и разполага с обособен комплекс, съоръженията „Аврора“ и „Дискавъри“, тренажори и симулатори, с които се обучават космонавтите, както и няколко контролни зали и лаборатории. Център за творческо обучение е официален партньор на програмата за България. Тази година 201 деца от България участват в космическия лагер. Голяма част от тях са стипендианти. Чуйте повече от Диляна Георгиева, координатор на програмата за България и от медалистката Теа Венкова.

