Българските графити художници KOTK (Красен Петков) и JahOne (Йоан Ценков) създадоха редица стенописи в Сао Пауло, Куня и Парачи, част от творческата си резиденция в Бразилия, организирана от Visionary. Последното произведение на двамата артисти е дарение за държавното училище Cembra в гр. Парачи и е вдъхновено от флората и фауната на латиноамериканския континент. Освен стенописа, художниците проведоха неформална среща с учениците и графити работилница.

По време на престоя си в Сао Пауло, графити артистите KOTK и JahOne реализираха участие в музея за градско изкуство „Tito Bertolucci” в Сао Пауло – първият и най-голям музей от този тип в Латинска Америка. Двамата художници бяха поканени да създадат съвместно произведение в класически графити стил в двора на музея, като по този начин се превърнаха в първите български артисти, представени там.

Снимка: Foundation Visionary

Оригинална творба (120х100 см, смесена техника) на KOTK ще бъде също част от музейната колекция от над 1200 произведения на изкуството. По този начин българският графити художник се нарежда до едни от най-значимите стрийт артисти в Сао Пауло.

На 21 март 2026 г. в галерия „Alma da Rua“ бе открита изложбата „KOTK 3.3 – Layer 2“ – първата самостоятелна изява на българския графити артист KOTK на латиноамериканския континент.

Събитието се реализира от фондация Visionary в партньорство с Посолството на България в Бразилия, галерията и Cuas Arte, с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура” по програма „Мобилност“ 2025.

Откриването събра широка публика – представители на местната и международната артистична сцена, българската общност в Бразилия и почитатели на съвременното изкуство. Сред официалните гости бе и българският консул Нина Пенчева. “Впечатляващо бе да се види как българското съвременно изкуство намира своята естествена среда в динамичната стрийт арт сцена на Бразилия. В същото време ясно се открояват сходства в светоусещането на двете култури, които намират своето изражение в изкуството – нещо, което се потвърждава и от изключително позитивната нагласа на бразилската публика към творбите на българските артисти. Проектът е ярък пример за това как културата изгражда мостове и създава нови пространства за диалог и сътрудничество.” - сподели българския консул в Бразилия.

Изложбата и съпътстващите инициативи са част от международен артистичен обмен, реализиран от фондация Visionary с участието на KOTK и JahOne. Проектът подчертава нарастващия интерес към българското съвременно изкуство в Бразилия и активния културен диалог между двете страни.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Деляна Ангелова, съосновател на фондация Visionary:

Your browser does not support the audio element.

След 30-дневна творческа резиденция в Бразилия, артистите се завръщат в България в средата на април и ще споделят своя опит и вдъхновение в специална презентация на 29 април от 18:30 ч. в HyperSpace, ул. „20-ти април“ 13. Събитието е с вход свободен, с предварителна регистрация. Публиката ще има възможност да се срещне с артистите за неформални разговори и да се потопи в бразилската стрийт арт сцена през техния поглед.