Български младежки духов оркестър свири в Златната зала на Музикферайн във Виена. Марчинг бенд "Marching Stars" участва в музикален фестивал с представители на 20 държави – от Австралия и Тайван, до Бразилия и Канада. Оркестърът е създаден през 2011-та година, по американски модел. Преди 15 години за първи път Тодор Цачев показва на дете как се свири „До“ на тромпет в един кабинет по химия, а сега децата, които ръководи, вече са свирили на най-престижната сцена в света. Едно от произведенията, които изпълняват е специално написано за оркестъра - „Празнична ръченица“ на композитора Румен Бояджиев-син. Оркестърът завладя с енергията си и Пратера във Виена. За емоциите и огромния успех, както и за подготовката, която стои зад него, чуйте цялото интервю с ръководителя и основател на Марчинг бенд "Marching Stars" Тодор Цачев пред водещата Надежда Василева на следващия звуков файл.

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