Български поп и рок певци се включват в борбата на хората с репродуктивни проблеми. За целта те започват турнето „Концерти с кауза – С песен и стих в сърцата“ 2024, организирано от Сдружение „Независими автори, музиканти и продуценти“ с подкрепата на Конфедерация по труда „Подкрепа“ и Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по култура и медии към Народното събрание.

В кампанията участват популярни български изпълнители, прегърнали каузите и убедени в мисията да бъдат техни посланици: Маргарита Хранова, Петя Буюклиева, Нели Рангелова, Милена Славова, Коцето Калки, Искрен Пецов, Росица Ганева, Дует „ШИК“, „Дует с Кауза“ - Галя Георгиева и Атанас Лазаров, Дует WEIL, Красимир Недялков, Вокално трио „DEJA VU“ /Мирослав Станчев, Дражо Бошнаков и Бранимир Недков/, Група „Спринт“, Група „Хоризонт“, Група Жестим.

Във всеки град се присъединяват и изявени местни творци /поети и изпълнители/ и детски вокални групи. Чуйте повече:

Националното турне е със значимост в мисията на българските творци да посвещават своето изкуство в подкрепа на социални каузи. Те вярват, че по този начин са още по-полезни на обществото, тъй като чрез творчество и красотата на българската поп и рок музика дават гласност на значими теми за нашето общество, свързани с бъдещето на младите хора в България и съхраняване на българската поп и рок музика.

Грандиозното турне популяризира Каузата "За повече българска музика в националния ефир" и Информационната кампанията „Да сверим биологичния си часовник навреме“ – за превенция и подкрепа на младите хора с репродуктивни проблеми. Другата кауза е да популяризират българския жестов език – езикът на глухите хора в България, чрез специалното участие на група за синхронно пеене и танци „Жестим“, които интерпретират песните с жест и мимика.

„Ще се насладим на стойностната и хубава българска музика на любими утвърдени и млади изпълнители, но и ще споделим пред широката аудитория личните истории на "специалните жени" - жените, преминали по пътя на репродуктивните проблеми и инвитро процедурите и ще разказваме за важността от превенция. В същото време за пръв път се провежда национална кампания, достъпна за хора с увреден слух, която ще има възможност да се наслади на великолепния концерт-спектакъл и да стане съпричастна с нашите каузи.“, споделят организаторите.

Инициативата стартира от Разград и продължава с още единадесет концерта в различни градове на страната.

29 август – Сливен, Крепост „Туида“

30 август – Стара Загора – Летен театър

01 септември – Бургас – Летен театър

02 септември – Русе – Летен театър

03 септември – Пловдив – Лятно кино Орфей

04 септември – Шумен – Летен театър

05 септември – Варна – Летен театър

10 септември – Плевен – Летен театър

12 септември – Добрич – Летен театър

24 септември – Габрово – Дом на културата „Еманоил Манолов“

23 октомври – Велико Търново – Летен театър

БИЛЕТИ: В мрежата на EVENTIM, GRABO, BILET.BG, EPAYGO.BG, EASYPAY, в билетните центрове и каси на градовете.

Каузите са

Информационната кампания „Да сверим биологичния си часовник навреме“

Дава повече гласност на обществено значимата кауза, свързана с репродуктивното здраве на младите хора в България. Целта е да се предоставя информация за превенция и насърчаване на жените на възраст между 25 и 35 години да се изследват, за да разберат какъв е репродуктивният им статус. Изследването дава възможност за преценка, бъдещ избор, според съвременната медицина и вземане на адекватни мерки.

Кампанията дава възможност за срещи на местно ниво с жени, сблъскали се с проблема и предоставя възможност за обмяна на опит, допринася за емоционалното въздействие чрез изкуство и привлича вниманието към темата и важността от навременни изследвания за установяване на репродуктивните възможности в ранна възраст.

По време на турнето ще бъдат раздавани листовки с полезна информация за възможностите и изследванията, които показват репродуктивния статус на жените, а част от средствата ще бъдат предоставени за инвитро процедура на семейство, на което мисията да станат родители е кауза.

Националната кампания „За повече българска музика в национален ефир“

Инициативата се превърна в кауза на огромна част от българските музиканти и изпълнители, в мисията за над 50 % присъствие на българска музика в националните ни медии, и набира все повече привърженици. Целта на кампанията е да се даде гласност на каузата за съхраняване на българската култура, българския език и националната ни идентичност като цяло.

Популяризиране на българския жестов език /БЖЕ/ чрез изкуството на хората с увреден слух.

Хората със слухови нарушения в България стават все по-видими в нашето общество, именно чрез въвеждане на Закона за българския жестов език, неговото популяризиране и включватето му в творческата и културна сфера. Причина за това е стремежът към социализация и пълноценна интеграция в обществото, както от страна на хората с различни увреждания, така и от цялото ни общество.