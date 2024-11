Български състезатели по кикбокс спечелиха 8 титли на Европейското първенство в Атина и общо 26 медала – освен 8 златни, 10 сребърни и 8 бронзови отличия. В студиото на bTV Radio за успехите разказаха Деница Миленкова, председател на най-големия клуб по кикбокс, и състезателите Петьо Футлев, европейски вицешампион в Атина и Моника Петкова, носител на европейска титла от турнира при жените.

За титлите в Атина, за постиженията в кикбокса, и как спортът допринася за добра физическа форма и за развитието на ума, целия разговор можете да чуете на звуковия файл.