„Вълк“ е третият сингъл от албума на Рушен Видинлиев-Руши „Без багаж“. За текста на песента Руши казва, че самотният вълк се ражда такъв. „Самотните вълци знаят от самото начало, че е по-добре да не принадлежат към тълпи и групи глутници.“

За това дали е въпрос на характер или на обстоятелства, някой да е самотен вълк, Руши посочва: „

„Мисля, че е характер, най-близките ми хора в живота са ми давали свобода и са хора, с които се разбираме с малко думи, не е задължително непрекъснато да си бъдем в животите, за да знаем, че има близост и нещо важно между нас. А тези групи, в които попадаш и почвате да искате да имате хубаво прекарване, после да искате да го надскочите всеки път, а то да няма почва, да няма съдържание да се случи, от такива неща бягам, защото обикновено отношенията се скапват, почва да се говори кой това, този онова, това са неща, от които страня и особено вече с годините близките ми хора са станали доста по-малко. И може би нещо такова имах предвид и с тази песен.“

Феновете на Руши са избрали да бъде заснето видео именно към песента „Вълк“. „Нещата бяха на кантар по едно време с друго парче – Границата, мисля, че избраха тази песен, защото хората се идентифицират с идеята, че се борят сами. В тази песен освен ритъма, и че е много танцувална, позитивна, от тази гледна точка, че те кара да денсиш, мисля, че хората се идентифицират с идеята за аз – за егото, нещо на тази вълна им говори, мисля.“, казва Руши.

За идеята във видеото Руши казва:

„Първоначалната идея дойде от това, че направихме един пърформанс с Милен Данков, който е хореограф, с много танцьори, някъде около 18 танцьора и поехме от енергията на това и искахме да го продължим във видеоклип. И аз от там родих идеята за леката историйка, която се случва, която той интерпретира чрез хореографията, а пък стайлинга – исках да продължа идеята с маски, която вече бях заложил, но да ги преекспонирам, да ги направя малко по-анимационни, защото според мен и заглавието Вълк носи идея за анимация. И понеже парчето е иронично, исках да има и ирония в начина, по който изглеждат самите участници.“

С главна роля сред танцьорите е певицата Дара.

„ С Дара се познаваме отдавна и винаги с топли чувства един към друг, след като много пъти говорихме, че трябва да направим нещо заедно, много ми хареса идеята, и на нея много й хареса, да не е дует или нещо, което би било предвидимо, а да участва като танцьор, което е един от многото й таланти. И тя допринесе супер много готина енергия на този клип и целия процес. Страшен професионалист и много чаровно момиче!“, каза Руши.

Специално за премиерата на „Вълк“ РУШИ подготвя голям концерт с лайв банда на 27 декември в клуб ПИРОТСКА 5.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.

Your browser does not support the audio element.

Видеото можете да гледате тук: