Най-добрите български ученици по астрофизика спечелиха 5 медала от Международната олимпиада по астрономия и астрофизика. На най-престижното състезание в годината по астрофизика тази година участваха над 260 гимназисти от 53 държави. Олимпиадата се проведе в Бразилия, където българските ученици завоюваха 2 сребърни и 3 бронзови медала, съобщиха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Сребърните отличия спечелиха Баян Гечев (12 клас, СМГ) и Лора Лукманова (11 клас, СМГ). Бронзовите медали са за Калоян Цанев (11 клас, ПЧМГ), Елена Йорданова (10 клас, МГ Русе) и Стела Бинева (11 клас, ПМГ, Хасково). Техни ръководители на олимпиадата са Никола Каравасилев и Захари Дончев (Институт по астрономия към БАН).

Снимка: Сдружение на олимпийските отбори по природни науки (СООПН)

До сега в историята на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика българските състезатели са спечелили 63 медала – 14 златни, 23 сребърни, 26 бронзови.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с ръководителя Никола Каравасилев и ученика Баян Гечев- тазгодишен олимпийски сребърен и миналогодишен златен медалист по астрофизика, разположено в звуковия файл:

Ето повече информация за отбора на България:

Лора Лукманова е ученичка в 11 клас на СМГ. Тя ще е част от националния отбор по астрофизика за втори път, като миналата година спечели сребърен медал от Международната олимпиада по астрофизика. Лора се запалва по астрономията в 8 клас в школите на Александър Куртенков. След това участва в подбора с преподавателите Ева Божурова и Захари Дончев и бивши олимпийци като Стефан Иванов, Любомир Шойлев и Мирослав Радомиров. За подготовката си за международните състезания най-много ѝ помага Никола Каравасилев. Освен сребърния медал от Международната по астрофизика, Лора е спечелила и 2 златни и 1 сребърен медал от Международната по астрономия, сребро от Европейската олимпиада по експериментални науки и бронз от Международния турнир на младите естествоизпитатели. За нея състезанията и събитията покрай тях са ѝ дали много ценни преживявания и добри приятели. В свободното си време тя най-често се среща с приятели, разхожда се в планината и слуша музика.

Калоян Цанев е ученик в 11 клас в ПЧМГ. Той за първи път е част от националния отбор по астрофизика. Както сам казва, Калоян се интересува от астрономия, още от момента, когато се е научил да чете. От 5 клас взима участие в националните състезания по астрономия. А учителят, който най-много му е повлиял да продължи да се интересува и развива в астрономията е Никола Каравасилев. До сега Калоян е спечелил два медала – сребро и бронз от Международната олимпиада по астрономия, има 5 класирания в челната тройка на Олимпиадата по астрономия към Държавния университет в Санкт Петербург и също така е участвал в редица световни състезания по математика, където също е печелил медали.

Елена Йорданова е ученичка в 10 клас в МГ „Баба Тонка“, Русе. Тази година тя също дебютира в националния отбор по астрофизика. Елена започва да се занимава с астрономия в 7 клас и започва да участва в националната олимпиада, като в 8 клас достига до бронзов медал благодарение на учителката си по физика Даниела Иванова. След това с учителя Никола Каравасилев тя развива своите възможности и достига участие на Международната олимпиада по астрономия, в която е участвала две години поред (2022 и 2023) и е спечелила сребърен и бронзов медал. Също така тя е завоювала сребърен медала от Международния турнир на младите естествоизпитатели и бронзов медал в категория физика от Международната Жаутиковска олимпиада през тази година. През юли месец Елена ще бъде част и от българския отбор за Международния турнир на младите физици.

Баян Гечев е ученик в 12 клас в СМГ. Миналата година той бе един от най-добре представилите се олимпийци по природни науки на България. Баян е „ветеран“ в отбора по астрофизика, като това му е третото участие в националния отбор. До сега е спечелил един златен и един сребърен медал от Международната олимпиада по астрофизика. За него астрономията е интересна още от дете, а на състезания започва да участва от 8 клас. Основните учители, които са го вдъхновили да се занимава с астрономия и са го подготвяли да участва на международни състезания са Александър Куртенков, Никола Каравасилев и Ева Божурова. Освен медалите по астрофизика, той е печелил медали за България от Международната олимпиада по физика – бронз и два бронза от Европейската олимпиада по физика. Баян е благодарен на Националната комисия па астрономия, защото „полага значителни усилия за подготовката на учениците в България- нещо, от което всички ние сме облагодетелствани.“

Стела Бинева е ученичка в 11 клас в ПМГ, Хасково. Тя за първи път е част от националния отбор по астрофизика. Стела започва да участва в националната олимпиада по астрономия още в 5 клас, като човекът, който най-много я е вдъхновил да се занимава сериозно с астрономията е Димитър Кокотанеков – директорът на НАОП „Джордано Бруно“ в Димитровград. Като тя развива своя потенциал през годините по време на подборите и подготовките от ръководителите на националните отбори по астрономия и астрофизика. До сега Стела е участвала два пъти на Международната олимпиада по астрономия и е спечелила два пъти бронзови отличия. Освен с астрономия тя се занимава с физика, музика и от скоро с български език и литература, където е достигнала трето място на националния кръг на олимпиадата. През юли месец Стела ще бъде част и от българския отбор за Международния турнир на младите физици.