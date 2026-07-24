Бронзови медали завоюваха Боян Ценов (12-и клас в Национална природо-математическа гимназия) и Андрей Дичев (12-и клас в 91-ва Немска езикова гимназия).

През 2026 г. в олимпиадата участваха 312 ученици от 82 държави, които премериха знанията и уменията си в два изключително трудни кръга - практически лабораторен изпит и теоретичен изпит, обхващащ всички основни области на съвременната биология - молекулярна и клетъчна биология, генетика, биохимия, физиология, ботаника, зоология, екология, еволюция и биоинформатика.

Ръководители на националния отбор са проф. д-р Албена Йорданова от Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Илияна Саздова от Биологическия факултет на Софийския университет и докторант Теодор Трифонов.

Международната олимпиада по биология е най-престижното международно състезание по биология за ученици. Организира се ежегодно от 1990 г., а България е една от шестте държави, поставили началото на олимпиадата, като участва още в първото ѝ издание. Тазгодишното, 37-о издание, се състоя за първи път в Литва.