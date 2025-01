Третото издание на българският етап от легендарното колоездачно състезание Tour de France ще се състои по нов маршрут. Трасето тази година ще бъде с център град Пещера, като отново районът на надпреварата ще е сред живописната природа на Родопите, но с много по-атрактивни и комфортни за участниците условия. Разлика тази година има в датите, които ще са 9 и 10 август, съобщиха на пресконференция днес организаторите, а регистрацията за 2025 г се отваря в понеделник, 13 януари на сайта на събитието: www.bulgaria.letapebytourdefrance.com



След успеха на първите две издания, третата надпревара под световноизвестния бранд отново ще предостави незабравими моменти на българските любители на шосейното колоездене и фенове на легендарното състезание. L’Etape BULGARIA by Tour de France е масова любителска колоездачна надпревара по правилата на големия Tour de France насочена към всички, които обичат колоезденето и в частност на шосейното колоездене. Както и за големите фенове на Тура, които всяка година неизменно следват кервана и следят под лупа изявите на най-силните колоездачи в света.



„За нас е чест да бъдем домакини на подобно престижно и значимо събитие. Пещера и околностите са регион, който ще предложи много възможности за запознаване с емблематични обекти. Общинското ръководство ще съдейства всячески за добрата организация на третото издание на българския етап от Тура,“ заяви Силвия Връбчева, началник отдел „Образование, култура и младежки дейности“ към Община Пещера.



Най-успешният наш шосеен състезател в последните 15 години Николай Михайлов изрази увереност, че новият етап е сред най-добрите като условия и разнообразие в страната. „Трасето извива през красив регион, като участник в десетки подобни състезания твърдя, че организацията на българския етап е на световно ниво. Нашите сънародници могат да са щастливи, че и тази година ще имат възможност да се докоснат до магията на Тура и да се включат в подобна качествена надпревара, обяви единственият българин, завършил една от големите колоездачни обиколки "Джиро д'Италия" и победител в кратките дистанция на българския етап в досегашните две издания.

Чуйте повече от Николай Михайлов:

„Организаторите в България се справят превъзходно. Любителите на колоезденето във вашата страна имат възможнсотта да участват в едно събитие на световно ниво, което от 1993 г досега увлече десетки хиляди колоездачи по цял свят. Благодаря на домакините от Пещера, че се включват с подобен ентусиазъм в инициативата. Благодаря и на спонсорите, както и на неуморния организатор Даниел Дуков, който влага сърце и душа за да бъде всичко перфектно. Много сме доволни от начина, по който България се присъедини към останалите 25 държави, организиращи събитието. Убеден съм в успеха на българския етап от Тура и това лято,“ каза Антоан Киерс, мениджър проекти на L’Etape by Tour de France.



„В първото издание на българския етап на Тура стартираха 750 колоездачи, следващата година вече бяха 920, сега очакваме да са над 1000. Досегашните участници ще имат възможност да се записват при преференциални условия. След успешното провеждане в предходните 2023 и 2024 г на територията на гр. Велинград и региона, организаторите взеха решение да бъдат променени датите и мястото на събитието за тази година. Така състезанието ще се състои на 9-и и 10-и август 2025 година със състезателен център град Пещера и региона. Причината за промяната е да се предложат нови предизвикателства за участниците, които да се запознаят с различни дестинации от България. Наред с това, новото трасе е изцяло по асфалт, по много добре поддържани пътища, които в деня на събитието ще бъдат отцепени за движение само на участниците,“ заяви Даниел Дуков – организатор на събитието.

Чуйте повече от Даниел Дуков:

Стана ясно, че съботата преди състезанието (9-и август) е предвидена за подгряващите събития. През деня участниците ще има възможност да:

- Посетят Музея на Tour de France

- Да се снимат с Диди - Дяволът който обикаля всеки етап на Tour de France и нахъсва състезатели да дават по добри резултати

- Да подкрепят и децата си в детското състезание в централната част на града

- Да покарат заедно със семейството си, в специално организираното „Семейно каране без състезателен характер“ по затворен за движение маршрут по улиците на гр. Пещера

- Да се включат в активностите на партньорите в изграденото „Селище на събитието“

В неделя сутринта (10-и август) участниците ще бъдат подредени на стартовата решетка в неутрален старт като при професионалистите, състезателите ще дефилират по улиците на Пещера и час след преминаване на 4 км из града, флаг и летящ старт ще дадат началото на същинската надпревара.



L’Etape BULGARIA ще предложи на участниците два състезателни маршрута с различна дължина и трудност. Колоездачите от начинаещи до опитни ветерани ще могат изберат един от двата маршрута със съответната дължина от 58 км и 112 км в зависимост от спортната си форма. Тези маршрути са предварително проверени, одобрени категоризирани от експертите на А.S.O (Асоциацията световен лидер в организирането на велосипедни състезания). Информация за маршрутите с карта и подробности ще бъдат достъпни за разглеждане в сайта на състезанието www.bulgaria.letapebytourdefrance.com



Победители ще бъдат излъчени в 4 възрастови категории при мъжете и жените. Всички маршрути ще тръгват от центъра на град Пещера и се насочват на запад към язовир „Батак“ в живописните Родопи, като карането ще се извършва по затворени за автомобилно движение пътища, както е по време на едно професионално състезание. Най-високата точка която ще достигнат колоездачите е 1350 м надморска височина при курорт Свети Константин, след което ще продължат по панорамният път на язовир Батак и ще се спуснат в дефилето през град Батак до изходната точка гр. Пещера.



Участниците в дългата дистанция при мъжете и жените ще спорят за спечелването на емблематичните фланелки от Голямото състезание Tour de France:

Жълтата – най-желаната фланелка в света на колоезденето - символ на решителност и победа, за първите на финала (мъж и жена) в етапа,

Зелената – символ на експлозивност и бързина, предназначена за най-добрия спринтьор (победителите мъж и жена в Спринтовата отсечка на трасето)

Бялата на червени точки - символизираща сила и издръжливост отвъд границите на разума е предназначена за Краля и Кралица на Планината (KOM - King of Mountain)

Бялата - символ на младежки дух и обещаващ характер за най-добър млад състезател (отново мъж и жена)



Генералните победители (първите трима при мъжете и при жените) в L’Etape BULGARIA by Tour de France 2025 ще получат безплатно участие в „кулминационното“ L'Etape du Tour 2026 във Франция, което ще се проведе по един от оригиналните етапи на Tour de France за 2026 год. Информация за този етап ще бъде обявена по-късно през годината при представянето на маршрута на същинския Tour de France за 2026 год. Всички регистрирали се участници в L’Etape Bulgaria 2025 заедно с участниците от останалите страни ще могат да се регистрират с предимство за този L'Etape du Tour през 2026.



A целта на този формат и това събитие се развива в няколко направления:

- Популяризиране на шосейното колоездене като достъпен и масов спорт

- Популяризирането на България като място за туризъм и добро място за колоездене

- Популяризирането на Пещера и Родопите като място за туризъм и добро място за колоездене

- Популяризиране на марката Tour de France извън колоездачното общество

- Задълбочаване на връзката между марката Tour de France и нейните феновете по цял свят и превръщането и в една икона на колоезденето



L’Etape BULGARIA се организира от Спортен клуб „София в Европа“, получил лиценз от A.S.O. да проведе едноименното състезание в България.



***



Какво е L’Etape by Tour de France ?

L’Etape by Tour de France е световен лидер в колоездачните събития от масов характер, като събитията се провеждат в 21 държави през 2021 година и 26 през 2024 год. Когато Анри Дегранж създава тура през 1903 год., не си е представял, че ще го превърне в едно голямо състезание по колоездене. Също не си е и представял че любители колоездачи ще имат шанса да карат по маршрут на Тура и да се докоснат до легендата Tour de France.



Всичко това става факт през 1993 год. в Пиренеите. Организаторите на Tour de France отварят маршрута между По и Тарб, за да позволят на аматьорите да се състезават по същия път като професионалистите. От 2011 год. тази страст вече става достъпна за международната колездачна общност като се организират етапи по правилата на Tour de France в повече от 26 държави до сега.



L’Étape от Tour de France предлага възможността на любителите на колоезденето да се състезават и да карат етап от Тур дьо Франс на собствена територия. Марката Tour de France е най-разпознаваемо годишно спортно събитие в света и е премиум марката на колоезденето.



Относно A.S.O.

A.S.O. е световен лидер в организирането на велосипедни състезания със 100 дни състезания всяка година. Глобализацията на колоезденето е една от основните му области на развитие. Организатор е на част от най-големите колоездачни събития в Европа и света – Tour de France, La Vuelta, Paris – Roubaix , Paris – Nice , Flèche Wallonne , Tour of OMAN, Artic race of Norway, както и на бягането Schneider Marathon de Paris, на триатлона: Garmin Triathlon de Paris и не на последно място емблематичното рали Dakar.