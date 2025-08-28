Българският туристически съюз отбелязва 130 години от началото на организирания туризъм у нас. За годишнината, за страстта към планините, и за събитията в следващите дни, разказа в ефира на bTV Radio Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на БТС. Традиционното изкачване на Черни връх ще бъде на 31 август, неделя, а той самият ще води основната група туристи.

„Празниците започнаха във вчерашния ден, на 27 август поставихме цветя на морената и после във Военния клуб беше официалното честване, за да почетем датата 27 август, а в уикенда сме предвидили доста разнообразна програма. На 30-ти август, в съботния ден, следобед с нашите туристически дружества, заявили са повече от 1000 наши членове желание да се включат в шествието, което ще бъде по Витошка, отново ще поднесем цветя на паметника на Алеко и ще завършим с концерт в 19 часа пред НДК с известни наши изпълнители, но кулминацията е на 31 август, когато от 3 лъча от различни страни на Витоша ще потеглим към Черни връх, в 7 часа е от село Железница, в 8 часа от Златните мостове. Предвидени са опитни планински водачи, които да водят желаещите от там, а в 9 часа ще стартира основната група към Черни връх. На мен ми повериха честта да ги водя аз. Вече на самия връх в 12 часа е официалното честване, където освен приветствия от официални лица, ще се извият хора, ще празнуват туристите организирано, както винаги са го правили.“, разказа Лъчезар Лазаров. За настроението по време на изкачването и атмосферата на върха той сподели:

„Наистина атмосферата е невероятна, хиляди туристи, не само от Българския туристически съюз, от цялата страна, любители на природата тръгват нагоре, всеки по различно време пристига, стои горе и слиза, но планината трепери.“

„На 27 август 1895 година на морената пред Народния театър се събират около 300 души от цялата страна, с най-различни професии – интелектуалци, работници, служители, от 38 професии, много дами също, интересното е също, че част от дамите са били официално облечени, с токчета, с капели, и потеглят организирано към Черни връх. Преспиват на Драгалевския манастир и на днешната дата – 28 август са на Черни връх.“, припомни Лъчезар Лазаров събитията от преди 130 години.

Целия разговор на водещата Надежда Василева с изпълнителния секретар на Българския туристически съюз Лъчезар Лазаров за туризма, състоянието на хижите в страната, подготовката на Национален туристически портал и как той самият е станал част от екипа на БТС, можете да чуете на следващия звуков файл.