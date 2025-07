До 31 юли тече общественото обсъждане на новата наредба, свързана с разполагането на палатки, кемпери и каравани извън определените зони по Черноморието. Българското кемпер общество, оглавявано от Йордан Ибришимов, се обяви категорично против предложения текст, като го определи като рестриктивен, лобистки и вреден за устойчивия туризъм.

Според организацията, наредбата няма да реши съществуващите проблеми, а напротив – ще задълбочи административния хаос. „Няма карта с регламентирани места, няма стимули за общините, няма ясен механизъм за разрешения. Налага се ограничение там, където няма алтернатива – къмпинги почти не съществуват“, коментира Ибришимов в интервю за bTV Radio.

Предложенията на кемпер обществото за създаване на дигитална платформа за къмпиране, кемпер стопове, уведомителен режим за малки терени и национална програма за развитие на сектора са били отхвърлени с аргумента „не е предвидено в закона“.

Особено притеснително е, че наредбата се отнася единствено до Черноморието, игнорирайки хилядите къмпингуващи във вътрешността на страната. Това, според Ибришимов, е индикатор за лобистки интереси, свързани с бъдещо застрояване на крайбрежието.

Ако проектът бъде приет в този вид, организацията планира протестна акция – масов градски къмпинг в центъра на София. „Ще направим най-големия къмпинг в историята на България – за да покажем, че не сме заплаха, а част от решението“, заяви той.

