От 1 до 14 април в Галерия на открито на "Моста на влюбените" зад НДК в София фотоизложбата "Една подадена ръка. Твоята." насочва вниманието към нелеката съдба на изоставените кучета в София и провокира столичани да осиновят домашен любимец. Инициативата е организирана от столичното общинско предприятие "Екоравновесие" и доброволческото сдружение "Бандата на 1500-те". Официалното откриване на изложбата ще бъде в 10.00 ч. на 4 април – Световен ден на бездомните животни.

Какви са проблемите и решенията пред кучешките приюти в София? Как общинските власти и гражданите си подават ръка в спасяването на животните на улицата? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със съоснователката Розалин Шмих и проектен координатор Марина Георгиева от „Бандата на 1500-те“:

Общо 60 пана със снимки и докосващи текстове разказват за живота в общински приюти в Сеславци и Горни Богров, причините кучетата да стигат до тях, както и какво може да направи всеки един човек, за да помогне "статистиката" да се промени. Фотографиите са дело на Денис Бучел, който от години очарова публиката с прецизните и живи кадри, които запечатват важни моменти от живота около нас. Текстът към снимките е написан от Мария Пеева (Мама Нинджа) и екипа на Столичната община.

Целта на изложбата "Една подадена ръка. Твоята." е да насочи общественото внимание към кучетата от приютите, като насърчава осиновяването, хуманното отношение и отговорната грижа.

През последните седмици темата за отношението към животните е особено актуален. Широкият обществен отзвук, породен от агресията към животни в Перник, подчертава необходимостта от по-активна ангажираност и обединени усилия за постигане на устойчива промяна. Затова организаторите от ОП "Екоравновесие" към Столичната община и доброволците от сдружение "Бандата на 1500-те" целят изложбата да бъде не само артистичен проект, но и повод за конструктивен диалог по тази значима тема.

Столичната община призовава стопаните на домашни любимци да използват повода да се уверят, че той е регистриран в районната администрация, както и че кастрираните животни са освободени от "такса куче" до живот.

Снимка: Бандата на 1500-те

Денис Бучел е фотограф с дългогодишен опит. Роден е в Кишинев, Молдова. През годините е бил фоторепортер, преподавал е фотография и организирал е самостоятелни изложби. Негови снимки са публикувани в български и международни издания – в Китай, Молдова, Украйна, Русия, Тайван, Израел, Италия, Испания, САЩ, Тайланд, Полша и др.

С фотография започва да се занимава през 2006 г., когато прави и първите "кучешки" кадри. Кадри, които продължава да заснема и днес, 20 години по-късно.

Мария Пеева е писател, преводач, съмишленик на "Бандата на 1500-те" и осиновител на куче от приют. Позната е още като Мама Нинджа, по названието на блога ѝ, посветен на деца, четириноги и как минава животът в едно голямо семейство. В социалните мрежи я следват над 140 000 човека.

"Бандата на 1500-те" е сдружение с нестопанска цел, учредено през 2018 г. от група доброволци, които осъзнават, че решението на проблемите с безстопанствените животни се корени в промяната на отношението и нагласата на обществото към тях. Един от основните фокуси на организацията е да създаде доброволческа структура в общинските приюти в София, която чрез активна дейност на терен, публичност и споделяне на добри практики да привлече повече граждани към разхождане, социализиране и задомяване на безстопанствените кучета в приютите в Горни Богров и Сеславци. Впоследствие дейността им се разраства в три основни направления – гражданско образование, информирано общество, модерни приюти.

ОП "Екоравновесие" е общинско предприятие, което регулира популацията на безстопанствените кучета на територията на Столичната община. То стопанисва приютите в село Горни Богров, квартал "Сеславци" и квартал "Слатина", както и ветеринарна клиника "Връбница". От началото на 2024 година "Екоравновесие" със съдействието на Столичната община провежда постоянна осиновителска кампания за намиране на нов дом на настанените за отглеждане в общинските приюти безстопанствени кучета. Ежегодно се провежда и кампанията "Кастрирай безплатно дворното или домашното си куче". "Екоравновесие" извършва и дейности като кастриране, ваксиниране, обезпаразитяване, маркиране на изхвърлени на улицата кучета и връщане обратно по местата, от които са заловени, с изключение на доказано агресивни животни, които се настаняват в приют.