"Свирих за Полански, а той се приближи и ми каза да намаля звука". Така започва историята на Bella C (Борислава Шишкова) с прочутия американски кинорежисьор. По-късно пътищата им се пресичат, но вече на снимачната площадка. Така Bella C става единствената българка в новия филм на Роман Полански, който ще излезе през есента в Netflix.

Неотдавна Bella C издаде първия си първия си самостоятелен албум с българска музика, озаглавен "Скитница".

"Започнах да се занимавам с класическа музика, но съдбата бе избрала да се занимавам с поп-музика и с театър", разкрива певицата. Чуйте интервюто на Георги Митов с Bella C, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Bella C (Борислава Шишкова) е родена в Ямбол. На 5-годишна възраст тя взима първия си урок по пиано. Година по-късно е първият й урок по пеене. Завършва класическото си образование и междувременно започва да пее в група. Почти 15-годишна, Бела вече изгражда своя репертоар. Паралелно с музиката, тя започва да играе на сцена, участвайки с някои от най-известните български актьори. На 16 май 2022 излиза първият самостоятелен албум с Български авторски песни на Bella C - Скитница! Има един авторски албум с английски авторски песни - Butterfly-I Wanna Dance, 4 албума с кавър песни, като единият от тях е It's Time - където записва първата си авторска английска песен - Jealousy! Bella C е пианист, певица и артист на високо ниво. Тя свири на пиано и разпространява магическото си пеене из Европа в продължение на почти четвърт век. Нейни фенове я подкрепят от началото на 90-те до сега дни. От Индия до Китай, от Америка до Европа, Bella C е обичана и уважавана заради невероятния си талант и музикални качества. Свирила е в телевизионни и радио предавания като "Art On Ice" и "Eurovision" Song Contest и още много други.

През 2016 г. Bella C е финалистка в конкурса за песен "Евровизия", представяйки Швейцария. Тя заема 2-ро място и печели сърцата на швейцарската публика. Тази година в Евровизия 2023 е жури. Bella C е не само музикална изпълнителка – тя е и актриса. В продължение на почти две години, обикаля Швейцария и Германия с комедийната пиеса на Theather „Pension Schöller". Играе със забележителен успех в „The Milllowisch Theather" в Кьолн.

Bella C има едно място, където се чувства у дома, и това място е сцената. Нейната сценична увереност е ясно изразена на базата на дългогодишно представяне. Тя знае как да запълни всяко място със страхотни вибрации и положителни емоции. Изненадващо мощна и пълна с енергия, дори и сама на сцената, тя звучи като група от 5 души. Bella C е прекрасна певица, перфектен пианист и красива жена.