Музикално-поетичен спектакъл като анонс към албум с музика, композирана на Антарктида, ще поднесе Теодосий Спасов заедно със своя музикален партньор Християн Цвятков и с актьорите Бойка Велкова, която също e и режисьор, и Любомир Ковачев. Събитието е на 5 март в Sofia Live Club.

Идеята е на Велкова, която заедно с Ковачев подбира текстове, носещи усещането за безбрежни пътешествия, белота и сняг, обич и хармония на човешкия дух с природата. Точно тези идеи са закодирани в композираната от Теодосий Спасов – кавал, и Християн Цвятков – китара, музика на Антарктида. „Ние ще свирим между стиховете и под тях. Публиката ще чуе самите идеи с импровизации в техния автентичен вид, както те се появиха там, на остров Ливингстън. Впоследствие тези хрумвания оформихме в композиции за албум, който скоро ще излезе.“ – разказа Теодосий Спасов в интервю по bTV Radio. В записите участват Живко Петров – пиано, Христо Йоцов – ударни, Радослав Славчев – Riverman – бас китара, щрайх квартет с музиканти от Симфоничния оркестър на БНР с водач Грациела Георгиева, както и вокалистката Полина Цвяткова.

Да композират на Антарктида кани Теодосий Спасов и Християн Цвятков лично водачът на експедицията – проф. Христо Пимпирев. Досега на ледения континент е изпълнявана, но никога не е била писана музика. С тези произведения до нас достига чувството за чистота и недокоснатост от низките човешки страсти. Това е музиката, както е зазвучала в техните души в този много красиво описан снежнобял свят, където водещо е чувството за обич.

„Все още нося у себе си усещането за този простор, спомена за тази чистота на въздуха – най-вкусния за дишане въздух на земята, най-пивката ледникова вода за пиене. Спомням си и гледната точка към цивилизацията – колко сме напрегнати, амбициозни, дори агресивно се мъчим да живеем един с друг, какъв огромен човешки мравуняк сме и всеки бърза по задачи и не му остава време за себе си. А там е свобода. Затова и първата пиеса в албума е „Жажда за свобода“ със заглавие, дадено от проф. Пимпирев. С това се изчерпва усещането за този свят на Юга.“ – споделя Теодосий Спасов в интервю по bTV Radio.

На финала на нашия разговор слушаме пиесата „Тигрите на Дрейк“. Авторът я представя с думите: „Заглавието е шеговито решение. Това е ясно за групата, с която пътувахме. Пиесата, една от първите, се роди в китайската база. Познаваме Дрейк като мореплавател, знаем за наречените на него протоци. За да стигнеш надолу, трябва да минеш през много бурен океан. А тигрите в заглавието идват с намигване, защото в китайската база ни дадоха матраци и бельо за спане, което бе с тигрова окраска. Шегувахме се, че сме като тигри, завити в тези постели.“ – разказа Теодосий Спасов.

Интервю на Светослав Николов: