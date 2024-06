В “Майчин дом” се провеждат безплатни консултации за стерилитет. “Когато не настъпва бременност в рамките на една година, когато жената е в по-млада репродуктивна възраст, трябва да се потърси специалист. При напредване на възрастта или ако жената е над 35 години и не настъпва бременност до шестия месец, трябва да се потърси лекар”. Това каза в ефира на bTV Radio проф. Мария Димитрова - ръководител катедра “Организация и икономика на фармацията в Медицинския университет в София.

Чуйте цялото интервю с проф. Мария Димитрова пред водещата Лили Ангелова.