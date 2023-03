За поредна година Университетската многопрофилна болница за активно лечение Александровска в София организира безплатни прегледи за глаукома на пациенти над 45 години, по повод Световната седмица за превенция на глаукомата. От днес започна записването за прегледите, които ще се извършват от 13 март, в делничните дни от 14 до 17ч. Записването е на телефон 02/9230295, всеки делничен ден от 10 до 15ч.

Още информация можете да намерите на интернет страницата на болницата, както и на страницата във Фейсбук.

„Безсимптомно заболяване е и глаукомата в най-чистият си вид се среща при хора над 45-годишна възраст, като основни рискови фактори за това са наследственост, диабет, късогледство, някои други сърдечно-съдови заболявания, но общо взето всеки един пациент над 45-годишна възраст, на който ще му се предпишат първите очила за четене наблизо трябва задължително да измери своето очно налягане, и евентуално да се погледне очното дъно“, обясни пред bTV Radio доц. Станислава Костова.

