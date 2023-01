Българската федерация по тенис и Българският национален тенис център организират безплатни групови тренировки за начинаещи деца на възраст от 6 до 10 години, както и за трениращи картотекирани деца на възраст от 10 до 16 години. Тренировките ще се провеждат на територията на Българския национален тенис център в Борисовата градина и започват от 7 януари. Всяко дете ще има право на 5 безплатни тренировки. Посланик на каузата е Цветана Пиронкова.

За инициативата разказа пред bTV Radio управителят на Българския национален тенис център Георги Дончев.

„Това е един социален ангажимент на Българската федерация по тенис и е от съществено значение, защото ние преценихме, че точно зимата е моментът, в който децата са по-обездвижени, особено след един период, в който са имали и онлайн обучение последните 2 години, и наистина се нуждаят от повече движение, а не всяко училище в София може да предостави тази възможност. Затова ние поехме тази инициатива, която се казва „Излизаме от мрежата. Вход свободен.“, мрежата е ясно коя е. Интернет-възможностите, които ползват нашите деца в един момент идват в повече и статистиката е леко стряскаща, че деца на възраст между 6 и 10 години, какъвто е и таргетът на нашата програма, имат оплаквания с болки в гърба, имат над 20 процента от децата затлъстяване, проблеми със съня, със самочувствието, по-малко време на открито, проблеми с настроението и съсредоточаването и точно в тази посока ние стартираме още от тази събота нашата програма, която дава възможност да практикуват тенис напълно безплатно с треньор, което ще даде възможност децата да практикуват този хубав спорт, без да се налага да заплащат.“, каза Георги Дончев пред bTV Radio.

Децата ще бъдат разпределени в малки групи, според тяхната възраст и умения. На разположение за тренировки ще бъдат 3 тенис корта на закрито.

Информация може да бъде намерена на сайта на Българския национален тенис център. Цялото интервю с Георги Дончев можете да чуете на звуковия файл.

Необходимо е предварително записване на децата, като се изпрати имейл на адрес mrejata2023@gmail.com

Информация за регламента можете да намерите на следващия линк:

https://bgtennis.bg/16358-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%EF%BF%BD