Петото издание на културния Азиатски фестивал ще се проведе на 14 юни в Южен парк 2 в София под темата „Обединени в многообразието“. Това обявиха организаторите на пресконференция в Националния пресклуб на БТА, на която присъстваха дипломати от страните, участващи във фестивала.

Събитието се организира от посолството на Китайската народна република в София и Китайския културен център, в партньорство с администрацията на българската вицепрезидентка, Министерството на туризма, Столична община и още десет дипломатически мисии и институции в България. В фестивала ще вземат участие Китай, Индонезия, Република Корея, Виетнам, Индия, Иран, Монголия, Палестина, Пакистан, ОАЕ и Кралство Камбоджа.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Биляна Траянова:

„Основната цел на фестивала е да разпространи културното наследство, изкуствата и традициите на азиатските нации и да насърчи приятелството и междукултурния обмен“, отбеляза Калоян Стоянов от посолството на Индонезия, координатор на проекта.

Тази година акцентът е върху благотворителната инициатива в подкрепа на фондация „Нашите недоносени деца“. Свързана с нея е томбола с 160 награди, предоставени от дарители и партньори, добави Стоянов.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Временно управляващата посолството на Китайската народна република в България, Уан Мин, подчерта, че фестивалът е платформа за представяне на артистични и културни инициативи, проявяваща позитивни нагласи и демонстрираща обединение в многообразието. Тя очерта пет основни акцента в програмата: благотворителен базар, костюмен парад на 13 юни, който ще започне пред Съдебната палата и ще премине по булевард „Витоша“, демонстрации на танцови и бойни изкуства, културен базар, а също игри и уроци за деца, свързани с азиатските култури.

Сред участниците във фестивала е Монголия, която ще демонстрира традиционна калиграфия. „От 1950 г. насам използваме кирилицата, което ни свързва с България и ме прави горда. Монголия реши да възстанови и древната монголска калиграфия“, сподели посланик Саянаа Лхагвасурен. Тя добави, че на монголския павилион по време на фестивала майстор калиграф ще изписва имената на посетителите на монголски.

Палестина ще представи традиционни танци и музика, изпълнявани от ученици от палестинското училище в София, съобщи палестинският посланик Насри Абуджайш. Той уточни, че ще има и ръчно изработени народни носии, подобни на българските.

Обединените арабски емирства ще предложат демонстрации на традиционна кухня и кафе, както и виртуална изложба с културни и исторически обекти от страната, заяви посланик Абдулрахман Алджабер. Страната му ще представи и традиционни мъжки и дамски облекла, както и рисунки с къна.

Ислямска република Пакистан ще участва с певчески изпълнения, занаяти и традиционна кухня, каза посланик Модасар Чодри. Сред продуктите, които ще покажат, ще бъдат солници, изделия от мрамор и слонова кост, шалове и временни татуировки с натурални бои, уточни дипломатът.

Изключително сме развълнувани да представим различни интересни аспекти от нашата диаспора, характерната храна и начините за нейното приготвяне в Индонезия, каза временно управляващият посолството на страната Ирван Фахризал. Той допълни, че страната му ще демонстрира и свои културни практики.

Република Корея ще участва с демонстрация на традиционния инструмент самулнори и модерен кей-поп танц, сподели Микьонг Юн, съветник и зам.-ръководител на корейската дипломатическа мисия. Ще бъдат организирани игри, сред които и популярната „Чеги Чага“, в която ще се включи и посланикът на страната Донг-бе Ким.

Кралство Камбоджа ще представи традиционна кухня, архитектура и облекла, както и продукти, произведени в страната, информира Мат Хамизан, представител от камбоджанската мисия.

„Индия е страна с вълнуващо културно разнообразие“, заяви Сони Дахия, втори секретар в посолството на Република Индия. Тя уточни, че посетителите на фестивала ще имат възможност да се запознаят с различни занаяти и традиции от различни области на страната в павилиона на Индия.

Азиатският фестивал се организира по инициатива на посолството на Индонезия в България от 2017 г. Петото му издание, под егидата на посолството на Китайската народна република и Китайския културен институт, ще се проведе на 14 юни от 10:00 до 22:00 ч. в столичния Южен парк, зад сградата на Националния музей „Земята и хората“, съобщиха организаторите.