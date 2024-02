Защо една бизнесдама избира да отпразнува рождения си ден в най-малката африканска държава Гамбия? За любопитството към непознатото и автентичните пътешествия до интересни места разказа пред bTV Radio Гена Събева. Освен пътешественик и бизнесдама, още един любопитен детайл за нея е, че тя е майка на 3 деца. Нейната дъщеря Ивана Събева беше избрана за “Мис Свят България” и преди дни замина за Индия, за да представи страната ни на конкурса „Мис Свят“.

"Няма да забравя този рожден ден, защото ние го празнувахме в дома на нашия водач. Попитахме го може ли, той каза – о, да, ще поканя малко хора и музика, и ще сготвим местна храна. Не можете да си представите какво беше направил този човек – аз мисля, че беше събрал цялото село, но той каза, че само близките къщи, толкова много деца не съм виждала на едно място. Ако знаехме, щяхме да поръчаме 200 торти, не само две, защото те се наредиха на опашка и ние им давахме в устата да ядат торта. Искат всички да ни държат за ръцете, просто да ни държат. Доведе духова музика, 9 човека, които ни свиреха, все едно ние сме някаква много важна особа, която е дошла в техния район и трябва да ни уважат", разказа Гена Събева за празника в Гамбия.

"Когато човек е пътувал 25 години и е видял доста неща, търси автентичното, търси нещо различно. Аз не защото съм ходила в целия свят, но в крайна сметка винаги съм търсила автентичното и не обичам да ходя на места, на които няма какво да науча пък и само ще лежа на някой плаж – не е това водещото. Бих искала да видя наистина как живеят хората и когато толкова се говори за Африка, за бедността, за всичките тези гладни хора, ми се искаше да го видя от първо лице. Не ми е първото пътуване до Африка, била съм и в Южна Африка, Занзибар, в Танзания, в Кения, естествено Северна Африка, Египет, Мароко. Това е различно, коренно различно. Когато решихме да отидем в Гамбия, аз може би никога не бях чувала тази държава, и много хора казват – как никога не си я чувала, но когато се разговорим, всеки мисли или за Замбия, или за Гана. И доста хора ме питаха как беше в Гана или в Замбия. Когато уточним, че става дума за Гамбия, това е най-малката африканска държава, с 2 милиона и половина население, тя се простира по река Гамбия и е заобиколена изцяло от Сенегал. Тоест тя не граничи с други държави, от всички страни Сенегал и от другата страна океана. Впечатли ме с това, че много е естествено, много е безопасно, тоест там хората са симпатични, както ние на тях, така и те на нас, но като във всяка много бедна държава не можеш да ходиш без да те съпровожда някой от тях на улицата. Всички искат нещо да ни продават, да си говорят с нас, независимо дали сме група от двама или от 5 човека.", посочи още Гена Събева. "Имат по много жени и по много деца, един мъж има между 2 и 4 жени, мюсюлмани са, а децата – 9-10 деца в семейство е както при нас едно, живеят заедно в малки къщи. Хората са щастливи, нашият водач, който си харесахме на място каза, че има две жени, ние бяхме много изненадани, живее два дни при едната, в едната стая и два дни при другата, в другата стая. Къщата събира всички тези хора и не изглежда да има някакъв конфликт в това. Работят повечето къде ли не, всеки носи на главата си нещо, ходят за риба, продават, имат градини, някаква форма на земеделие. Това е което видяхме ние, туризмът тепърва започва, много хора са ангажирани в строителството на нови хотели, няма лукс, нищо общо няма с Малдиви или с други познати ни вече дестинации, каквито има по целия свят. Има много красив залез, нещо, което винаги ме е привличало и аз всяка вечер се разхождах, защото когато океанът се отдръпне, те играят футбол на пясъка и гледката към залеза е феноменална.", спомня си бизнесдамата.

След завръщането на семейството от Гамбия през януари те трябва да организират всичко за пътуването до Индия на 16-годишната Ивана, която е избрана за “Мис Свят България” и ще представи страната ни на конкурса „Мис Свят“. Финалът ще бъде на 9 март.

За пътешествията, за тематичните бизнес разходки в планината всеки четвъртък и за участието на дъщерята на Гена - Ивана Събева на конкурса "Мис Свят", целия разговор пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл: