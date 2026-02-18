Мечтаете за Космоса? И сте на възраст между 11 и 15 години? Тогава можете да предизвикате себе си, като участвате в конкурса за обучение в космическия лагер на NASA - Space Camp в турския град Измир. А този лагер със сигурност ще отвори пред вас неочаквани хоризонти. До 2 март е срокът да напишете есе и да заснемете видео към него по една от 3 вълнуващи теми, предложени от участници в програмата от предишни години. Всичко за конкурса разказа в ефира на bTV Radio Благой Цицелков, журналист с богат опит в медиите, програмен мениджър на Space Camp и човек, който превежда езика на НАСА за българските таланти.

„Първата тема е - Можеш да се върнеш в събитие от българската история, и имаш достъп до технологиите, с които боравиш днес. Към кое събитие би се върнал и какво би направил? Тази тема позволява наистина повече творчество, повече фантазия. Втората тема предполага едно есе, което да бъде научно - Третият българин в космоса не е човек, а изкуствен интелект – каква е неговата мисия? Тук можем да развихрим въображението си от това да колонизираме Марс, а защо не дори Юпитер и някоя друга планета, стъпвайки на реални изследвания, на реални неща, които се случват. И ние призоваваме децата към това – да направят своето проучване за едно хубаво научно есе, с разбира се, оригинална идея. И много често ни питат - как да напиша есето, как да го структурирам. Търсим добра идея, добра теза, която да защитят. Защо имаме видео към есето – защото във време на изкуствен интелект вероятно ще има изкушени да работят с ChatGPT, с Gemini, не ги съветваме да го правят, защото проверяваме това нещо. Не държим есето да бъде съвършено, важна е наистина идеята, посланието и да видим, че това дете се вълнува от Космоса. Третата тема - Може ли Кирилицата да бъде първата космическа азбука? Тя в момента е най-малко избирана от авторите. Аз ги призовавам да изберат тема, която да провокира и тях самите, защото журито – да си ги представят, едни хора, които ще прочетат минимум 20-30 есета, ще видят поне 20-30 видеа, това е доста работа за едно жури и да си представят хора, които имат нужда от нещо свежо, нещо интересно, което да ги провокира. Това е програма за деца между 11 и 15 години. Ако някой все още ги няма навършени, но лятото – юли-август, когато се провежда лагерът в Измир, може да е на тази възраст, и да е на 10 и половина, да кандидатства сега.“

Част от журито са Татяна Иванова, която в момента учи космическо инженерство в Съединените щати, както и Йоана Старкова, която пише есе, класира се за програмата Space camp в Измир, не получава стипендия, но участва и печели най-големия медал, който може да получи участник в рамките на в този лагер. С този медал и сертификата от Измир Йоана кандидатства за другия лагер Space Camp в Алабама, и там получава безплатно участие, разказва Благой Цицелков.

„Денят е много натоварен, започва в 8 сутринта със закуска, но веднага след това се впускаш в различни космически мероприятия. В началото децата са разделени в отбори и това, че си отишъл с още 40 деца от България не означава, че ще бъдете непременно заедно през цялото време. Напротив – разделят ви в отбори – Слънце, Луна, Марс, Венера, различни отбори със свои тим лидери, и всеки от тези отбори минава през космически симулатори и космическо обучение, каквото е и за астронавтите.“, обяснява за ежедневието в лагера програмният мениджър на Space Camp, който вече е провел над 40 срещи с деца в различни училища.

„Аз се опитвам да ги вдъхновя да опитат, но когато чух едно дете, което ми казва – това не е за нас, това е за другите деца, наистина се натъжих, но се опитах да ги окуража тези деца от едно пловдивско училище в краен квартал, че и за тях има шанс“, казва Благой Цицелков.

Всяка година Център за творческо обучение, заедно със своите партньори, осигурява пълни и частични стипендии за децата с най-висок резултат в конкурса. Колко стипендии ще има тази година? Целия разговор с Благой Цицелков можете да чуете на следващия звуков файл.