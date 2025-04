"Моята история започва с втора бременност на 36 години през 2024 г. Всичко вървеше нормално. Следих си бременността в болница Надежда с пакетите, който те предлагат. В 21г.с. напипах болезнена бучка в лявата си гърда и отидох на преглед, на който ме прегледаха и увериха, че е киста и запушен млечен канал и всичко ще се оправи, когато родя и кърменето започне. Всяка година съм правила ехомамография на гърдите и бях спокойна и се доверих на казаното. След като родих и спрях да кърмя, защото имах проблем с кърменето и видях, че бучката не намалява и не се влияе от нагревки, помпи и т.н. Посетих специалист, който работи в онкологията на 29.01.25г. и тои ми съобщи, че това е злокачествен карцином на млечната жлеза. Шока беше огромен и неочакван за мен! Посетих възможно най-добрите специалисти за мнения и насоки за лечение. Имам за задача да изследвам и черен дроб поради наличие на хемангиом, който светна на скенера като метастаз. Имам две деца едното е на 4 месеца, другото на 12 години. Майка ми и баща ми също починаха преди години от рак. Мъжът ми отказа да ми помага и финансово и морално и останах сама с диагнозата и двете си деца! Имам нужда от средства за още изследвания, лечение, добавки и т.н! Моля за помощ! Вярвам, че все още има добри и човечни хора. Вярвам в доброто! Искам да живея! Искам втори шанс!", заяви Ива Иванова.

"Средствата, събрани по време на събитието, ще бъдат дарени за лечението на Ива. Защо тази кауза е важна? Ива е майка на две деца – едното на 5 месеца, а другото на 12 години. Само няколко месеца след като ражда второто си дете, тя чува диагнозата, която преобръща живота ѝ. Съдбата ѝ нанася тежък удар – остава сама в битката, без подкрепа от най-близките си, и се изправя пред огромно предизвикателство: да се бори за живота си, докато се грижи за децата си. Заставам зад каузата, водена от лична мотивация: загубих много близки роднини в битката с рака и знам колко тежък е този път. Ива има нужда от помощ и вярвам, че заедно можем да ѝ дадем шанс за живот”, сподели пред bTV Radio организаторът на събитието Ванеса Филипова.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с младата майка Ива Иванова, организатора на кампанията Ванеса Филипова и лицето на кампанията, олимпийската вицешампионка Боряна Калейн, разположено в звуковия файл: